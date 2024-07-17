У Росії закінчуються величезні запаси озброєнь радянських часів, - The Economist

Росія розконсервувала зброю, накопичену за радянських часів, але до 70% старих танків "не зрушили з місця", а решту відмили та видали за нові. Згідно з оцінками більшості розвідок, за перші два роки війни Росія втратила близько 3 тисячі танків і 5 тисяч інших броньованих машин.

Про це пише The Economist, передає Цензор.НЕТ.

"Широко розрекламований російський наступ на Харків на півночі, що розпочався в травні, провалився. Його просування в інших місцях уздовж лінії фронту, особливо на Донбасі, було стратегічно тривіальним і досягнуто лише величезною ціною. Питання зараз полягає не стільки в тому, чи зможе Україна продовжувати боротьбу, скільки в тому, як довго Росія зможе підтримувати свій нинішній темп операцій", - зазначає видання.

Журналісти зазначають, що Росія може продовжувати знаходити ще 25 000 солдатів щомісяця, щоб підтримувати чисельність на фронті близько 470 000. Крім того, у РФ стрімко зростає виробництво ракет для завдання ударів по українській інфраструктурі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Росію в обхід санкцій постачають важку техніку Caterpillar американського виробництва, - ЗМІ

Радянські запаси вичерпуються

"Але попри всі розмови про те, що Росія перетворилася на військову економіку, витрачаючи близько 8% свого ВВП на військові витрати, вона здатна замінити приголомшливі втрати танків, броньованих машин піхоти й артилерії, лише витягнувши зі сховищ і відновивши запаси, накопичені за радянських часів. Хоча ці запаси величезні, вони не безмежні", - пише The Economist.

За даними більшості розвідок, за перші два роки великої війни росіяни втратили близько 3000 танків і 5000 інших броньованих машин. Розвідувальний сайт Oryx отримав докази знищення 3235 російських танків, проте припускає, що реальна цифра "значно вища".

Аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень Олександр Гольц вважає, що російський диктатор Володимир Путін має дякувати старому Політбюро за величезні запаси зброї, накопичені під час Холодної війни.

Читайте також: Уражено логістичний центр ворога у Дебальцевому та станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житєль" у Новолуганському, - ГУР. ФОТО

Зниження темпу наступальних операцій

Однак найбільша проблема виникає з танками та бойовими машинами піхоти, які мають вирішальне значення для будь-яких масштабних наступальних операцій. Попри те, що в лютому цього року Росія могла мати близько 3200 танків на складах, аналітик IISS Майкл Джерстад зауважив, що до 70% з них"не зрушили з місця з початку війни".

Більшість танків Т-72 зберігаються без прикриття з початку 1990-х років і, ймовірно, перебувають у дуже поганому стані. Експерти вважають, що за нинішніх темпів зносу російські танки й бойові машини піхоти, що знаходяться на зберіганні, досягнуть "критичної точки виснаження" до другої половини 2025 року.

За словами Джерстада, якщо ситуація не зміниться, то до кінця 2024 року армії РФ, ймовірно, доведеться змінити свою позицію на більш оборонну. Це може стати очевидним вже до кінця літа.

The Economist резюмував, що зацікавленість Путіна у тимчасовому припиненні вогню зростатиме.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці бригади "Лють" Нацгвардії знищують окупанта у стрілецькому бою. ВIДЕО