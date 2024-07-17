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Новини Війна
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У ЗСУ за дорученням Сирського почалось впровадження комплексної програми дій "Збереження життя військовослужбовців", - Генштаб

зсу

У Збройних Силах України за дорученням Головнокомандувача Олександра Сирського завершена розробка та почалось впровадження комплексної програми дій "Збереження життя військовослужбовців".

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначають у Генштабі, програма "Збереження життя військовослужбовців" - це універсальна система для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя наших воїнів.

Особлива увага буде приділена:

  • удосконаленню підготовки українських захисників;
  • підвищенню якості їх навчання;
  • покращенню надання медичної допомоги на всіх етапах;
  • забезпеченню відпочинку особового складу, який виконує бойові завдання та низці інших заходів.

Важливий аспект реалізації програми - це дії командирів підрозділів, адже на них покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу. "Ми боремося за нашу землю, але життя українського солдата - найважливіше. Позицію можна повернути, життя - ні".

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Наголошується, що робота над практичним втіленням програми триватиме під особистим контролем Головнокомандувача ЗС України.

Автор: 

Генштаб ЗС (6869) Сирський Олександр (663)


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Топ коментарі
+45
НЕ вистачає головного пункта: усунення від командування дегенератів і паскуд
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17.07.2024 21:50 Відповісти
+27
А до цього часу можна було ''розкидатися'' життями воїнів?
Хоча особистий контроль зеленого зайве підтвердження (це про Журавля).
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17.07.2024 21:58 Відповісти
+27
достатньо усунути одну паскуду-зеленського. і все наладиться
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17.07.2024 22:03 Відповісти
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НЕ вистачає головного пункта: усунення від командування дегенератів і паскуд
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17.07.2024 21:50 Відповісти
достатньо усунути одну паскуду-зеленського. і все наладиться
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17.07.2024 22:03 Відповісти
Є як відповідальність командирів
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17.07.2024 22:08 Відповісти
Немає
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18.07.2024 00:42 Відповісти
А до цього часу можна було ''розкидатися'' життями воїнів?
Хоча особистий контроль зеленого зайве підтвердження (це про Журавля).
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17.07.2024 21:58 Відповісти
А ішак, що? Вже черговий раз всрався? Тепер за дорученням когось іншого. Це чмо вже від всього самоусунуось? Геть безтолкового мудака!
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17.07.2024 22:00 Відповісти
Ввійде в дію після закінчення бойових дій.
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17.07.2024 22:03 Відповісти
Если это правда - то УРЯ!
СМИ пишут, что Си Цзиньпин мог перенести инсульт: Китай официально не комментирует
https://24tv.ua/ru/insult-u-si-czinpina-pravda-li-jeto-chto-izvestno-kakom-sostojanii_n2599330
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17.07.2024 22:09 Відповісти
Краще б - не переніс і закобздонився.
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17.07.2024 22:29 Відповісти
Я можу написати що на Москву впав метеорит, але ТАСС це теж не прокоментує.
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17.07.2024 22:36 Відповісти
Я можу написати що ти довбоьоб, але ТАСС це теж не прокоментує..
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18.07.2024 00:08 Відповісти
Збереження життя має бути без всяких "впроваджень комплексної програми дій", це аксіома про яку навіть говорити не потрібно
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17.07.2024 22:10 Відповісти
Розумієте оці "впровадження комплексної програми дій" насправді статті статутів, які мають виконуватися. І не треба ніяких доручень. І взагалі як це можна доручати щоб впроваджували те, що безумовно має виконуватися. Це все прописано у статутах. Виконання вимог яких обов'язок для всіх військовослужбовців. Цим повідомленням генштаб офіційно зізнався у тому, що до цього моменту були таки порушення або ознаки порушення в першу чергу командирами вимог статутів. Тобто однозначно були злочинні накази. Які згідно тих же статутів солдат може і повинен не виконувати. Ха ха ха.
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18.07.2024 00:23 Відповісти
Аларм
Зебіл детектед
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17.07.2024 22:36 Відповісти
А з 2019 до 2024 "цим займалися"?!
А до 2022 була повномасштабна війна?
"а до 2019 року цим займалися?" - Зе-типіл детектед!
Зе-типіл, який усіма силами, як завжди, намагається затихнути всю провину на "попередників"... навіть після п'яти років безмежного керування Зе!
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17.07.2024 22:45 Відповісти
По перше орки на чужій землі... по друге там були домовленості, як вони без всіляких перешкод вивели таку кількість техніки на Запоріжжя....

