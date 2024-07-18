Латвія виділяє 100 тисяч євро українським лікарням

Уряд Латвії виділить з бюджету 100 тисяч євро на підтримку роботи медичних установ в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті МЗС Латвії.

16 липня уряд Латвії затвердив нормативно-правовий акт, метою якого є надання 100 тисяч євро фінансування на діяльність українських медичних закладів в умовах війни.

Оцінюючи поточну ситуацію, внесок буде зроблено через відповідальні агенції ООН – Всесвітню організацію охорони здоров’я чи Офіс обслуговування проєктів ООН, або ж через Міністерство охорони здоров’я України.

Крім того, МОЗ у тісній співпраці з МОЗ та посольствами України збирає інформацію про терміново необхідні ліки, вироби медичного призначення та обладнання та вже працює над організацією наступної відправки пожертвувань українським медичним закладам.

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З початку російського вторгнення Латвія на двосторонній основі допомагає Україні медичними приладами, медикаментами, оперативними автомобілями екстреної медичної допомоги та іншим медичним обладнанням і матеріалами.

Нагадаємо, Австрія обіцяла Україні 600 мільйонів євро на лікарні: За два роки жодного проєкту не розпочато.