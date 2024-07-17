Єврокомісія підтримує виділення Україні майже 4,2 млрд євро, - Шмигаль

Європейська комісія підтримує виділення Україні майже 4,2 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.



"Ця суттєва допомога зміцнить нашу макрофінансову стабільність на тлі тривалої боротьби за свободу", - зазначив Шмигаль.

Він зауважив, що після отримання цих коштів загальна сума фінансування від ЄС у межах Ukraine Facility сягне 12 млрд євро.

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Також прем’єр-міністр подякував Єврокомісії за позитивну оцінку прогресу України та Президентці Урсулі фон дер Ляєн за незмінну підтримку.



"Разом проводимо структурні реформи та працюємо на шляху до нашого спільного майбутнього", - додав Шмигаль.

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