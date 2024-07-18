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США не ставлять перемогу України як ціль, – Ходжес

Бен Ходжес: США робить недостатньо

Сполучені Штати не допомагають Україні перемогти й не ставлять перемогу України у війні проти агресії Росії як ціль.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це в інтерв'ю Kyiv Post заявив американський генерал у відставці, колишній командувач Сухопутних військ США Бен Ходжес.

Він привітав заяви, зроблені на саміті НАТО у Вашингтоні стосовно незворотності шляху України до НАТО, передачі Україні засобів протиповітряної оборони, а також відкриття центру у Вісбадені, але водночас наголосив, що цього було недостатньо.

Ходжес також заявив, що  Білий дім не ухвалив рішення стосовно бажання досягти перемоги для України через  надмірний страх використання Росією ядерної зброї.

"Чітко зрозуміло, що Білий дім не просто не ухвалив цього рішення, це навіть не стоїть як ціль Білого дому, вони просто не хочуть цього. Звичайно, всім би сподобалось, якби Росія просто здалась та забралась додому, без хаосу у самій Росії, але вони не готові зробити необхідного, щоб досягти цієї цілі. Думаю, що є якийсь надмірний страх, що Росія десь застосує ядерну зброю", – говорить Бен Годжес.

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Ходжес також розкритикував заяви радника з нацбезпеки США Джейка Саллівана під час саміту НАТО у Вашингтоні про те, що потрібно допомогти Україні мати найсильніші позиції на полі бою:

"Що до біса це означає? Найсильніша позиція, наскільки можливо, щоб робити що? Поразка Росії - в стратегічних інтересах Сполучених Штатів, а Україна готова сама "виконати всю роботу. Їм просто потрібні засоби та зобов’язання від нас", - каже Ходжес.

Він наводить історичні докази проти вірогідності ядерної війни та ядерних ризиків, які, на його думку, можуть впливати на готовність знімати з України всі обмеження на використання західної зброї.

"Чому ми настільки переконані, що коли Росія почне програвати, вони будуть використовувати ядерну зброю. Вони не використовували її два роки тому, коли українці мали колосальний успіх у звільненні Харківщини, Херсона, коли відкинули росіян, і це було єдиним, що зупинило українців від просування вперед", - наголошує генерал у відставці.

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На думку Ходжеса, немає юридичних, моральних чи оперативних причин, чому Україна обмежена у використанні західної зброї для ударів вглиб Росії. Він знову підкреслює надмірний страх адміністрації США перед російською ескалацією.

"Хто б не розробив цю політику, вона не тільки не має сенсу з військового погляду, вона також демонструє відсутність стратегії, стратегічної мети, яку ми намагаємось досягти. Ви не можете розробити хорошу політику, якщо у вас немає мети", – говорить Ходжес.

Автор: 

росія (66417) США (23598) Україна (5987) Ходжес Бен (173)


