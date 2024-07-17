Надання допомоги Україні підтримує не лише керівництво США, але й американський народ, - Держдеп
Народ Сполучених Штатів підтримує продовження надання допомоги Україні.
Про це заявив представник Держдепу США Метью Міллер у відповідь на запитання про можливе припинення підтримки Києва в разі призначення віцепрезидентом сенатора від Огайо Джей Ді Венса, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Питання насправді зводиться не тільки до того, що ми підтримуємо і що підтримує будь-хто інший у суспільному житті, а й до того, що підтримує американський народ. І ми побачили, коли справа стосується України, американський народ рішуче підтримує продовження допомоги", - пояснив він.
За словами Міллера, йдеться не тільки про підтримку з боку американської громадськості, а й двопартійної більшості в обох палатах Конгресу.
"Коли законопроєкт про додаткові асигнування після перешкод нарешті пройшов голосування, ми побачили переважну більшість голосів на підтримку військової допомоги", - додав представник Держдепу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дональд Трамп обрав кандидатом у віцепрезиденти США сенатора Венса, який раніше критикував допомогу Україні.
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Програєм інформаційну війну в штатах... могли б трохи оплачувати відомих зарубіжних блогерів щоб вони репостили коли б'ють по цивільному населенню, замовляти статті у виданнях на тему руйнування сімей і т.д.
тому що ця війна для американців перетворилась на таке собі реаліті шоу з із вривами та штурмами... і все що їх цікавить.... А ще що їхні гроші, податки а вони в штатах немалі... крадуть місцеві корупціонери
треба йти до емоцій та співчуття а в цьому напрямку нуль роботи
Були колись напрацювання група яка поширювала інформацію в соцмережах але вони робили то так бездарно заспамлювали хештегами, а потім скотились до відбілювання корупціонерів... тому всі повиходили звідти