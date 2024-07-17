Армія РФ перегруповується та готується до нових штурмів на Харківському напрямку, - ОТУ "Харків"
Упродовж минулої доби на Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. Російські війська перегруповують штурмові групи на цьому напрямку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє пресслужба ОТУ "Харків".
Зазначається, що з початку поточної доби підрозділи Сил оборони відбили п’ять ворожих атак. Ще три боєзіткнення станом на ранок тривали.
"Ворог намагається провести перегрупування своїх штурмових груп зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту та 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу в районі н.п. Глибоке, а також здійснює підготовку штурмових груп зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади 6 армії до атак у Вовчанську", - повідомили в ОТУ "Харків".
Крім того, ворог завдав у напрямку позицій українських військ 1 ракетний удар, 20 авіаційних ударів (45 КАБ) в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке, Малі Проходи, Стариця, Вовчанські Хутори та Ветеринарне.
Також окупанти завдали 49 ударів дронами-камікадзе та здійснив 446 обстрілів.
"Втрати ворога (безповоротні та санітарні) склали 102 особи. На нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 3 танки, 1 протитанковий засіб, 7 артсистем, 10 автомобілів, 2 одиниці спеціальної техніки, 38 БПЛА. Знищено 49 укриттів та 2 пункти зберігання БК", - додали у пресслужбі.
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нажаль.
Невже це не зрозуміло?!
з якою метою ?
1. ху&ло пообіцяв знищити усю Україну. Усіх мешканців. Харків не виключення.
це зрозуміло?
2. Харків е велике місто за 40 км від кордону. Ху&ло називав його як одну із цілей. Разом з Одесою.
Це зрозуміло
3. Харків якому ху&ло не може пробачити всесвітню відому пісеньку :» Путін - ху&ло. Ла-ла-ла-ла». Це вже світовий хіт
Це зрозуміло?
Так, ось , Вася, прибрось член к носу та поміркуй… якщо здатний.
Але якщо ціллю є вуличні бої зі всім витікаючим, то це ідіотизм....