Росіяни понад 20 разів атакували Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе: Пошкоджено підприємство, автівки, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Протягом дня 17 липня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області понад два десятки разів. Били артилерією та здебільшого - дронами-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російська армія била по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах.

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Унаслідок обстрілів пошкоджені промислове підприємство, приватний будинок і господарська споруда. Понівечені також 2 вантажівки й більш ніж півтора десятки легковиків. Кілька з них зайнялися. Пожежу вогнеборці загасили.

Крім того, зачепило газогін та лінію електропередач.

В ОВА повідомили, що люди не постраждали.

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