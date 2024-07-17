По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ носія "Кинджалів" Міг-31К (оновлено)

По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - йдеться в повідомленні.

Крім цього ПС ЗСУ зафіксували ворожий БпЛА в західній частині Сумської області.

О 21:53 пролунав сигнал відбою. Тривога тривала 15 хвилин.

Читайте: У Києві та в низці регіонів була тривога: Повітряні сили інформували про ракету в напрямку Київщини (оновлено)