Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 563 640 осіб (+1130 за добу), 8245 танків, 15 465 артсистем, 15 883 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 563 640 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 563640 (+1130) осіб,

танків ‒ 8245 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 15883 (+12) од,

артилерійських систем – 15465 (+54) од,

РСЗВ – 1120 (+0) од,

засоби ППО ‒ 893 (+0) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12274 (+50),

крилаті ракети ‒ 2398 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20833 (+92) од,

спеціальна техніка ‒ 2593 (+7)

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