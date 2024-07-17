Росіяни понад 20 разів атакували Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе: Пошкоджено підприємство, автівки, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Протягом дня 17 липня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області понад два десятки разів. Били артилерією та здебільшого - дронами-камікадзе.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, російська армія била по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах.
Унаслідок обстрілів пошкоджені промислове підприємство, приватний будинок і господарська споруда. Понівечені також 2 вантажівки й більш ніж півтора десятки легковиків. Кілька з них зайнялися. Пожежу вогнеборці загасили.
Крім того, зачепило газогін та лінію електропередач.
В ОВА повідомили, що люди не постраждали.
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Gary Grant
показати весь коментар17.07.2024 19:00 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Igor Grytselyak
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Грета Тумблер
показати весь коментар17.07.2024 21:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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