говорять що не могли стріляти тому що поміж колон були мирні які евакуювались.... це ж були сепари які приїхали проводити репресії на херсонщині а не мирне населення або зрадники які тікали...

А потім ті всі сили мали півроку щоб окопатись на Запоріжжі...
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17.07.2024 22:42 Відповісти
Що ви можете писати про здачу і не здачу Херсона? Ви є учасником звільнення Херсонської області? Кацапи були вимушені втікти з Херсона. І це вони зробили розумно. Не чипляючись за слова тіпа щось там втримати любою ціною. Звільнення Херсонської області почалося із наступом і боями за населений пункт здається Сухий Став. Це як один з напрямків. Тобто ЗСУ за навіть півдоби просунулися на 5 кілометрів. При цьому в боях було знищено наприклад таке село як Тернівка. Це Миколаївська обл. а через ріку вже починається Херсонська. Потім можна згадати апокаліптичні бої за Давидів Брід і багато інших населених пунктів перш ніж діло дійшло до Херсона. Поки кацапи ложилися кістьми на тих ділянках інші і із Херсона у тому числі втікали через Дніпро. Про які договорнячки ви цивільні можете молоти. Кацапи понесли втрати і щоб мінімізувати їх треба би було переправляться через Дніпро. Це єдине вірне для них вирішення. І взагалі, говоріть краще про свій особистий досвід у договорняках і іншій херні. Тобто про те, до чого причетні особисто ви. Ха ха ха.
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17.07.2024 23:19 Відповісти
В мене колись давно попався такий працівник старший мужик прораб, на етапі роботи робив всі частини халтурно, а коли приходив час з'єднання.... доводив все з допомогою кувалди,...

після третього штрафу від контролю якості компанії замовника.... мусів його звільнити....

хоча шкода його було нормальний мужик-толковий але скільки йому не говорив що треба робити нормально на етапі підготовки але йому було пох... щось пробував змінювати але не надовго

стара совкова школа і нічого не можливо змінити коли людині вже за 50 а вона все життя так працювала, бухнути на об'єкті і забути про всі обітцянки які давав змінити роботу на планьорці

Я до чого це.... старих генералів вже не зміниш, хоч би як хтось хотів це змінити.... вони можуть імітувати видимість змін але то не надовго, якщо вони все життя так пропрацювали в совковому стилі то це буде для них складно

І друге потрібно так як на АЕС ввести контроль за алкоголем в командному складі... там контроль по всіх але тут хоча б командирів які при виконанні взяти під контроль
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17.07.2024 22:34 Відповісти
Вік тут ні до чого. Є люди, які ще за 50 з молоддю працюють і йдуть вногу з часом. Або я бачив професора, які для відпочинку грає в комп'ютерні шутери.
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18.07.2024 00:44 Відповісти
Так тому що вони були все життя такими...

а коли людина все життя жила в совковму стилю, то ти хоч штрафуй його.... хоч погрожуй звільнити.... він лише тимчасово імітує зміни але потім повертається до звичного способу виконання роботи... коли перестаєш приділяти йому персональну увагу і контроль...

