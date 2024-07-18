Окупанти минулої доби завдали 424 удари по Запорізькій області: 3 поранених, серед яких 2 дітей
За добу ворожі війська атакували 14 населених пунктів Запорізької області, здійснивши 424 удари. Внаслідок обстрілів поранено 3 людей, серед яких 2 дітей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Троє поранених внаслідок російських атак по Пологівському району. Серед них двоє дітей", - йдеться в повідомленні.
Крім того, окупанти:
- здійснили 7 авіаударів по Степногірську, П'ятихатках, Лобковому та Ольгівському;
- атакували 196 БпЛА різної модифікації Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку, Новоданилівку та Успенівку.
- накрили з РСЗВ Степногірськ, Новоданилівку, Роботине та Новоандріївку. Зафіксовано 11 обстрілів;
- завдали 210 артобстрілів по території Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Вербового, Новоданилівки, Малинівки та Левадного.
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