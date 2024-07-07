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Уражено логістичний центр ворога у Дебальцевому та станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житєль" у Новолуганському, - ГУР. ФОТО

6 липня 2024 року розвідники департаменту активних дій ГУР МО України у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах держави-агресора Росії на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, у Дебальцевому наші захисники вдарили по логістичному центру, де загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси. У Новолуганському спалили дороговартісну російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житєль".

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гур ударив по об'єктах РФ
гур ударив по об'єктах РФ
гур ударив по об'єктах РФ
гур ударив по об'єктах РФ

Автор: 

армія рф (17833) знищення (7571) Донецька область (8812) техніка (1856) ГУР (545)


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Героям слава!!!!!
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07.07.2024 10:15 Відповісти
*житєль* недовгожитель.
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07.07.2024 10:19 Відповісти
Був "Житєль" - став "Нєжилєц"...
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07.07.2024 10:20 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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07.07.2024 10:32 Відповісти
 
 