У ЗСУ за дорученням Сирського почалось впровадження комплексної програми дій "Збереження життя військовослужбовців", - Генштаб
У Збройних Силах України за дорученням Головнокомандувача Олександра Сирського завершена розробка та почалось впровадження комплексної програми дій "Збереження життя військовослужбовців".
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначають у Генштабі, програма "Збереження життя військовослужбовців" - це універсальна система для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя наших воїнів.
Особлива увага буде приділена:
- удосконаленню підготовки українських захисників;
- підвищенню якості їх навчання;
- покращенню надання медичної допомоги на всіх етапах;
- забезпеченню відпочинку особового складу, який виконує бойові завдання та низці інших заходів.
Важливий аспект реалізації програми - це дії командирів підрозділів, адже на них покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу. "Ми боремося за нашу землю, але життя українського солдата - найважливіше. Позицію можна повернути, життя - ні".
Наголошується, що робота над практичним втіленням програми триватиме під особистим контролем Головнокомандувача ЗС України.
Будь ласка, зачекайте...
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Хоча особистий контроль зеленого зайве підтвердження (це про Журавля).
СМИ пишут, что Си Цзиньпин мог перенести инсульт: Китай официально не комментирует
https://24tv.ua/ru/insult-u-si-czinpina-pravda-li-jeto-chto-izvestno-kakom-sostojanii_n2599330
Зебіл детектед
А до 2022 була повномасштабна війна?
"а до 2019 року цим займалися?" - Зе-типіл детектед!
Зе-типіл, який усіма силами, як завжди, намагається затихнути всю провину на "попередників"... навіть після п'яти років безмежного керування Зе!
говорять що не могли стріляти тому що поміж колон були мирні які евакуювались.... це ж були сепари які приїхали проводити репресії на херсонщині а не мирне населення або зрадники які тікали...
А потім ті всі сили мали півроку щоб окопатись на Запоріжжі...
після третього штрафу від контролю якості компанії замовника.... мусів його звільнити....
хоча шкода його було нормальний мужик-толковий але скільки йому не говорив що треба робити нормально на етапі підготовки але йому було пох... щось пробував змінювати але не надовго
стара совкова школа і нічого не можливо змінити коли людині вже за 50 а вона все життя так працювала, бухнути на об'єкті і забути про всі обітцянки які давав змінити роботу на планьорці
Я до чого це.... старих генералів вже не зміниш, хоч би як хтось хотів це змінити.... вони можуть імітувати видимість змін але то не надовго, якщо вони все життя так пропрацювали в совковому стилі то це буде для них складно
І друге потрібно так як на АЕС ввести контроль за алкоголем в командному складі... там контроль по всіх але тут хоча б командирів які при виконанні взяти під контроль
а коли людина все життя жила в совковму стилю, то ти хоч штрафуй його.... хоч погрожуй звільнити.... він лише тимчасово імітує зміни але потім повертається до звичного способу виконання роботи... коли перестаєш приділяти йому персональну увагу і контроль...
а керівник не може всіх проконтролювати постійно, все рівно багато можна приховати, якщо людина працює не на якісний результат а просто для хорошої доповіді начальству... що потім може обернутись великими проблемами
А друге і основне. Хто в нас раніше йшов в армію? Ті хто не зміг реалізувати себе на гражданці. Тупєнькі, ні на що толком не здатні і нічого не здатні досягнути в реальному житті, в ринкових такскзать умовах. І тепер вони всі повиростали до полковників і генералів. Да, за часи АТО з'явились нормальні, але іх мало, багато загинули, багато не витримали і пішли з армії, врезультаті на високих керівних посадах все одно восновному оті самі тупєнькі які не здатні більше ні на що крім тупої армєйщини.
І нажаль я зрозумів що цю хєрню не змінити. Бо вищий командний состав - це вони ї є. І тупі совки призначають таких же совків. Жополизів, показушників, очковтіратєлєй.... Нормальні не вписуються в систему і зазвичай звільняються/понижуються в посаді/сидять в якійсь жопі/знищуються в бойових діях. На підвищення йдуть "свої".
На початку повномасштабки був період коли всі ці гондони повсиралися і повтікали, а тому керували війною чмобіки-добровольці. Через півроку всі одтуплилися і почали повертати свій совок. Нормальних командирів звільняють, ставлять "своїх" мясників яким головне виконати наказ і вислужитися, а не зберегти людей. Показати видимість роботи, а не реальну роботу. Ну і "зверху" само собой зайобують нікому не потрібной голімой совковой ******* просто заважая працювати і робити щось корисне.
Отака муйня, малята (((
Повинен бути "робір польотів" з неминучим покаранням довбойобів (з конфіскацією). Під цю процедуру повинні підлягати всі (до сирського включно). Контррозвідка це може робити тім департаментом, який підпорядковується комітету верховної ради. Технічними деталями не буду грузити, але все можливо, була б політична воля нелоха.
Зараз відбувається великий *******, якого ще не було по усуненню досвідчених командирів, з у головними ділами тощо.
Ми закінчемося і Україна програє. А ви будете рабами москалів, навіть ті хто с'їбався.
Так само не буває ефективної професійної боєздатної мотивованої армії без компетентних командирів і компетентних рішень.
Запровадження на початку вторгнення у 2022 році зрадниками у ВРУ та ОПу звільнення від відповідальності за втрати і некомпетентні (злочинні) рішення - т.з. бойовий імунітет, було прямою диверсією на замовлення ворожого кремля проти України, проти ЗСУ з метою знищення їх боєздатності, морального духу й мотивації особового складу, знищення українців в особі військовослужбовців ЗСУ.
унського на посаді головкома в пух і прах https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/************************************************************************
Тут не правки потрібні, його потрібно скасувати повністю як такий, що спрямований на розвал ЗСУ з тилу, вбивство українців і поразку України у війні з московською імперією
Зеленський проводить в армії ту ж саму кадрову політику що і в політиці - трускавецькі олені, але на 100% свої. Хто захоче вмирати за політичні амбіції і інтриги гундосявого гівна.
А в нас ще є, теж дебільний закон 2124, який звільняє командирів від будь-якій відповідальності за втрати людей.
"Я помню, как всьо начіналась..."
Хтось пам'ятає КСУКП и ЭИР (рос.: комплексная система управления качеством продукции и эффективным использованием ресурсов)?
Звучить застаріло, по совковому...
І я про це.