УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4029 відвідувачів онлайн
Новини Війна
24 364 70

У Росії закінчуються величезні запаси озброєнь радянських часів, - The Economist

У Росії закінчуються запаси озброєнь радянських часів

Росія розконсервувала зброю, накопичену за радянських часів, але до 70% старих танків "не зрушили з місця", а решту відмили та видали за нові. Згідно з оцінками більшості розвідок, за перші два роки війни Росія втратила близько 3 тисячі танків і 5 тисяч інших броньованих машин.

Про це пише The Economist, передає Цензор.НЕТ.

"Широко розрекламований російський наступ на Харків на півночі, що розпочався в травні, провалився. Його просування в інших місцях уздовж лінії фронту, особливо на Донбасі, було стратегічно тривіальним і досягнуто лише величезною ціною. Питання зараз полягає не стільки в тому, чи зможе Україна продовжувати боротьбу, скільки в тому, як довго Росія зможе підтримувати свій нинішній темп операцій", - зазначає видання.

Журналісти зазначають, що Росія може продовжувати знаходити ще 25 000 солдатів щомісяця, щоб підтримувати чисельність на фронті близько 470 000. Крім того, у РФ стрімко зростає виробництво ракет для завдання ударів по українській інфраструктурі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Росію в обхід санкцій постачають важку техніку Caterpillar американського виробництва, - ЗМІ 

Радянські запаси вичерпуються

"Але попри всі розмови про те, що Росія перетворилася на військову економіку, витрачаючи близько 8% свого ВВП на військові витрати, вона здатна замінити приголомшливі втрати танків, броньованих машин піхоти й артилерії, лише витягнувши зі сховищ і відновивши запаси, накопичені за радянських часів. Хоча ці запаси величезні, вони не безмежні", - пише The Economist.

За даними більшості розвідок, за перші два роки великої війни росіяни втратили близько 3000 танків і 5000 інших броньованих машин. Розвідувальний сайт Oryx отримав докази знищення 3235 російських танків, проте припускає, що реальна цифра "значно вища".

Аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень Олександр Гольц вважає, що російський диктатор Володимир Путін має дякувати старому Політбюро за величезні запаси зброї, накопичені під час Холодної війни.

Читайте також: Уражено логістичний центр ворога у Дебальцевому та станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житєль" у Новолуганському, - ГУР. ФОТО 

Зниження темпу наступальних операцій

Однак найбільша проблема виникає з танками та бойовими машинами піхоти, які мають вирішальне значення для будь-яких масштабних наступальних операцій. Попри те, що в лютому цього року Росія могла мати близько 3200 танків на складах, аналітик IISS Майкл Джерстад зауважив, що до 70% з них"не зрушили з місця з початку війни".

Більшість танків Т-72 зберігаються без прикриття з початку 1990-х років і, ймовірно, перебувають у дуже поганому стані. Експерти вважають, що за нинішніх темпів зносу російські танки й бойові машини піхоти, що знаходяться на зберіганні, досягнуть "критичної точки виснаження" до другої половини 2025 року.

За словами Джерстада, якщо ситуація не зміниться, то до кінця 2024 року армії РФ, ймовірно, доведеться змінити свою позицію на більш оборонну. Це може стати очевидним вже до кінця літа.

