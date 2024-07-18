США не ставлять перемогу України як ціль, – Ходжес
Сполучені Штати не допомагають Україні перемогти й не ставлять перемогу України у війні проти агресії Росії як ціль.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це в інтерв'ю Kyiv Post заявив американський генерал у відставці, колишній командувач Сухопутних військ США Бен Ходжес.
Він привітав заяви, зроблені на саміті НАТО у Вашингтоні стосовно незворотності шляху України до НАТО, передачі Україні засобів протиповітряної оборони, а також відкриття центру у Вісбадені, але водночас наголосив, що цього було недостатньо.
Ходжес також заявив, що Білий дім не ухвалив рішення стосовно бажання досягти перемоги для України через надмірний страх використання Росією ядерної зброї.
"Чітко зрозуміло, що Білий дім не просто не ухвалив цього рішення, це навіть не стоїть як ціль Білого дому, вони просто не хочуть цього. Звичайно, всім би сподобалось, якби Росія просто здалась та забралась додому, без хаосу у самій Росії, але вони не готові зробити необхідного, щоб досягти цієї цілі. Думаю, що є якийсь надмірний страх, що Росія десь застосує ядерну зброю", – говорить Бен Годжес.
Ходжес також розкритикував заяви радника з нацбезпеки США Джейка Саллівана під час саміту НАТО у Вашингтоні про те, що потрібно допомогти Україні мати найсильніші позиції на полі бою:
"Що до біса це означає? Найсильніша позиція, наскільки можливо, щоб робити що? Поразка Росії - в стратегічних інтересах Сполучених Штатів, а Україна готова сама "виконати всю роботу. Їм просто потрібні засоби та зобов’язання від нас", - каже Ходжес.
Він наводить історичні докази проти вірогідності ядерної війни та ядерних ризиків, які, на його думку, можуть впливати на готовність знімати з України всі обмеження на використання західної зброї.
"Чому ми настільки переконані, що коли Росія почне програвати, вони будуть використовувати ядерну зброю. Вони не використовували її два роки тому, коли українці мали колосальний успіх у звільненні Харківщини, Херсона, коли відкинули росіян, і це було єдиним, що зупинило українців від просування вперед", - наголошує генерал у відставці.
На думку Ходжеса, немає юридичних, моральних чи оперативних причин, чому Україна обмежена у використанні західної зброї для ударів вглиб Росії. Він знову підкреслює надмірний страх адміністрації США перед російською ескалацією.
"Хто б не розробив цю політику, вона не тільки не має сенсу з військового погляду, вона також демонструє відсутність стратегії, стратегічної мети, яку ми намагаємось досягти. Ви не можете розробити хорошу політику, якщо у вас немає мети", – говорить Ходжес.
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Або психічніший психопат.( в в європейській частині русні 4 чи 5 атомних станцій)
Навіщо нам глобус Європи без України?
Але навіть за це ми маємо бути їм вдячні.
Адже незважаючи на афганський масштаб корупції, некомпетентності та злочинної недбалості керівних еліт - навідміну від Афгану вони не кинули нас наодинці - і допомогли зберегти більшість країни і нації
Ніхто там не хоче воювати . І їхні рожеві мрії - щоб все було як раніше .
Навіть якщо це генерал у відставці.
А для їх еліти це засіб відволікання від поточних проблем електорату...... засіб стримання інфляції від надмірного друку грошей за рахунок дешевих ресурсів з раші..... та міліарди долларів доходу для великих корпорацій які переважно розмістили свої виробничі потужності в Китаї та Індії.... а ще не поганий засіб ослаблення орків за рахунок України....
Тому і санкції такі кволі і поставки озброєння капельні та постійно затримуються...