а керівник не може всіх проконтролювати постійно, все рівно багато можна приховати, якщо людина працює не на якісний результат а просто для хорошої доповіді начальству... що потім може обернутись великими проблемами
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18.07.2024 01:28 Відповісти
Тут головне як я зрозумів не вік, а те що людина все життя "працювала" от так. Якщо в 50 вона нормальна. то вона ЗАЛИШИТЬСЯ нормальною, якщо тупий гондон, то він таким і ЗАЛИШТЬСЯ, і ти його ніяк не зміниш. Це раз.
А друге і основне. Хто в нас раніше йшов в армію? Ті хто не зміг реалізувати себе на гражданці. Тупєнькі, ні на що толком не здатні і нічого не здатні досягнути в реальному житті, в ринкових такскзать умовах. І тепер вони всі повиростали до полковників і генералів. Да, за часи АТО з'явились нормальні, але іх мало, багато загинули, багато не витримали і пішли з армії, врезультаті на високих керівних посадах все одно восновному оті самі тупєнькі які не здатні більше ні на що крім тупої армєйщини.
І нажаль я зрозумів що цю хєрню не змінити. Бо вищий командний состав - це вони ї є. І тупі совки призначають таких же совків. Жополизів, показушників, очковтіратєлєй.... Нормальні не вписуються в систему і зазвичай звільняються/понижуються в посаді/сидять в якійсь жопі/знищуються в бойових діях. На підвищення йдуть "свої".
На початку повномасштабки був період коли всі ці гондони повсиралися і повтікали, а тому керували війною чмобіки-добровольці. Через півроку всі одтуплилися і почали повертати свій совок. Нормальних командирів звільняють, ставлять "своїх" мясників яким головне виконати наказ і вислужитися, а не зберегти людей. Показати видимість роботи, а не реальну роботу. Ну і "зверху" само собой зайобують нікому не потрібной голімой совковой ******* просто заважая працювати і робити щось корисне.
Отака муйня, малята (((
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18.07.2024 10:26 Відповісти
Вік реально ні до чого. Людина або тупе лайно, якому насрати на життя підлеглих і цікавить лише зірочка та премія, або хороший командир, який думає про своїх підлеглих. От і все. Просто зазвичай до генералів послуговується лише тупе лайно, яке тільки про зірочки і думає.
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18.07.2024 09:55 Відповісти
Нонсенс, м'ясники за збереження м'яса , яким в їх уявленні є солдат.
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17.07.2024 22:35 Відповісти
де відповідальність офіцерів?
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17.07.2024 22:40 Відповісти
нах пшел, обезьяна
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17.07.2024 23:02 Відповісти
головне максимально пафосна назва та голосніше оголошувати, далі цього ж всі розуміють не піде
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17.07.2024 22:56 Відповісти
Как-то смешно звучит, если честно. В США страховка жизни военного 1 млн баксов была. Это вынуждало командование постоянно модернезировать оружие и экипировку ну и обучение соответственно. Слова сирского можно было бы считать правдой, если бы подняли страховку до 45 млн и в МО перестали бы воровать деньги. Где РЕБ, аптечки, экипировка? У меня от МО кроме автомата АК-74, пистолета ПМ и просроченной еще в 2022 году американской аптечки (опять же помощь от США) все свое или волонтерское. А оружие кстати - наследие совка.
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17.07.2024 23:01 Відповісти
Хорошо, якщо своє. а я знаю тих, що мусять більшість ЗП додому у сім'ю відправляти.
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18.07.2024 00:45 Відповісти
Похоже что все что вы перечислили просто немного задерживается, года на 3. Оно как бы было выделено, но как бы не дошло. Логистика - сложные дороги, мало машин, дураки на дорогах… Дойдет видимо, может через год или два. А пока начальство заботится, вон какие лозунги придумало! Если б этими лозунгами воевать, никто б не гибнул, а война выигрывалась. Как говорил Янык «что бы этим козлам еще пообещать…» )
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18.07.2024 11:50 Відповісти
нет, просто все було вкрадене і надіслано до крамниць.
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18.07.2024 12:12 Відповісти
