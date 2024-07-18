Окупанти минулої доби завдали 424 удари по Запорізькій області: 3 поранених, серед яких 2 дітей

За добу ворожі війська атакували 14 населених пунктів Запорізької області, здійснивши 424 удари. Внаслідок обстрілів поранено 3 людей, серед яких 2 дітей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Троє поранених внаслідок російських атак по Пологівському району. Серед них двоє дітей", - йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти:

здійснили 7 авіаударів по Степногірську, П'ятихатках, Лобковому та Ольгівському;

атакували 196 БпЛА різної модифікації Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку, Новоданилівку та Успенівку.

накрили з РСЗВ Степногірськ, Новоданилівку, Роботине та Новоандріївку. Зафіксовано 11 обстрілів;

завдали 210 артобстрілів по території Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Вербового, Новоданилівки, Малинівки та Левадного.

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