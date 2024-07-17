Бійці бригади "Лють" Нацполіції знищують окупанта у стрілецькому бою. ВIДЕО
Українські воїни ліквідували окупанта у стрілецькому бою на торецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом бою опублікований у соцмережах.
"Бійці батальйону "Тавр" бригади Національної поліції "Лють", стрілецькою зброєю мінусують вражину. Торецький напрямок", - йдеться у коментарі до відео.
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