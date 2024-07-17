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Новини Допомога Україні
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Єврокомісія підтримує виділення Україні майже 4,2 млрд євро, - Шмигаль

Денис Шмигаль

Європейська комісія підтримує виділення Україні майже 4,2 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Ця суттєва допомога зміцнить нашу макрофінансову стабільність на тлі тривалої боротьби за свободу", - зазначив Шмигаль.

Він зауважив, що після отримання цих коштів загальна сума фінансування від ЄС у межах Ukraine Facility сягне 12 млрд євро.

Також читайте: Україна отримає перший транш допомоги із доходів від російських активів за кілька тижнів, - Єврокомісія

Також прем’єр-міністр подякував Єврокомісії за позитивну оцінку прогресу України та Президентці Урсулі фон дер Ляєн за незмінну підтримку.

"Разом проводимо структурні реформи та працюємо на шляху до нашого спільного майбутнього", - додав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС "дуже скоро" представить план щодо $50 млрд для України із заморожених активів РФ, - єврокомісар Джентілоні

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Єврокомісія (2192) допомога (8483) Євросоюз (13767)


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За роботу, єврейчики-крадуни!
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17.07.2024 18:50 Відповісти
Аж по фотці помітно як у чмигаля от такої новини слинапотекла та руки затремтіли. Почув падло смак наживи…
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17.07.2024 19:15 Відповісти
Півсвіту допомагають нам,а внас з кожним днем гірш стає
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17.07.2024 20:51 Відповісти
Пане Шмигаль,ви про що?Це виділення,при потраплянні в Україну-перетвориться в чергове випорожнення вашого дибільного уряду.Знову поб*єте черговий рекорд по падінню курсу гривні.Моліться щоб вам щось перепало,від щедрот менеджера-успішного...
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17.07.2024 21:43 Відповісти
Якщо ЄС надає достатньо допомоги Україні, то Україна не може зазнати таких величезних втрат, я не знаю, чому ЄС не робить усе можливе, щоб допомогти Україні.
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17.07.2024 21:55 Відповісти
 
 