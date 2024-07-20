Шольц підтримав ідею Зеленського щодо запрошення Росії на другий Саміт миру

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав пропозицію президента України Володимира Зеленського запросити представників Росії на другий саміт миру, який планується на кінець 2024 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Дуже радий, що український президент сказав те, що ми також хочемо – щоб Росія була там на наступній зустрічі. Це теж правильно", - сказав Шольц.

Водночас канцлер ФРН виступив проти тих, закликає України припинити спротив агресору.

"Мир і безпека мають бути гарантовані, але не шляхом капітуляції України. Не шляхом початку наступної війни знову", - наголосив Шольц.

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Нагадуємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що представники РФ мають бути присутні на другому Саміті миру.

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