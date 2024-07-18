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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Вночі над Дніпропетровщиною сили ППО збили 2 ракети та 5 "шахедів". ФОТОрепортаж

Цієї ночі підрозділи ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровською областю 2 ракети та 5 "шахедів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері ракетний удар пережила Синельниківщина. Там сталася пожежа. Ніхто не постраждав",  - йдеться в повідомленні.

Ворог продовжив атакувати Нікопольський район. По Нікополю, Покровській та Марганецькій громадах поцілив дронами-камікадзе та артилерією.

У Нікополі постраждали двоє чоловіків – 51 та 60 років. Їм надали необхідну меддопомогу. Лікарі оцінили їхній стан як середньої тяжкості.

Також в обласному центрі пошкоджені житлова двоповерхівка й 13 приватних будинків. Знищені 2 господарські споруди і 6 – потрощені. Понівечені сонячні панелі та авто. Зайнявся магазин, вогонь рятувальники загасили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни понад 20 разів атакували Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе: Пошкоджено підприємство, автівки, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Нікопольський район
Нікопольський район
Нікопольський район
Нікопольський район
Нікопольський район
Нікопольський район
Нікопольський район

Автор: 

обстріл (29517) Нікополь (1262) Дніпропетровська область (3928)


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