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Топ коментарі
+29
Это правда. Их устраивает, чтобы война продолжалась как можно дольше, на нашей территории и за наш счёт. То, что дохнут свинособаки для них замечательно, а то, что погибают и наши Герои, и наш мирняк- на это им насрать. Не говоря уже о разрушении городов, промышленности и всего потенциала Украины. Такое вот сдерживание Ху#ла...
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18.07.2024 06:56 Відповісти
+19
Тепер кожен психопат з ядерною зброєю може робити все що завгодно. Коротше світ котиться в сраку.
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18.07.2024 07:03 Відповісти
+7
Правда.
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18.07.2024 06:48 Відповісти
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Правда.
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18.07.2024 06:48 Відповісти
амер лоббисты кацев и воен. аналитики в пентагоне и журнашлюшки на длинном нефтерубле реально обосрались когда увидели реальную "мощь расеюшки" на самом деле а не по кацап тв где киев и варшава за неделю,а по факту как были фаршем так и остались ракет правда прибавилось, а так уже на мотыках штурмуют не от хорошей жизни,если такой епич.обсерон будет и с яо,некоторые в америке надуватели щек за рашку не переживут)
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18.07.2024 06:50 Відповісти
Поки що(Може той віце,буде як той Джонсон:опиратися,аж поки не вистрілять чимось(
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18.07.2024 06:55 Відповісти
Это правда. Их устраивает, чтобы война продолжалась как можно дольше, на нашей территории и за наш счёт. То, что дохнут свинособаки для них замечательно, а то, что погибают и наши Герои, и наш мирняк- на это им насрать. Не говоря уже о разрушении городов, промышленности и всего потенциала Украины. Такое вот сдерживание Ху#ла...
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18.07.2024 06:56 Відповісти
Тепер кожен психопат з ядерною зброєю може робити все що завгодно. Коротше світ котиться в сраку.
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18.07.2024 07:03 Відповісти
На кожного психопата повинна бути бригада санітарів.
Або психічніший психопат.( в в європейській частині русні 4 чи 5 атомних станцій)
Навіщо нам глобус Європи без України?
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18.07.2024 09:28 Відповісти
Більше того саме вони тиснуть на Зеленського, щоб він заморозив війну по фактичній лінії.
Але навіть за це ми маємо бути їм вдячні.
Адже незважаючи на афганський масштаб корупції, некомпетентності та злочинної недбалості керівних еліт - навідміну від Афгану вони не кинули нас наодинці - і допомогли зберегти більшість країни і нації
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18.07.2024 07:03 Відповісти
Цей раз допомогли. А наступного можуть і не помогти, не зважаючи на "безпекові угоди", де Україна домовилась зі всіма комнсультуватись у разі нового нападу, хоча ще цей не закінчився.
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18.07.2024 07:15 Відповісти
Ну так Україні потрібно готуватися накопичувати зброю та будувати укріплення, а не класти асфальт і шашлики - щоб другого разу не було
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18.07.2024 07:25 Відповісти
Без допомоги Заходу це неможливо. Власних ресурсів нам не вистачить.
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18.07.2024 09:39 Відповісти
Так ресурси під це дають . Чи не розкрадем - це вже питання .
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18.07.2024 20:44 Відповісти
Вони тиснуть? А сам зепід'ермачник , робив ВСЕ , щоб Україна подарувала « середину» , з Півднем « про@балі, призначив по вказівці ермака 100% кротів , таких як сам Ермак , ЗДАЛИ контрнаступ , ПРИБРАЛИ генерала Марченко , коли можно було ПОВНІСТЬЮ дєокопувати Херсон , показово МЕГАМАРОДЕРЯТЬ на ВСЬОМУ ! Згадайте фортифікації на Харьківщині …… , заглядають в очко і путлеру і Китаю з орбаном
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18.07.2024 07:58 Відповісти
та навпаки. вони будуть більше тиснути, щоб Вова не заморожував війну і не підписував капітуляцію. адже вони таким чином послаблють свого споконвічного ворога та ще й заробляють на цій війні. повністю переозброять свої армії новою ******** зброєю. ну а стару зброю все одно потрібно буде списувати і утилізовувати. то краще утилізувати її на кацапах. що ми зараз і маємо. ніхто ж не буде давати Україні новітні F-35, F-22, поки є ще купа старих F-16, міражів, совіцьких мігів і су у країнах Варшавського договору..
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18.07.2024 20:08 Відповісти
Ваша версія - розумна .Логіка в цьому звичайно є - але все таки мінусів для них більше чим плюсів . Так , що схиляюся ,що все таки морозять . ІМХО
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18.07.2024 20:43 Відповісти
та точно менше для них мінусів... однозначно. чи ви думаєте, що якщо зараз заморозити війну, то на цьому все зупиниться і Європа зможе видихнути спокійно. ні. вони будуть інвестувати сотні лярдів у нову зброю, бо нема гарантій, що кацапські ракети не полетять на Прагу, Берлін та інші міста. жодних гарантій. жодних. а небезпека є. тобто інвестувати у переозброєння Європа та й США будуть у будь-якому випадку. з іншого боку це робитимуть і кацапи. а ще з інших боків. на складах і базах НАТО буде купа застарілої зброї, натомість каццапи будуть не так вже й осблаблені. тому для Заходу ідеальний баланс - мінус своя стара зброя і плюс максимальне послаблення того лепрозорію. і щоб все це було контрольовано і щоб та жаба не вискочила з казана, у якому її варять.. тому такі дозовані нам пакети допомоги і йдуть. і будуть продовжувати надходити..
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18.07.2024 20:59 Відповісти
Витрати на зброї - це дохіба грошей . А їх же підтискає соціалка . Тому для них ідеальний варіант - як вони думають - домовитися з Пуйлом - і далі з ним барижити .