Сім'я офіцера збройних сил США, який загинув під час несення служби, отримує $12 тис. від Міністерства Оборони США як одноразову допомогу. $250 тис. виплачує військова страхова компанія. $6.9 тис. Міністерство Оборони асигнує на похорон.Таким чином, вартість базового компенсаційного пакету, який одержують спадкоємці загиблого офіцера, становить $268.9 тис. Інформація з сайту forinsurer.
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18.07.2024 13:30 Відповісти
Да, я помилився з поліцейською страховкою і то там розмір ще від міста і штату залежить. Дякую.
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18.07.2024 14:21 Відповісти
А чим же вони до цього часу займалися? Невже все так запущено? ...
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17.07.2024 23:14 Відповісти
Хочу доповнити перший коментар (єдиний, що заслуговує уваги).
Повинен бути "робір польотів" з неминучим покаранням довбойобів (з конфіскацією). Під цю процедуру повинні підлягати всі (до сирського включно). Контррозвідка це може робити тім департаментом, який підпорядковується комітету верховної ради. Технічними деталями не буду грузити, але все можливо, була б політична воля нелоха.
Зараз відбувається великий *******, якого ще не було по усуненню досвідчених командирів, з у головними ділами тощо.
Ми закінчемося і Україна програє. А ви будете рабами москалів, навіть ті хто с'їбався.
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17.07.2024 23:16 Відповісти
Я думаю, що розбір польотів не буде запроваджено взагалі, або через дуже великий час. Чому? Ну уявіть собі картину. Після бою збираються офіцери обговорювати скажімо невдалий бій да іще тепер по любому з відеофіксацію. От відбувається якась сцена. І що? Її тупо паралельно напевно треба коментувати? По перше без матюкаччя ніхто говорити не буде. Буде тіль пі, пі, пі. По друге свої висновки треба виражати буде так би мовити технічною мовою. Тобто мовою інструкцій, ттх, статутів. І навіть просто знати як що і де називається. Не всі офіцери зможуть зробити елементарне "представлення" місцевості де будуть розгортатися бої або обстріли. Тобто якщо представляючи й свою точку зору буде навіть елементарно плутати одні військові тезиси з іншими або якісь абревіатури, то цим самим він видасть сходу свою некомпетентність і його одразу вижинуть з наради як двіїчника і заплюють. А ще хтось ту всю ганьбу назнімає на телефон. Кому воно треба? Тут тільки до успіху пішов у званнях, а на якійсь нараді не подфортіло. Просто подивляться відео і щоб не виказувати своїх жалюгідних висновків, мовчки розійдуться. Ха ха ха.
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17.07.2024 23:43 Відповісти
Всі країни НАТО можуть, а ми не можемо??
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18.07.2024 00:48 Відповісти
В країнах НАТО військовослужбовець зовсім не так отримує звання і посади. Серед інструкторів Данії, Великобританії я не замітив таке явище як військова кафедра з якогось інституту рога і копита. Не замітив якихось місячних курсів і вже лейтенант. Не знаю чи там є така фігня, що просто через якийсь час ти отримуєш підвищення у званнях. Тобто за нізащо. До нас приїжджали різні інструктори і казали, що для особистого росту у званнях їм необхідний термін відпрацювати інструктором для піхоти, потім інструктором медиком, потім ще кимось. Тобто без цього ніякої кар'єри у званнях і посадах не буде. А інструктаж проводять так, що в нас в учебках не всі викладачі на те годні. Зараз звання штампуються до якихось дат і просто по спливу якогось терміну. Повністю совковий метод. Не за те, що був причетний до якоїсь операції і вчинку, а по проходженні терміну. Згідно наших статутів навчання особового складу командири також мають проводити. Тобто на розборах польотів одразу виявиться хто є хто з професійної точки зору. Не всім це вигідно. Ха ха ха.
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18.07.2024 08:13 Відповісти
Розбір польотів може існувати лише при наявності трибуналу (відповідальності) за будь-які некомпетентні і злочинні рішення для тих хто їх видає чи приймає. Одного без іншого не буває.
Так само не буває ефективної професійної боєздатної мотивованої армії без компетентних командирів і компетентних рішень.
