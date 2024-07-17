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Бійці бригади "Лють" Нацполіції знищують окупанта у стрілецькому бою. ВIДЕО

Українські воїни ліквідували окупанта у стрілецькому бою на торецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом бою опублікований у соцмережах.

"Бійці батальйону "Тавр" бригади Національної поліції "Лють", стрілецькою зброєю мінусують вражину. Торецький напрямок", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уцілілі окупанти рачкують подалі від підбитої бронемашини після атаки українських воїнів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18034) знищення (7692) Національна гвардія (1590)


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Дагер --->Нахер
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17.07.2024 15:02 Відповісти
Біля триколора жовтий слід - це гавно кацапа ?
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17.07.2024 15:24 Відповісти
Если бы меня спросил Господь... - у тебя есть одно желание, реализый!... Я сказал бы не задумываясь - пусть каждый русский, пришедший на мою украинскую землю, и каждый поддержавший войну ***** ппротив моего народа (вместе с семьями!!!...) СДОХНЕТ за сутки КАК ПОСЛЕДНЯЯ ТВАРЬ НА ЗЕМЛЕ В НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ МУКАХ!!!... Мир просито обязан очистить территорию бывшей совдепии от рашистов и путинизма от Кенигсберга до Японии!!...
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17.07.2024 18:28 Відповісти
Сдохнуть за сутки - это для них милость... Они месяцами должны дохнуть в муках и своем гное в прямом эфире!
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17.07.2024 22:05 Відповісти
Смерть рашистам в Мирній Україні!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
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17.07.2024 21:17 Відповісти
Шо ви запикиваете военних как целочки.
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18.07.2024 00:21 Відповісти
 
 