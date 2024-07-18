Вночі окупанти обстріляли село на Куп’янщині, є загибла та поранені
Цієї ночі, 18 липня, російські військові завдали удару по селу Глушківка по Куп’янському району, загинула жінка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Близько 02:30 було атаковано село Глушківка Куп’янського району. Попередньо - КАБ. В результаті атаки в одному з приватних будинків спалахнула пожежа, ще щонайменше чотири домоволодіння було пошкоджено.
Двоє цивільних чоловіків віком 69 та 80 років отримали поранення, а жертвою атаки стала 60-річна жінка.
У селі Петропавлівка Куп‘янського району внаслідок скиду боєприпасу з дрона дістала поранення цивільна жінка.
Учора, 17 липня, близько 19:10 відбувся обстріл FPV-дроном міста Куп'янськ. Пошкоджено авто.
Близько 16:50 у Куп’янську відбувся артобстріл, внаслідок чого було пошкоджено поліцейський службовий автомобіль "Рено Дастер".
О 15:37 у селі Глушківка внаслідок обстрілу горіли 2 господарчі споруди на площі 40 кв.м.
Також протягом доби зафіксовано дві пожежі, які виникли внаслідок ворожих обстрілів. Так, у Куп'янську горіла трава, а у с. Підлиман Ізюмського району сталося загоряння хвойної підстилки на площі 0,4 Га.
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