Окупанти атакували Полтавщину "шахедами": пошкоджено цивільний будинок і подвір’я, постраждалих немає

У ніч на 18 липня Полтавська область зазнала атаки ворожих БПЛА. У Кременчуцькому районі є пошкодження.

Про це повідомив очільник ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі ворог атакував Полтавщину БпЛА. У Кременчуцькому районі було пошкоджено цивільний будинок і подвір’я. Дякуємо нашим оборонцям за захист Полтавщини. Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, без постраждалих, додав він.

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Нагадаємо, 17 липня ввечері лунали вибухи на лівому березі Києва, працювала ППО. У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків.