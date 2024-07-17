У Росії закінчуються величезні запаси озброєнь радянських часів, - The Economist
Росія розконсервувала зброю, накопичену за радянських часів, але до 70% старих танків "не зрушили з місця", а решту відмили та видали за нові. Згідно з оцінками більшості розвідок, за перші два роки війни Росія втратила близько 3 тисячі танків і 5 тисяч інших броньованих машин.
Про це пише The Economist, передає Цензор.НЕТ.
"Широко розрекламований російський наступ на Харків на півночі, що розпочався в травні, провалився. Його просування в інших місцях уздовж лінії фронту, особливо на Донбасі, було стратегічно тривіальним і досягнуто лише величезною ціною. Питання зараз полягає не стільки в тому, чи зможе Україна продовжувати боротьбу, скільки в тому, як довго Росія зможе підтримувати свій нинішній темп операцій", - зазначає видання.
Журналісти зазначають, що Росія може продовжувати знаходити ще 25 000 солдатів щомісяця, щоб підтримувати чисельність на фронті близько 470 000. Крім того, у РФ стрімко зростає виробництво ракет для завдання ударів по українській інфраструктурі.
Радянські запаси вичерпуються
"Але попри всі розмови про те, що Росія перетворилася на військову економіку, витрачаючи близько 8% свого ВВП на військові витрати, вона здатна замінити приголомшливі втрати танків, броньованих машин піхоти й артилерії, лише витягнувши зі сховищ і відновивши запаси, накопичені за радянських часів. Хоча ці запаси величезні, вони не безмежні", - пише The Economist.
За даними більшості розвідок, за перші два роки великої війни росіяни втратили близько 3000 танків і 5000 інших броньованих машин. Розвідувальний сайт Oryx отримав докази знищення 3235 російських танків, проте припускає, що реальна цифра "значно вища".
Аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень Олександр Гольц вважає, що російський диктатор Володимир Путін має дякувати старому Політбюро за величезні запаси зброї, накопичені під час Холодної війни.
Зниження темпу наступальних операцій
Однак найбільша проблема виникає з танками та бойовими машинами піхоти, які мають вирішальне значення для будь-яких масштабних наступальних операцій. Попри те, що в лютому цього року Росія могла мати близько 3200 танків на складах, аналітик IISS Майкл Джерстад зауважив, що до 70% з них"не зрушили з місця з початку війни".
Більшість танків Т-72 зберігаються без прикриття з початку 1990-х років і, ймовірно, перебувають у дуже поганому стані. Експерти вважають, що за нинішніх темпів зносу російські танки й бойові машини піхоти, що знаходяться на зберіганні, досягнуть "критичної точки виснаження" до другої половини 2025 року.
За словами Джерстада, якщо ситуація не зміниться, то до кінця 2024 року армії РФ, ймовірно, доведеться змінити свою позицію на більш оборонну. Це може стати очевидним вже до кінця літа.
The Economist резюмував, що зацікавленість Путіна у тимчасовому припиненні вогню зростатиме.
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Достаточно вспомнить невероятный, массовый героизм поляков во время трагического варшавского восстания: за 2 месяца боев 205 тысяч поляков отдали свою жизнь во имя свободы. Ни один народ в западной Европе не пожертвовал столько жизней даже за 6 лет мировой войны.
Утричі менше, ніж насправді? Покажіть мені цих "розвідників"!
А стоит остов сгоревшей бехи, а чья она, непонятно. Эспертизу проводить не будут....
Зелю геть!!!
Зеленський був за переговори з путіним на другий день війни.
ситуацію з технікою в раші можна
припускати,але судячи з того,що
ми бачимо на відео з пташок,то
пересуваються орки хто на чому:
багі,мотоцикли....
днркнр, временно оккупированная территория
И Корея это нормальная республика, а то што под диктатурой комми - "кндр"
Ну, заради правди, трішечки залишили, а то прийшлось би ЗСУ взагалі ліквідовувати як клас.
А то "через полгода" не будет ни электростанций ни трансформаторов (передающей инфраструктуры)
1. Мобилизационный потенциал
2. Возможности ВПК по производству основных типов вооружений
3. Возможности ВПК по ремонту/восстановлению техники
4. Количественные показатели л/с и вооружения, имеющиеся в наличии на момент анализа
5. Экономические возможности государства, т.е. обеспечение войск всем необходимым помимо вооружения и боеприпасов
6. Наличие союзников и потенциал их реальной помощи (деньги, вооружение, люди)
7. Соотношение потерь на фронте по л/с и по основным типам вооружений.
