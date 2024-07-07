Уражено логістичний центр ворога у Дебальцевому та станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житєль" у Новолуганському, - ГУР. ФОТО
6 липня 2024 року розвідники департаменту активних дій ГУР МО України у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах держави-агресора Росії на тимчасово окупованій території Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Як зазначається, у Дебальцевому наші захисники вдарили по логістичному центру, де загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси. У Новолуганському спалили дороговартісну російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житєль".
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