По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ носія "Кинджалів" Міг-31К (оновлено)
По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - йдеться в повідомленні.
Крім цього ПС ЗСУ зафіксували ворожий БпЛА в західній частині Сумської області.
О 21:53 пролунав сигнал відбою. Тривога тривала 15 хвилин.
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Artem #591805
показати весь коментар18.07.2024 10:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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