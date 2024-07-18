Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 563 640 осіб (+1130 за добу), 8245 танків, 15 465 артсистем, 15 883 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 563 640 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 563640 (+1130) осіб,
- танків ‒ 8245 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15883 (+12) од,
- артилерійських систем – 15465 (+54) од,
- РСЗВ – 1120 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 893 (+0) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12274 (+50),
- крилаті ракети ‒ 2398 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20833 (+92) од,
- спеціальна техніка ‒ 2593 (+7)
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Це може стати бути перелом у війні, https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2024/07/17/how-is-ukraine-destroying-so-much--russian-artillery/ пише видання Forbes.
@ Так, в останні місяці Сили оборони України значно наростили темпи знищення ворожої артилерії.
Відомо, що артилерія займає центральне місце у російській тактиці ведення війни, і ЗСУ, ймовірно, змогли знайти їй протидію.
Аналітики називають сухопутні війська рф артилерійською армією, бо ворог використовує артилерію як основну форму смертоносності як у глибоких, так і ближніх боях.
Наступаючи на міста, армія рф рівняє із землею квартал за кварталом за допомогою артилерії, відмовляючись від вуличних боїв, що вимагають добре підготовленої піхоти.
За весь час повномасштабного рашистського вторгнення рф мала переваги і за кількістю гаубиць, і за кількістю артилерійських пострілів.
Ситуація на фронті могла б кардинально змінитись, коли б ЗСУ легко знаходили та знищували російську артилерію. І зараз є підстави вважати, що це почалося.
Так, якщо у травні минулого року, за даними Міноборони України, кількість знищених російських артилерійських засобів становила 553 одиниці, то у травні поточного року ця цифра зросла до 1160 одиниць, а в червні рекорд знову побили: 1460 знищених гаубиць. На середину липня кількість знищених ворожих артзасобів вже становить 769 одиниць.
Оглядачі зазначають: зростання темпу російських втрат може пояснюватись створенням Україною аналога російського дрону-камікадзе "Ланцет". Про появу такого безпілотника Київ заявляв навесні. Якщо вдалося запустити його масштабне виробництво, то це може поставити хрест на російській артилерії, підкреслює видання.
Все літо 23-го 2 056 стволів і умовно половина літа 24-го 2 281 ствол.
Арта по рокам 22/23/24 (станом на сьогодні)
2 020/6 462/6 983 - дивно що кацапи взагалі ще чимось стріляють.
Більше - https://x.com/_thin_red_line_/status/1778766084285341750 тут .
Наприклад, є свідчення (напряму підрахунки коробок з оцінкою стану коробок, поштучно) від осінтерів, які вивчають супутникові знімки під лупою:
* в строю десь біля 1000 танків (оцінка по доведеним втратам, кореляції втрат з різних джерел та динаміки руху коробок на базах зберігання);
* на заводах ремонтних - десь біля 600 танків;
* на базах зберігання танків, які можна відновити - десь біля 700 танків, все інше канібалізований вусмерть металобрухт.
Якщо хочеться пірнути об'єктивні дані - вам шлях на такі сторінки, як сторінка https://x.com/andrewperpetua Andrew Perpetua . Там є, наприклад, первинна база по зафіксованим втратам (детальніша та краща за Орікс).
Є дуже цікава аналітика по техніці: сторінка https://x.com/Jonpy99 добродія Jompy .
Дуже раджу.
172!! одиниці техніки та 1130! чумардосів за день.
Арта 54!, броня 19, логістика 92!
Арта з логістикою дуже файно. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 65000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 563 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ставрополь.
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