The Economist резюмував, що зацікавленість Путіна у тимчасовому припиненні вогню зростатиме.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці бригади "Лють" Нацгвардії знищують окупанта у стрілецькому бою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18034) росія (66417) техніка (1869)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
Двє-трі нєдєлі (с)
показати весь коментар
17.07.2024 15:07 Відповісти
+17
звичайно чули. Притомні люди про це писали ще з 2022-го. Що рашка зможе воювати поки має техніку а техніка в неї рано чи пізно закінчиться бо її баби нарожати не можуть - ні російські, ні африканські ні бангладеські.
показати весь коментар
17.07.2024 15:22 Відповісти
+16
Ага, кацапи під санкціями стрімко збільшують виробництво ракет. А наша козлярська влада при допомозі союзників тільки краде все до чого дотягнеться.
Зелю геть!!!
показати весь коментар
17.07.2024 15:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Казали - шо Т - 34 з постаментів познімають - а Украіну в НАТИ відіб"ють . Захід помагаите зброєю
показати весь коментар
17.07.2024 15:03 Відповісти
Десь ми вже це чули ...
показати весь коментар
17.07.2024 15:05 Відповісти
Двє-трі нєдєлі (с)
показати весь коментар
17.07.2024 15:07 Відповісти
вам тут перемоги трохи насипали і не де-інде, а в самому економісті. а ви тут носом крутите.
показати весь коментар
17.07.2024 15:22 Відповісти
звичайно чули. Притомні люди про це писали ще з 2022-го. Що рашка зможе воювати поки має техніку а техніка в неї рано чи пізно закінчиться бо її баби нарожати не можуть - ні російські, ні африканські ні бангладеські.
показати весь коментар
17.07.2024 15:22 Відповісти
Ви хоч розумієте з якою силою ми маємо справу? Польша уже була б розділена давно я кий то раз
показати весь коментар
17.07.2024 15:53 Відповісти
Розумію. Тому зайвого оптимізму не маю.
показати весь коментар
17.07.2024 16:08 Відповісти
С чего это вдруг? Той раз Польша была отсталой страной с армией Первой Мировой войны, конница, бипланы и прочий шлак, на которую напали с двух сторон. Сегодня Польша имеет ВС, которые и не снились большинству европейских стран, в том числе авиацию 5го поколения. А сказать, что поляки плохие бойцы вообще только дурак может
показати весь коментар
17.07.2024 17:36 Відповісти
Респект Олегу К за грамотный и чёткий анализ оборонного потенциала Польши и боевых качеств польских военных. У поляков неизмеримо больше развито чувство патриотического долга и способность к самопожертвованию во имя отечества, нежели у западных европейцев.

Достаточно вспомнить невероятный, массовый героизм поляков во время трагического варшавского восстания: за 2 месяца боев 205 тысяч поляков отдали свою жизнь во имя свободы. Ни один народ в западной Европе не пожертвовал столько жизней даже за 6 лет мировой войны.
показати весь коментар
17.07.2024 20:59 Відповісти
Я дурак. Польша в 39 месяц продержалась. Хорошие бойцы, наверное? - (
показати весь коментар
18.07.2024 04:39 Відповісти
"За даними більшості розвідок, за перші два роки великої війни росіяни втратили близько 3000 "

Утричі менше, ніж насправді? Покажіть мені цих "розвідників"!
показати весь коментар
17.07.2024 15:27 Відповісти
Навіть по фото-відео більше 3200
показати весь коментар
17.07.2024 15:30 Відповісти
ДО РЕЧІ Oryx зараховує і пошкоджену техніку, а не тільки знищену.
показати весь коментар
17.07.2024 15:42 Відповісти
приклад:

показати весь коментар
17.07.2024 15:48 Відповісти
Доказанных видео и фотосъемкой.

