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Росіяни понад 20 разів атакували Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе: Пошкоджено підприємство, автівки, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Протягом дня 17 липня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області понад два десятки разів. Били артилерією та здебільшого - дронами-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російська армія била по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загарбники били по Нікопольщині з артилерії та атакували дронами. Пошкоджено інфраструктуру, сталося кілька пожеж. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини 17 липня

Унаслідок обстрілів пошкоджені промислове підприємство, приватний будинок і господарська споруда. Понівечені також 2 вантажівки й більш ніж півтора десятки легковиків. Кілька з них зайнялися. Пожежу вогнеборці загасили.

Обстріли Нікопольщини 17 липня

Крім того, зачепило газогін та лінію електропередач.

В ОВА повідомили, що люди не постраждали.

Читайте: Рашисти обстріляли з артилерії Марганецьку громаду та вдарили дроном-камікадзе по Нікополю

Обстріли Нікопольщини 17 липня
Обстріли Нікопольщини 17 липня
Обстріли Нікопольщини 17 липня
Обстріли Нікопольщини 17 липня

Автор: 

обстріл (29517) Нікополь (1262) Дніпропетровська область (3928)


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10 років монголо-татарського нашестя а на Цензорі все одно пишуть "Росіяни".🤮
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17.07.2024 19:00 Відповісти
Більше,я ніяка невідома людина,чи блогер,чи бот,а заблокували та видалили коментар,в якому ,на мою думку,єдине слово до якого доїбалис№ було лиш слово "москальські".
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17.07.2024 20:30 Відповісти
Почему ещё в приграничье РФ спокойно передвигаются автомобили и живут орки?
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17.07.2024 21:47 Відповісти
 
 