Ніхто там не хоче воювати . І їхні рожеві мрії - щоб все було як раніше .
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18.07.2024 21:07 Відповісти
питання безпеки набагато важливіше соціалки. і ключове - домовитись і барижити вже більше не вдасться. тому і не будуть домовлятися. чому не вдасться? та тому що ху йло ж бачить скільки зброї прийшло в Україну щоб вбивати його орків. такі речі ніхто не забуде. тому. він домовленості свої буде протискати з позиції сили, типу газ у Європу втридорога. китайцям по собівартості, а гейропейцям в три-чотири рази дорога. навіть більше. і так по всім іншим товарним позиціям. тому для Європи це будуть не взаємовигідні домовленості, а капітулянтські. на це Європа ніколи не піде. бо як тільки вони знімуть з каців санкції, каци стануть точно їх давити економічно, брязкаючи паралельно ракетами... ні. ваша версія про соціалку - це не варіант. безпека - це старша масть, ніж соціалка.
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18.07.2024 21:21 Відповісти
Ну хоч хтось про це говорить вслух.
Навіть якщо це генерал у відставці.
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18.07.2024 07:14 Відповісти
Ходжес - як завжди в яблучко
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18.07.2024 07:19 Відповісти
Та невже! No shit! Хто б мiг таке навiть подумати... То мабуть помилка: в усiх грiхах повинний Трамп та республiканцi! Байден &Co не можуть не бажати нам перемоги! Вже 11й рiк вiддають останнє вiд себе...
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18.07.2024 07:20 Відповісти
Який неочікуваний камінаут здравомислячі люди це вже давно зрозуміли, а в поразку масковіїї та вихід на кордони 1991 вірять лише дебільні інфантіли та воїни диванно-штурмових військ
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18.07.2024 07:31 Відповісти
Зараз "побєдуни 91 кордону" нападуть на вас
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18.07.2024 07:43 Відповісти
имхо главное любой ценой вернуть енергодар,остальное потом,на бамбас вообще ******* пускай простят меня нормальные немногие проукраинские жители сего реджиона
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18.07.2024 07:53 Відповісти
Любой ценой-це як???Скіки треба поховати воїнів,а також мешканців навколишніх сел і міст.Може ти свою безмозглу тушку добавиш в цю "лубу ціну".
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18.07.2024 13:00 Відповісти
Минулого року ще нападали, але зараз вже трохи прикусили язика.
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18.07.2024 09:43 Відповісти
На Западе не понимают менталитет совкового гопника. Если гопник увидит что ему все сходит с рук и что его боятся он обязательно будет только еще больше борзеть и обязательно использовать все больше и активнее оружие. И если ***** захватит Украину завтра он будет махать ядерной бомбой чтобы ему отдали Европу.
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18.07.2024 08:00 Відповісти
І вони закриють очі на інші окупації наприклад Прибалтики Грузії Арменії
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18.07.2024 09:22 Відповісти
тоді самий час пану Кулебі відірватися від лобстерів і форумів і показати як треба боротися лопатою.
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18.07.2024 08:17 Відповісти
Просто для електорату штатів ця війна перетворилась на реаліті шоу із екшенами та вибухами...

А для їх еліти це засіб відволікання від поточних проблем електорату...... засіб стримання інфляції від надмірного друку грошей за рахунок дешевих ресурсів з раші..... та міліарди долларів доходу для великих корпорацій які переважно розмістили свої виробничі потужності в Китаї та Індії.... а ще не поганий засіб ослаблення орків за рахунок України....

Тому і санкції такі кволі і поставки озброєння капельні та постійно затримуються...
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18.07.2024 08:25 Відповісти
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18.07.2024 08:58 Відповісти
Пане Ходжес, дякуємо Вам за відвертість! Свідомі українці бачили це ще з часів обамки та захоплення Криму.
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18.07.2024 08:59 Відповісти
Та все заа 3 роки й так зрозуміло, усім, крім диванних переможників і жертв телемарахвону. Була б їм потрібна перемога України, так би себе не поводили. Вони нас використовують, як гарматне м'ясо, щоб один маразматичний дід зміг заявити, що він "зупинив путіна". Нашою кров'ю. Нафіг таке.
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18.07.2024 09:15 Відповісти
Жалко американців! Позиція страуса ніколи до добра не доводила...
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18.07.2024 10:44 Відповісти
Ірландське крило в Демпартії. Клінтони,Байден,Саллівен,Керрі, Бернс,Макфол,разом з танцором Обамою -Раша не повинна програти. Саме Бернс запевнив х...що ЗСУ не будуть стріляти по рашці. А Саллівен добився зняття Уоллеса за штормшедли. Керрі взагалі ходить в друзях Коняри, а Макфол (комісіонер Дерьмака) друг Асламбека Суркова. У 2012 роках нагороджений кацапським орденом за вклад ( і це будучи послом США). Ірландцям притаманна дружба з ізгоями у світлі боротьби з короною і рідні душі з х......як українофоби. Надіюсь відійдуть разом з Байденом.
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19.07.2024 03:06 Відповісти
 
 