А стоит остов сгоревшей бехи, а чья она, непонятно. Эспертизу проводить не будут....
показати весь коментар
17.07.2024 15:42 Відповісти
Вони і нашу техніку рахують якшо що.
показати весь коментар
17.07.2024 16:09 Відповісти
Ага, кацапи під санкціями стрімко збільшують виробництво ракет. А наша козлярська влада при допомозі союзників тільки краде все до чого дотягнеться.
Зелю геть!!!
показати весь коментар
17.07.2024 15:29 Відповісти
Ох уже эти эксперды
показати весь коментар
17.07.2024 16:04 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2024 16:04 Відповісти
Це думаю краще приберегти для Пермоги України над кацапами, але початок кінця для рашки розпочався.
показати весь коментар
17.07.2024 16:30 Відповісти
Чому кацапи і засилають різних Орбанів в пошуках "мирних" переговорів - рашка вже починає видихатися в очікуванні початку кінця. Ще піроку такого темпу вона не потягне, тому ТРАМП, ОРБАН, НОБЕЛІВСЬКІ ЛАУРЕАТИ, ЗЕЛЕНСЬКІЙ З І СТАТИСТИКОЮ РОЗУМКОВА ПРО 44 % УКРАЇНЦІВ ЯКІ НІБИ ТО МРІЮТЬ ПРО ПЕРЕГОВОРИ З ПУТІНИМ.
показати весь коментар
17.07.2024 16:29 Відповісти
Що ти мелеш ДЕБІЛ подоляцький
Зеленський був за переговори з путіним на другий день війни.
показати весь коментар
17.07.2024 20:06 Відповісти
Он это заявляет для : Ирана, Африки и остальных дебиков, в том числе, для своего электората. Причём его заявления, это просто повторения условий нашей капитуляции. А наши сми уже два года что-то вырезают, потом делают громкий заголовок аля путька хочет переговоров и вуаля, вера в перемогу снова горит ярко. А по факту, все печально
показати весь коментар
18.07.2024 03:56 Відповісти
Нам треба триматися.Реальну
ситуацію з технікою в раші можна
припускати,але судячи з того,що
ми бачимо на відео з пташок,то
пересуваються орки хто на чому:
багі,мотоцикли....
показати весь коментар
17.07.2024 16:35 Відповісти
Параші немає чого турбуватися, те що у них ще залізяччя багато то факт і є ще такі партнери як Китай, Корея, Іран.
показати весь коментар
17.07.2024 17:02 Відповісти
Китай это на острове Тайвань а у комунистов днр кнр, временно оккупированная территория
И Корея это нормальная республика, а то што под диктатурой комми - "кндр"
показати весь коментар
18.07.2024 00:57 Відповісти
показати весь коментар
18.07.2024 01:13 Відповісти
Зато наші народні обранці спромоглися всі радянські запаси розікрасти або просто ********.
Ну, заради правди, трішечки залишили, а то прийшлось би ЗСУ взагалі ліквідовувати як клас.
показати весь коментар
17.07.2024 17:03 Відповісти
Через пів року рашка сама впаде. Треба дочекатись, або краще залучитись до ЗСУ, щоб встигнути пополювати на чмонь.
показати весь коментар
17.07.2024 17:19 Відповісти
Лучше поднажать: больше ракет и хаймарсов и снарядов и все такое..
А то "через полгода" не будет ни электростанций ни трансформаторов (передающей инфраструктуры)
показати весь коментар
18.07.2024 00:58 Відповісти
Чекун немецкий😅
показати весь коментар
18.07.2024 04:43 Відповісти
Нарид выбирал себе гетманов один лучше другого - камунячий сцыкретар, красный директор, савецкий бухгалтер, дважды несудимый уркаган, которые назначали министрами обороны заезжих из-за поребрика свинопсов, а теперь вынужден надеяться на истощение совецких запасов у кацапа, бо свои эти выродки продали Пакистану и Алжиру. Но виноваты, как всегда США и НАТО, да.
показати весь коментар
17.07.2024 17:43 Відповісти
Для определения ВЕРОЯТНОГО исхода войны (победителя) и сроков ведения войны необходимо собрать данные по каждой из сторон:
1. Мобилизационный потенциал
2. Возможности ВПК по производству основных типов вооружений
3. Возможности ВПК по ремонту/восстановлению техники
4. Количественные показатели л/с и вооружения, имеющиеся в наличии на момент анализа
5. Экономические возможности государства, т.е. обеспечение войск всем необходимым помимо вооружения и боеприпасов
6. Наличие союзников и потенциал их реальной помощи (деньги, вооружение, люди)
7. Соотношение потерь на фронте по л/с и по основным типам вооружений.

А дальше работает простая и неотвратимая математика.
показати весь коментар
17.07.2024 18:39 Відповісти
У нашего мудрого нариду такое не в почете)
показати весь коментар
18.07.2024 03:59 Відповісти
Дело не в "нашем" или "не нашем" народе.
Суровая и неприятная правда, неприятна любому человеку в любой стране. Человек на подсознательном уровне пытается её избежать и ищет надежду/спасение в придуманной, приятной "реальности".
Попробуйте в США какому-то толстяку сказать, что дело не в генетике или физиологии, а просто он ленивый, малоподвижный и жрет с утра до вечера всякую фигню. Какая будет реакция? И никакие железобетонные аргументы, типа "В Бухенвальде толстых небыло" не сработают.
История учит, что в суровые и тяжелые времена, народ/страну могут спасти только лидеры/герои. Но увы, в Украине таковых пока не наблюдается ...
показати весь коментар
18.07.2024 09:28 Відповісти
У нас полно героев, благодаря им еще фронт не рухнул. Только они к сожалению не у власти.
показати весь коментар
18.07.2024 12:07 Відповісти
Внимательно вдумайтесь в формулировки: "фронт рухнул", "мы проигрываем войну", "мы проиграли войну".
Я говорю о второй. И никакой героизм на фронте этого не исправит, т.к. героизм на фронте - это следствие, а не причина.
показати весь коментар
18.07.2024 12:19 Відповісти
Есть маленькая надежда на то, что те, кто выживут на войне, состявят новый костяк власти и заменят этих бездарных которые там оказались благодаря плану кремля. Начиная от начальников полиции, заканчивая депутатами и т.д. Но я в этом плане довольно пессимистичен
показати весь коментар
18.07.2024 13:55 Відповісти
Для восстановления, возрождения Украине требуются реформаторы-государственники, а не военные. А те единичные военные, которые имеют полководческие таланты (т.е. управленческие и аналитические способности) больше, чем где-либо нужны в самой армии. Т.к. во-первых, война еще не закончена и во-вторых, 24.02.22 может повторится в любое время.
показати весь коментар
18.07.2024 14:15 Відповісти
У рашки закінчуються запаси? Чудовою! Лишилося тепер вияснить скільки запасів лишилося у КНДР, Ірана і ... Китая конєшно же. Думаю на двє-трі нєдєлі. )
показати весь коментар
17.07.2024 19:24 Відповісти
В КНДР, Ірану і Китаю - значно більші і потужніші вороги/виклики, ніж у засрашки.

