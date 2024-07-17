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Новини Допомога Україні
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Надання допомоги Україні підтримує не лише керівництво США, але й американський народ, - Держдеп

сша,україна

Народ Сполучених Штатів підтримує продовження надання допомоги Україні.

Про це заявив представник Держдепу США Метью Міллер у відповідь на запитання про можливе припинення підтримки Києва в разі призначення віцепрезидентом сенатора від Огайо Джей Ді Венса, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Питання насправді зводиться не тільки до того, що ми підтримуємо і що підтримує будь-хто інший у суспільному житті, а й до того, що підтримує американський народ. І ми побачили, коли справа стосується України, американський народ рішуче підтримує продовження допомоги", - пояснив він.

За словами Міллера, йдеться не тільки про підтримку з боку американської громадськості, а й двопартійної більшості в обох палатах Конгресу.

"Коли законопроєкт про додаткові асигнування після перешкод нарешті пройшов голосування, ми побачили переважну більшість голосів на підтримку військової допомоги", - додав представник Держдепу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дональд Трамп обрав кандидатом у віцепрезиденти США сенатора Венса, який раніше критикував допомогу Україні.

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Автор: 

Держдепартамент США (1653) Міллер Метью (157) США (23598)


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Трамп ше Венса нам підкинув - відбитого на голову
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17.07.2024 09:27 Відповісти
от народ Америки і покаже на виборах що саме він підтримує
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17.07.2024 09:32 Відповісти
Своя сорочка ближча до тіла.
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17.07.2024 09:55 Відповісти
По опитуваннях там все сумно в районі 40% .... орки розкрутили багато каналів різної тематики на американську аудиторію, новини, розваги, крипта і вкидують в коментарях пропаганду та і в самих постах... а влада дає постійний повід як не корупційними скандалами так і пакуванням в буси...

Програєм інформаційну війну в штатах... могли б трохи оплачувати відомих зарубіжних блогерів щоб вони репостили коли б'ють по цивільному населенню, замовляти статті у виданнях на тему руйнування сімей і т.д.

тому що ця війна для американців перетворилась на таке собі реаліті шоу з із вривами та штурмами... і все що їх цікавить.... А ще що їхні гроші, податки а вони в штатах немалі... крадуть місцеві корупціонери

треба йти до емоцій та співчуття а в цьому напрямку нуль роботи
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17.07.2024 09:45 Відповісти
Особливо дитячу тему підняти те що викликає емпатію.. Підключати нашу діаспору, в них є багато груп в соцмережах на різну тему... з блогерами вихідцями з України, щоб це була якась координація і не виглядало на спам і не вплутувати туди відбілення влади, тому що це викликає супротив та небажання співпрацювати

Були колись напрацювання група яка поширювала інформацію в соцмережах але вони робили то так бездарно заспамлювали хештегами, а потім скотились до відбілювання корупціонерів... тому всі повиходили звідти
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17.07.2024 09:53 Відповісти
просто у когось немає часу думати стратегічно (чи взагалі хоч-якось думати).
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17.07.2024 10:58 Відповісти
йес офкорз
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17.07.2024 10:08 Відповісти
 
 