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Двоє дітей та їх матір поранено внаслідок обстрілу Гуляйпілської громади на Запоріжжі

вибух

17 липня війська РФ вдарили селі Успенівка Запорізької області. Поранено трьох місцевих мешканців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Двох дівчаток - 5 та 10 років - та їхню маму поранено внаслідок ворожої атаки на с. Успенівку. Військовослужбовці РФ атакували безпілотниками Гуляйпільську громаду", - зазначив він.

Він також розповів, що два ворожих БпЛА влучили в будинок, де знаходилася мама з дівчатками. Пошкоджено будинок та прибудинкові споруди.

Жінка та діти отримали травми від розбитого скла, що повилітало з вікон. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

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Автор: 

Гуляйполе (103) обстріл (29517) Запорізька область (3779)


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