Запровадження на початку вторгнення у 2022 році зрадниками у ВРУ та ОПу звільнення від відповідальності за втрати і некомпетентні (злочинні) рішення - т.з. бойовий імунітет, було прямою диверсією на замовлення ворожого кремля проти України, проти ЗСУ з метою знищення їх боєздатності, морального духу й мотивації особового складу, знищення українців в особі військовослужбовців ЗСУ.
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18.07.2024 11:16 Відповісти
"Зараз відбувається великий *******, якого ще не було по усуненню досвідчених командирів, з у головними ділами тощо." - риба гниє з голови. Сорі парні, люди не дурні, хто не дурні, бачать до чого все йде. Згори треба не якості а дуполизи, а дуполизами війну не виграти апріорі.
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17.07.2024 23:44 Відповісти
Без правок до закону 2124 про імунітет для військового командування це лише 3,14здьож, щоб відмитись після аналізу Безуглої. На вигляд тупе створуння рознесло "досягнення" Сирунського на посаді головкома в пух і прах https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/************************************************************************
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17.07.2024 23:24 Відповісти
Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо визначення обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння та забезпечують бойовий імунітет в умовах дії воєнного стану.
Тут не правки потрібні, його потрібно скасувати повністю як такий, що спрямований на розвал ЗСУ з тилу, вбивство українців і поразку України у війні з московською імперією
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18.07.2024 11:24 Відповісти
Ні. Там потрібно залишити, що кожен громадянин, який вбив окупанта, звільняєтся від кримінальної відповідальності, а також не може бути притягнутий за незаконне зберігання, виготовлення і використання зброї та вибухових речовин для захисту країни. Добре було б навіть доповнити, щоб за розстріл мародерів і корупціонерів теж був імунітет.
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18.07.2024 22:24 Відповісти
удосконаленню підготовки українських захисників; підвищенню якості їх навчання; покращенню надання медичної допомоги на всіх етапах; забезпеченню відпочинку особового складу, який виконує бойові завдання та низці інших заходів. - усунення від командування ЗСУ командирів ,котрі мають батьків.родичів в рашистській 3,14дерації
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17.07.2024 23:26 Відповісти
Я так зрозумів підконтрольний зецирку сирник зразу щось там видав,щоб зтишити шум який підняли блогери та військові про генералів і комбригів мясників і совків яким плювати на життя рядового солдата та офіцера!Все звучить потужно в стилі опу,а на ділі пшик!
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17.07.2024 23:34 Відповісти
Взагалі то оте все перераховане є в статтях статутів як обов'язки військовослужбовців. В стройовому точно. Просто переписали статті статутів. Трендець. Ні на що інше, як завжди, фантазії не вистачає. Як казав леонід данилович Хлопці ну це ж вже було! Ха ха ха.
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17.07.2024 23:51 Відповісти
Бла-бла-бла для домогосподарок, чим підготовка допоможе проти КАБу чи дрону. Загальні фрази ні про що, там де треба засоби і техніка. Що там за історія з КБ Луч, здається єдині хто міг би займатися ракетами, яке змішали з гівном тільки тому що там Пашинський, непідконтрольний Зеленському?
Зеленський проводить в армії ту ж саму кадрову політику що і в політиці - трускавецькі олені, але на 100% свої. Хто захоче вмирати за політичні амбіції і інтриги гундосявого гівна.
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18.07.2024 00:00 Відповісти
Аптечки от волонтеров, за деньги донатов. Сегодня. Так что не звездите.
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18.07.2024 00:02 Відповісти
Я це ще рік тому писав на цензорі: Ці закони 8271 и 2124 зробили з солдат безвільних рабів. Це не стандарти НАТО, бо там командири теж несуть відповідальність, і обов'язкий розбір польотів після боїв. Щоб краще воювати і робити вісновки.

