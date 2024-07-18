Армія РФ просунулася у Калинівці на Донеччині, - Deep State
Окупанти продовжують просуватися на Сході. У ніч проти 18 липня стало відомо, що російські військові просунулися у селі Калинівка в Донецькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Deep State.
"Ворог просунувся в Калинівці, біля Карлівки та у Залізному", - йдеться у повідомленні.
Судячи з мапи, Калинівка вже перебуває під контролем окупантів.
Нагадаємо, раніше Deep State повідомляли, що Сили оборони вибили росіян з села Сотницький Козачок Богодухівського району Харківської області.
Топ коментарі
+17 Андрій Богатир
показати весь коментар18.07.2024 07:54 Відповісти Посилання
+11 Олександр Гуменюк #582028
показати весь коментар18.07.2024 07:26 Відповісти Посилання
+9 Kare Resa
показати весь коментар18.07.2024 07:57 Відповісти Посилання
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вимагайте у депутатів місцевих рад проголосувати, і подати звернення до клоуна, про негайне виконання ним своїх конституційних обов'язків, бо буде пізно.....
арям як ралі в якому хотіли брати участь багато воїнів світла.