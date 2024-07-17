У ЗСУ за дорученням Сирського почалось впровадження комплексної програми дій "Збереження життя військовослужбовців", - Генштаб

У Збройних Силах України за дорученням Головнокомандувача Олександра Сирського завершена розробка та почалось впровадження комплексної програми дій "Збереження життя військовослужбовців".

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначають у Генштабі, програма "Збереження життя військовослужбовців" - це універсальна система для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя наших воїнів.

Особлива увага буде приділена:

удосконаленню підготовки українських захисників;

підвищенню якості їх навчання;

покращенню надання медичної допомоги на всіх етапах;

забезпеченню відпочинку особового складу, який виконує бойові завдання та низці інших заходів.

Важливий аспект реалізації програми - це дії командирів підрозділів, адже на них покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу. "Ми боремося за нашу землю, але життя українського солдата - найважливіше. Позицію можна повернути, життя - ні".

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Наголошується, що робота над практичним втіленням програми триватиме під особистим контролем Головнокомандувача ЗС України.