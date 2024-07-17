Надання допомоги Україні підтримує не лише керівництво США, але й американський народ, - Держдеп

Народ Сполучених Штатів підтримує продовження надання допомоги Україні.

Про це заявив представник Держдепу США Метью Міллер у відповідь на запитання про можливе припинення підтримки Києва в разі призначення віцепрезидентом сенатора від Огайо Джей Ді Венса, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Питання насправді зводиться не тільки до того, що ми підтримуємо і що підтримує будь-хто інший у суспільному житті, а й до того, що підтримує американський народ. І ми побачили, коли справа стосується України, американський народ рішуче підтримує продовження допомоги", - пояснив він.

За словами Міллера, йдеться не тільки про підтримку з боку американської громадськості, а й двопартійної більшості в обох палатах Конгресу.

"Коли законопроєкт про додаткові асигнування після перешкод нарешті пройшов голосування, ми побачили переважну більшість голосів на підтримку військової допомоги", - додав представник Держдепу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дональд Трамп обрав кандидатом у віцепрезиденти США сенатора Венса, який раніше критикував допомогу Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай може зіграти продуктивну роль у закінченні війни в Україні, - Держдеп