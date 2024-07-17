415 5
Єврокомісія підтримує виділення Україні майже 4,2 млрд євро, - Шмигаль
Європейська комісія підтримує виділення Україні майже 4,2 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Ця суттєва допомога зміцнить нашу макрофінансову стабільність на тлі тривалої боротьби за свободу", - зазначив Шмигаль.
Він зауважив, що після отримання цих коштів загальна сума фінансування від ЄС у межах Ukraine Facility сягне 12 млрд євро.
Також прем’єр-міністр подякував Єврокомісії за позитивну оцінку прогресу України та Президентці Урсулі фон дер Ляєн за незмінну підтримку.
"Разом проводимо структурні реформи та працюємо на шляху до нашого спільного майбутнього", - додав Шмигаль.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Віктор Кравчук
показати весь коментар17.07.2024 18:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Богдан XXX
показати весь коментар17.07.2024 19:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ярослав ильчишин #484478
показати весь коментар17.07.2024 20:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Brus Borus
показати весь коментар17.07.2024 21:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
NAN YI XIAO CHUO
показати весь коментар17.07.2024 21:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль