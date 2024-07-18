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Новини Війна
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Армія РФ просунулася у Калинівці на Донеччині, - Deep State

Окупанти продовжують просуватися на Сході. У ніч проти 18 липня стало відомо, що російські військові просунулися у селі Калинівка в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Deep State.

Карта Deep State про Калинівку

"Ворог просунувся в Калинівці, біля Карлівки та у Залізному", - йдеться у повідомленні.

Судячи з мапи, Калинівка вже перебуває під контролем окупантів.

Нагадаємо,  раніше Deep State повідомляли, що Сили оборони вибили росіян з села Сотницький Козачок Богодухівського району Харківської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні ворог концентрував свої зусилля на Покровському та Торецькому напрямках. Там відбулось по 24 боєзіткнення, - Генштаб

Автор: 

Донецька область (8925) бойові дії (4178)


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Топ коментарі
+17
пізно було вже навесні 19-го року...
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18.07.2024 07:54 Відповісти
+11
Мене одного дивує, чому зелене чмо, не вводить СТАН ВІЙНИ, люди ПРОКИНЬТЕСЯ,
вимагайте у депутатів місцевих рад проголосувати, і подати звернення до клоуна, про негайне виконання ним своїх конституційних обов'язків, бо буде пізно.....
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18.07.2024 07:26 Відповісти
+9
Сдают медленно Украину. ВСУ малочисленна на фронте. Кацапы кидают все новые и новые силы и продвигаются к Киеву
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18.07.2024 07:57 Відповісти
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Заходять з обох боків Часiв Яру
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18.07.2024 07:23 Відповісти
Часік обходять - мало зброі в нас
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18.07.2024 07:23 Відповісти
Мене одного дивує, чому зелене чмо, не вводить СТАН ВІЙНИ, люди ПРОКИНЬТЕСЯ,
вимагайте у депутатів місцевих рад проголосувати, і подати звернення до клоуна, про негайне виконання ним своїх конституційних обов'язків, бо буде пізно.....
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18.07.2024 07:26 Відповісти
пізно було вже навесні 19-го року...
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18.07.2024 07:54 Відповісти
Немає закону України "Про правовий режим стану війни". Що вводити, коли немає чого вводити?
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18.07.2024 08:49 Відповісти
Читаємо не закони, читаймо Конституцію України, все, просто комусь лаври заважають посунутися від корита, ось в цьому вся біда....а буде ще більша....
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18.07.2024 09:42 Відповісти
І який саме пункт Конституції України передбачає усунення когось від корита у разі введення стану війни?
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18.07.2024 14:54 Відповісти
Як введення стану війни змінить те, що зрадники керують країною??? лише термінова зміна влади, відсторонення зрадників з ОП змінить ситуацію на краще та врятує Україну. Все решта буде поступовою системною здачею країни тим чи іншим способом та приведення України к капітуляції на умовах *****. В 2022 зе-єрмачня не змогла здати Україну, бо завадили ЗСУ та добровольці. 5 колона зробила висновки, вичекала, позбавилася Залужного та його генералів, пасіонарна частина суспільства - активісти-добровольці вже давно на фронті, решта суспільства нажахана "бусифікацією" в яку зе шобла цілеспрямовано перетворила мобілізацію, дискредитувавши її. Тобто на відміну від 2022, зараз ніхто не заважає ОПє зливати Україну. Неможливо перемогти ворога, або чинити ефективний спротив ворогу, якщо агенти ворога при владі.
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18.07.2024 09:56 Відповісти
І що, пуйло злякається й одразу виведе війська? Чи може партнери просто завалять нас суперзброєю, якою ми зітремо москву з лиця Землі? Чи може нас одразу приймуть до НАТО і війська країн НАТО будуть введені в Україну та викинуть московитів?
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18.07.2024 10:52 Відповісти
Сдают медленно Украину. ВСУ малочисленна на фронте. Кацапы кидают все новые и новые силы и продвигаются к Киеву
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18.07.2024 07:57 Відповісти
вони кидають Бафи, а потім їдуть на гольфкарах

арям як ралі в якому хотіли брати участь багато воїнів світла.
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18.07.2024 08:17 Відповісти
насрать на киев, вони. На сході захоплюють позиції.
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18.07.2024 08:38 Відповісти
Судячи з мати НЕ перебуває, а частично перебуває. Невже карта стала другою безуглою! Це те ж саме що про Кринки
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18.07.2024 08:26 Відповісти
Валентина, можете розслабитися під пиво з ковбасками- до Німеччини, куди ви героїчно звалили, кацапам ще далеко. Ви практично в кожній темі гівна на вентилятор накидуєте, навіщо ви це робите?
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18.07.2024 09:34 Відповісти
А ви? Де сидите? Лугадоні?
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18.07.2024 10:19 Відповісти
А оце вже небезпечно. Якщо їм вдасться створити північне крило охоплення Часового Яру - втримати місто буде вкрай важко.
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18.07.2024 08:27 Відповісти
фортеця часів яр?
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18.07.2024 08:51 Відповісти
А барановибрці Боневтіка Херпідовича горлянять, що Вова, який Нелох і Нетряпка, робить все правильно. Він ніби "заманює кацапа на нові землі і там його ніби вбиває. Але чомусь ці землі не повертаються назад, залишаються під ворогом. А потім, коли, чергових зебаранів будинок став цією пксткою для "заманювання" ворога, щоб його знищити - локті свої кусають, але вже пізно. Підтримуйте лохи витрачання грошей на марафон, а не на дрони, на зарплати помічників дупутатів і збагачення слугориг на фортифікаціях, які мали були побудовані для захисту ЗСУ. Не за горами і осінь і вибори в США, а ваш Оманський так і не перевів економіку на військові рейки, а це означає, що веде нас до капітуляції.
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18.07.2024 09:20 Відповісти
Капітуляція це ще дуже лояльний варіант, з того що нас може чекати......
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18.07.2024 09:46 Відповісти
ермак с зеленским сдают потихоньку Украину,оманский договорняк в действии.
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18.07.2024 09:53 Відповісти
Світ не хоче нашої перемоги, тому не дає нашим військовим достатньо зброї. Завдяки цьому кацапня буде поступово відгризати нашу землю, скільки зможе.
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18.07.2024 10:38 Відповісти
Накуя ці прогнози погоди на сьогодні? Типу, ніхто не знає, що таке дипстейст і не в змозі туди зайти і подивитися просування? Головне питання ЧОМУ вони прорвали нашу оборону, ЗАВЖДИ залишається без відповіді! І не треба нам розповідати про КАБи, артилерію та авіацію противника, які стирають все в нуль. За майже 3 роки війни нам жодного разу не показали наші укріплені позиції "стерті в нуль". Годують нас картинками зруйнованих хат та дев'ятиповерхівок. А з якого часу житлові будинки стали укріпленими позиціями? Та вам будь-який військовий інженер-будівельник скаже, що немає кращої мети для ворожої артилерії, ніж житлові будинки! Дурню ж зрозуміло, що сидячи в чистому полі в окопах по коліна, здригнеться і побіжить будь-яка армія світу.
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18.07.2024 11:04 Відповісти
 
 