Ніяких танків, літаків та навіть гармат, як ми бачимо - ні одна з цих країн засрашці не надала. Надають тільки стрільно і часто - сумнівної якості.

Тож говорити про запаси цих країн в контексті "а скільки на них протягне рашка?" - беззмістовно. Ніскільки.
показати весь коментар
17.07.2024 20:19 Відповісти
Ну Корея 5млн снарядов раше дала
показати весь коментар
17.07.2024 21:21 Відповісти
Ти зовсім ідіот? Вважаєш, що ніхто не здатен перевірити першоджерело?

Це вигадки південнокорейців, які "побачили" 10'000 переданих контейнерів.

Їхній міністр оборони сказав, дослівно "which could hold as many as 4.8 million artillery shells of the likes that Putin has used in his bombardment of Ukraine". Що означає "які можуть вмістити до 4,8 мільйона артилерійських снарядів, подібних до тих, які Путін використовував під час бомбардування України".

А такі ідіоти як ти - підхопили припущення і тепер розповідають всім і кожному "сєв.корєя дала ***** 5'000'000 снарядоффффффф-ата-та-пьіщь-адин-адин!!!"

Звісно, ніяких 5 мільйонів снарядів не передавалося. І причина не в тому, що їх немає в любителів Чучхє. А в тому, що в них на озброєнні в повний зріст танки Т-34 та гаубиці виробництва 50х років. Бо вони усвідомлюють, що гарантовано програють Південній Кореї в авіації та ракетному озброєнні, тому тримають гігантський "справний" парк артилерії (в т.ч. самохідної - з самоходок конструктиву тих же 40-50х років) - для можливості "ВЛУПИТИ" хоч артою, поки їх не накриє вал високоточної засобі південно-корейців.
показати весь коментар
17.07.2024 21:58 Відповісти
Орест, ты может крутой аналитик, но про 5млн снарядов от Кореи пресса десятки раз писала. И ни одного опровержения.
показати весь коментар
17.07.2024 23:44 Відповісти
Міг нічого не відповідати - вже і так зрозуміло, що ти зовсім тупий, якщо не можеш сам до першоджерела прослідкувати новину. І зрозуміти - де фейк, який розганяється ідіотами типу тебе, а де щось схоже на фактаж.
показати весь коментар
18.07.2024 08:24 Відповісти
Каюсь, не прав. О, вот: страна, похожая на Корею, передала стране, похожей на россию, контейнеры, похожие на контейнеры, с цилиндрическими тупыми предметами, похожими на снаряды. Похоже тупых предметов там было около 5млн. Передала по шпалам, похожим на железную дорогу, большими стальными коробками, похожими на вагоны. Передала, похоже, быстро. ))))
показати весь коментар
18.07.2024 14:56 Відповісти
Та мені не важко показувати раз за разом, що ти тупий провокатор.

Доповідаю: "контейнер" - це коробка. Розміром, довжина, вірогідно 40 футів - 12 метрів, ширина 2.4 метри, висота 2.8 метрів.