А дальше работает простая и неотвратимая математика.
Суровая и неприятная правда, неприятна любому человеку в любой стране. Человек на подсознательном уровне пытается её избежать и ищет надежду/спасение в придуманной, приятной "реальности".
Попробуйте в США какому-то толстяку сказать, что дело не в генетике или физиологии, а просто он ленивый, малоподвижный и жрет с утра до вечера всякую фигню. Какая будет реакция? И никакие железобетонные аргументы, типа "В Бухенвальде толстых небыло" не сработают.
История учит, что в суровые и тяжелые времена, народ/страну могут спасти только лидеры/герои. Но увы, в Украине таковых пока не наблюдается ...
Я говорю о второй. И никакой героизм на фронте этого не исправит, т.к. героизм на фронте - это следствие, а не причина.
Ніяких танків, літаків та навіть гармат, як ми бачимо - ні одна з цих країн засрашці не надала. Надають тільки стрільно і часто - сумнівної якості.
Тож говорити про запаси цих країн в контексті "а скільки на них протягне рашка?" - беззмістовно. Ніскільки.
Це вигадки південнокорейців, які "побачили" 10'000 переданих контейнерів.
Їхній міністр оборони сказав, дослівно "which could hold as many as 4.8 million artillery shells of the likes that Putin has used in his bombardment of Ukraine". Що означає "які можуть вмістити до 4,8 мільйона артилерійських снарядів, подібних до тих, які Путін використовував під час бомбардування України".
А такі ідіоти як ти - підхопили припущення і тепер розповідають всім і кожному "сєв.корєя дала ***** 5'000'000 снарядоффффффф-ата-та-пьіщь-адин-адин!!!"
Звісно, ніяких 5 мільйонів снарядів не передавалося. І причина не в тому, що їх немає в любителів Чучхє. А в тому, що в них на озброєнні в повний зріст танки Т-34 та гаубиці виробництва 50х років. Бо вони усвідомлюють, що гарантовано програють Південній Кореї в авіації та ракетному озброєнні, тому тримають гігантський "справний" парк артилерії (в т.ч. самохідної - з самоходок конструктиву тих же 40-50х років) - для можливості "ВЛУПИТИ" хоч артою, поки їх не накриє вал високоточної засобі південно-корейців.
Доповідаю: "контейнер" - це коробка. Розміром, довжина, вірогідно 40 футів - 12 метрів, ширина 2.4 метри, висота 2.8 метрів.
В будь-яку коробку у вигляді параллелепипеду можна складати предмети як прямокутної форми, так і будь-якої форми, аби тільки в фізичні розміри прямокутника 2.4 х 2.8 (двері контейнера) пролазило та по довжині (12 метрів) вміщалось.
Отже питання 1: а скільки ж в 1 стандартний 40-футовий контейнер влазить снарядів? Відповідь: "десь біля 480, в ящиках по 2 снаряди на ящик". Тому - так мало. Бо фізичний об'єм снарядів такий, що і декілька тисяч влізе в той об'єм контейнера.
Питання 2: а що з військових вантажів, окрім снарядів, Північна Корея гарантовано поставляла засрашці?!? Відповідь: ракети для РСЗВ та ракети для ОТРК.
Питання 3: а скільки ракет влазить в 1 контейнер. Відповідь: одиниці для ОТРК (скоріше 1 взагалі) і декілька десятків для РСЗВ типу "Град" або "Смерч".
Питання 4: а чи могли передавати запчастини до танків Т55/54 або Т-62, гаубиць Д-30 тощо, якщо вже навіть ракети передавали? Відповідь: ОБОВ'ЯЗКОВО.
Питання 5: то скільки ж снарядів передано? Та ніхто достеменно, окрім засрашинського ГШ - не знає. А ГШ їхній цієї інформаії не давав.
Питання 6: а чи не тупий провокатор Олег <номер>. Відповідь: звісно Олєжка - тупий провокатор.
Твої твердження схожі на "я ось певен, що в Олєжки немає мозку. От дивіться: на планету Земля майже кожної години падає метеорит (досягає поверхні). Якщо метеорит влучає в голову - то мозок знищується. Вважаю фактом, що в голову Олєжки вже влучив метеори (вони ж падають і влучать!) і він живе без можку, керучись наказом товариша майора!".
А РЭБ в чистом виде сильно и постояннно излучает - есть на Западе ракеты с наведением на это дело, и на радары есественно