Армія РФ просунулася у Калинівці на Донеччині, - Deep State

Окупанти продовжують просуватися на Сході. У ніч проти 18 липня стало відомо, що російські військові просунулися у селі Калинівка в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Deep State.

"Ворог просунувся в Калинівці, біля Карлівки та у Залізному", - йдеться у повідомленні.

Судячи з мапи, Калинівка вже перебуває під контролем окупантів.

Нагадаємо, раніше Deep State повідомляли, що Сили оборони вибили росіян з села Сотницький Козачок Богодухівського району Харківської області.

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