В будь-яку коробку у вигляді параллелепипеду можна складати предмети як прямокутної форми, так і будь-якої форми, аби тільки в фізичні розміри прямокутника 2.4 х 2.8 (двері контейнера) пролазило та по довжині (12 метрів) вміщалось.

Отже питання 1: а скільки ж в 1 стандартний 40-футовий контейнер влазить снарядів? Відповідь: "десь біля 480, в ящиках по 2 снаряди на ящик". Тому - так мало. Бо фізичний об'єм снарядів такий, що і декілька тисяч влізе в той об'єм контейнера.

Питання 2: а що з військових вантажів, окрім снарядів, Північна Корея гарантовано поставляла засрашці?!? Відповідь: ракети для РСЗВ та ракети для ОТРК.

Питання 3: а скільки ракет влазить в 1 контейнер. Відповідь: одиниці для ОТРК (скоріше 1 взагалі) і декілька десятків для РСЗВ типу "Град" або "Смерч".

Питання 4: а чи могли передавати запчастини до танків Т55/54 або Т-62, гаубиць Д-30 тощо, якщо вже навіть ракети передавали? Відповідь: ОБОВ'ЯЗКОВО.

Питання 5: то скільки ж снарядів передано? Та ніхто достеменно, окрім засрашинського ГШ - не знає. А ГШ їхній цієї інформаії не давав.

Питання 6: а чи не тупий провокатор Олег <номер>. Відповідь: звісно Олєжка - тупий провокатор.
показати весь коментар
18.07.2024 16:21 Відповісти
Ага, щас пойду заберу плату за срач на Цензоре )). Блин, туповаты люди, упорны в своих заблуждениях. Ну это не лечится.
показати весь коментар
18.07.2024 16:30 Відповісти
Звернись до психіатра. Я тобі з фактажем на руках довів, що ти повторюєш фейки пропаганди і фантазії, а не факти. Але ти вперто намагаєшся щось інше довести.

Твої твердження схожі на "я ось певен, що в Олєжки немає мозку. От дивіться: на планету Земля майже кожної години падає метеорит (досягає поверхні). Якщо метеорит влучає в голову - то мозок знищується. Вважаю фактом, що в голову Олєжки вже влучив метеори (вони ж падають і влучать!) і він живе без можку, керучись наказом товариша майора!".
показати весь коментар
18.07.2024 17:26 Відповісти
Журналист видимо не потрудился глянуть сводки с фронта - зачем тогда было писать статью об этом?Уже давно бронетехника не играет важной роли, ее тупо боятся подводить к фронту и штурмы идут фиг знает как. Конечно иногда собирается десяток техники или вылазит одна Бредли, но это редкость. Россия (как и Украина) продолжат воевать и без танков и БМП, если до этого дойдет.
показати весь коментар
17.07.2024 19:32 Відповісти
Думаю довольно скоро сделают РЭБ, убивающую любые беспилотники, и бронетехника снова пригодится.
показати весь коментар
17.07.2024 21:23 Відповісти
Да, давно были прожекты фантастов о сильных импульсах ЭМИ ( электромагнитного излучения) . Как у ядерного взрыва примерно.
А РЭБ в чистом виде сильно и постояннно излучает - есть на Западе ракеты с наведением на это дело, и на радары есественно
показати весь коментар
18.07.2024 01:01 Відповісти
Орікс фіксуе 60-65% знишеної теніки
показати весь коментар
17.07.2024 19:38 Відповісти
Хіба танками інфраструктуру нищать?((Ракет виробництво зростає(А сказати,що броньована техніка москалів закінчилася,то вона не кордонах закінчилась,а закінчилась,коли вони аж до річки Дніпро дійшли********% так просунулися навіть від лінії суровікіна(Краще б аналітики порадили куди в'їбат% ,де ракети виробляють.
показати весь коментар
17.07.2024 21:00 Відповісти
Лаври Буданова не дають спокою журналістам The Economist)
показати весь коментар
18.07.2024 02:58 Відповісти
Зараз через величезні втрати озброєння й техніки, загрози розвалу фронту заходом Ф16, окупант будь-якою ціною через свою привладну п'яту колону намагається нав'язати Україні капітуляцію під виглядом т.з. мирних переговорів щоб вілновити сили і остаточно щнищити Україну
показати весь коментар
18.07.2024 11:53 Відповісти
А у нас люди заканчиваются
показати весь коментар
19.07.2024 08:33 Відповісти
 
 