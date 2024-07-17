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Новини Війна
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Армія РФ перегруповується та готується до нових штурмів на Харківському напрямку, - ОТУ "Харків"

Ворог перегруповує штурмові групи на Харківському напрямку

Упродовж минулої доби на Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. Російські війська перегруповують штурмові групи на цьому напрямку. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє пресслужба ОТУ "Харків".

Зазначається, що з початку поточної доби підрозділи Сил оборони відбили п’ять ворожих атак. Ще три боєзіткнення станом на ранок тривали.

"Ворог намагається провести перегрупування своїх штурмових груп зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту та 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу в районі н.п. Глибоке, а також здійснює підготовку штурмових груп зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади 6 армії до атак у Вовчанську", - повідомили в ОТУ "Харків".

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Крім того, ворог завдав у напрямку позицій українських військ 1 ракетний удар, 20 авіаційних ударів (45 КАБ) в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке, Малі Проходи, Стариця, Вовчанські Хутори та Ветеринарне.

Також окупанти завдали 49 ударів дронами-камікадзе та здійснив 446 обстрілів.

"Втрати ворога (безповоротні та санітарні) склали 102 особи. На нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 3 танки, 1 протитанковий засіб, 7 артсистем, 10 автомобілів, 2 одиниці спеціальної техніки, 38 БПЛА. Знищено 49 укриттів та 2 пункти зберігання БК", - додали у пресслужбі.

Дивіться також: Бійці 3 ОШБр зачистили ворожі позиції та взяли у полон трьох російських загарбників на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18034) Харківщина (6054) Вовчанськ (444)


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Топ коментарі
+10
А бити по місцям перегрупування можна? Чи то буде, як кажуть дурні "ескалація" бо то удари вглиб кацапії.
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17.07.2024 12:57 Відповісти
+7
Думаєте треба віступити на сотню другу кілометрів ?
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17.07.2024 12:59 Відповісти
+6
А чего Вы ждали?! Провалилось наступление, не идут вперёд... Это просто затишье перед следующей, ещё более кровавой волной штурмов! Но господину Сырскому, это не вложишь в голову. Это действительно - печалька!
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17.07.2024 12:56 Відповісти
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А чего Вы ждали?! Провалилось наступление, не идут вперёд... Это просто затишье перед следующей, ещё более кровавой волной штурмов! Но господину Сырскому, это не вложишь в голову. Это действительно - печалька!
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17.07.2024 12:56 Відповісти
А що там ЗСУ які дії,тупо -"стоять насмерть"-зе дебільне командування ЗСУ
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17.07.2024 12:57 Відповісти
Думаєте треба віступити на сотню другу кілометрів ?
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17.07.2024 12:59 Відповісти
Не меліть шановний дурниць командний склад ЗСУ повністю пресує "дермак",так що у них думки про тактику ЗСУ навіть не виникає.
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17.07.2024 13:11 Відповісти
Тоді "пропало все" (с) без тактики і командування яке про неї думає ЗСУ ні дня не встоїть .... цікаво як вони досі воюють раз там таке "запресоване"в командування як ви стверджуєте?
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17.07.2024 13:46 Відповісти
Ты или ванька или васек лапти переобуй и застрелись
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18.07.2024 07:27 Відповісти
А бити по місцям перегрупування можна? Чи то буде, як кажуть дурні "ескалація" бо то удари вглиб кацапії.
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17.07.2024 12:57 Відповісти
якщо Химарс дістає то можна
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17.07.2024 13:29 Відповісти
Люди схаменіться ви ,що стажувалися в зецирку
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17.07.2024 13:36 Відповісти
Там якісь іксперди розповідають, що у кацапів вже закінчується техніка і стволи для гармат. Кого слухати?...
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17.07.2024 13:46 Відповісти
Ну йти колоною в 64 км як в 22-му вони точно не здатні бо щось трапилось
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17.07.2024 13:54 Відповісти
Она у них заканчивается начиная с вещаний люськи дрыстовича все никак не закончится эх
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17.07.2024 16:46 Відповісти
а недавно наш бубочка розповідав, що наступ провалився..... Хм.....
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17.07.2024 14:19 Відповісти
Харків е і буде цілью ху&ла.
 нажаль.

Невже це не зрозуміло?!
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17.07.2024 15:11 Відповісти
ні незрозуміло

з якою метою ?
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17.07.2024 15:17 Відповісти
Вася, дивись на проблему ширше.

1. ху&ло пообіцяв знищити усю Україну. Усіх мешканців. Харків не виключення.

це зрозуміло?

2. Харків е велике місто за 40 км від кордону. Ху&ло називав його як одну із цілей. Разом з Одесою.

Це зрозуміло

3. Харків якому ху&ло не може пробачити всесвітню відому пісеньку :» Путін - ху&ло. Ла-ла-ла-ла». Це вже світовий хіт

Це зрозуміло?

Так, ось , Вася, прибрось член к носу та поміркуй… якщо здатний.
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17.07.2024 17:47 Відповісти
знищити можливо, але не захоплювати.
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17.07.2024 17:54 Відповісти
Знищити це і е @захопити@. Якщо міста не буде, то теріторію можно захопити.
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17.07.2024 21:34 Відповісти
Ви натякаєте на символізм Харкова як другої столиці? Ну можна припустити.
Але якщо ціллю є вуличні бої зі всім витікаючим, то це ідіотизм....
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17.07.2024 15:30 Відповісти
на харьков по серйозному надо 400к фарша минимум если не больше с кпд кацапов,так чо харьков єто ляля,не более,сейчас кацапню щемят в 5-7 км от границы,какой харьков с 1.3 млн население,вот села возле границы тысячими 30-40 к мяса можно еще взять не более таким количеством.
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17.07.2024 18:04 Відповісти
А скільки треба щоб повернути Срим та Донецьк хоча б, порахуєш, пабєдун?
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18.07.2024 07:45 Відповісти
Перемололо всу хваленое распиаренное пуйлонаступление
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18.07.2024 07:31 Відповісти
 
 