А в нас ще є, теж дебільний закон 2124, який звільняє командирів від будь-якій відповідальності за втрати людей.
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18.07.2024 00:47 Відповісти
Очередная Пиаршина-трёп. Звучит по модному, по западному.... ( Поясняю для лохтората, кто не прозрел еще на стиль работы "тяжкого государственника и хронического професианала" Бубочки )
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18.07.2024 01:12 Відповісти
"Звучит по модному, по западному..."
"Я помню, как всьо начіналась..."
Хтось пам'ятає КСУКП и ЭИР (рос.: комплексная система управления качеством продукции и эффективным использованием ресурсов)?
Звучить застаріло, по совковому...
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18.07.2024 01:42 Відповісти
Перемололи добровольців, а тепер створюють лише видимість того, що нібито хочуть зберегти життя військослужбовців
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18.07.2024 01:50 Відповісти
Перемололи добровольців в першу чергу спільнота цивільних, коли безконтрольно і без встановлених термінів їх мобілізували. Нормально для себе вирішили. Хай ідуть оці аби нас не чіпали. А тепер розказують що якийсь кровожерливий генерал перемолов. Генерал це інструмент в руках спільноти. Кому було не зрозуміло, що певний генерал наприклад не досконалий інструмент для певних дій? Були би чітко зазначені терміни, що Петренко у вашому розпорядженні на рік, два і все крапка. Тому шановні генерали розумно давайте завдання Петренку. Не справляєтесь? Тоді будь ласка звільняйте керівні посади і йдіть на місце того Петренка. А ми зараз по дембелю Петренка призвемо Іваненка. І так по колу. А так виходить відправили добровольців до безвідповідальних і некомпетентних командирів і хай там буде як буде. Ха ха ха.
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18.07.2024 09:46 Відповісти
МАРАЗМ. Це все одно, як комплексна програма " Нагодувати солдата". Чистої води ідіотизм!
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18.07.2024 08:44 Відповісти
А наші пішли з Кринок та кацапи просунулись в черговому місці на Донеччиніце теж «за дорученням Сирського»?
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18.07.2024 09:14 Відповісти
Майже тисячу поклали за нікому не потрібні Більше 9 місяців кринки. Скільки там ще треба покласти людей і для чого ? Яке страгічне значення мали Кринки останні місяці ?
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18.07.2024 09:24 Відповісти
Головне у репліці слова про пішли і просунулись? Я був у Кринках до 22 року. Як там взагалі щось можливо втримувати. Зі сторони ріки Конка острови зарослі деревами потім ідуть приватні малі будівлі, городи, дорога , а за дорогою ліс-посадка. Як на смузі шириною в кілометр, два взагалі можна розгорнути плацдарм? Жодної вцілілої цеглини вже нема. Думаю виходити звідти треба було набагато раніше. Ми в обороні. Тому займати треба вигідні позиції. Ха ха ха.
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18.07.2024 09:57 Відповісти
Думаю виходити звідти треба було набагато раніше...
І я про це.
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18.07.2024 13:48 Відповісти
А головне в репліці слова "за дорученням Сирського".
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18.07.2024 13:50 Відповісти
у підтвердження ваших слів, вже написали:
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18.07.2024 16:46 Відповісти
з насолодою уявляю картину: "простужене" з двома узі в руках рвучко заходить у приміщення зі склянною стріхою, де в той час зібралась жирна монопотвора і починає всіх валити. і всіх завалив.одна тільки смертельно поранена істота безумна відстрілюючись попадає зеленому опудалу у око, бризкає зелена кров і однорідною зеленню заливає весь екран. la fin (конець)
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18.07.2024 11:06 Відповісти
Пчелы против меда
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18.07.2024 11:10 Відповісти
 
 