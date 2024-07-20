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Новини
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Шольц підтримав ідею Зеленського щодо запрошення Росії на другий Саміт миру

олаф,шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав пропозицію президента України Володимира Зеленського  запросити представників Росії на другий саміт миру, який планується на кінець 2024 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Дуже радий, що український президент сказав те, що ми також хочемо – щоб Росія була там на наступній зустрічі. Це теж правильно", - сказав Шольц.

Водночас канцлер ФРН виступив проти тих, закликає України припинити спротив агресору.

"Мир і безпека мають бути гарантовані, але не шляхом капітуляції України. Не шляхом початку наступної війни знову", - наголосив Шольц.

Також читайте: Обговорення другого Саміту миру містять "неприйнятні для РФ підходи", - Лавров

Нагадуємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що представники РФ мають бути присутні на другому Саміті миру.

США схвалюють ініціативу України щодо можливого залучення до другого Глобального саміту миру представників РФ

Автор: 

Шольц Олаф (1142) переговори з Росією (1322) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+19
Які перемовини з параноїдними шизофреніками,Чегевара Оманський геть зазвіздівся !!))
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20.07.2024 00:29 Відповісти
+11
А що німцям, їм би поскоріше закінчилася війна і не витрачати кошти, які передвали в Україну і які розкрадали "оманські патріоти". Ну що, зелені барани 73%, і тут ваш Лідор вас обєгорив? Точно як з цінами, які кричав що не буде піднімати до кінця війни. Продав він вас вже, бо що йому ця Україна, його тут тримав тільки бізнес і звичайно булава, яку ви йому вручили, щоб він нею підписав ваш вирок.
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20.07.2024 00:37 Відповісти
+7
Яке соромище! Кацапня ж відверто сказала що на тих самітах її не побачать!!!
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20.07.2024 00:56 Відповісти
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Які перемовини з параноїдними шизофреніками,Чегевара Оманський геть зазвіздівся !!))
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20.07.2024 00:29 Відповісти
Знов обкурився Зеленський)))
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20.07.2024 00:33 Відповісти
а знаєш чому доводиться йти на перемовини? тому шо такі сцикуни як ти можуть воювати лише в коментах
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20.07.2024 01:50 Відповісти
Гадаю що у 68 річному віці небуде з мене користі,лише зайвий клопіт!!))
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20.07.2024 02:35 Відповісти
вот і старость, гдє же мудрость
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20.07.2024 02:45 Відповісти
Я почав мудрувати,тобто майданити з 1989 р. і з того часу жодного Майдану не пропустив,молодше був,то було якось легше з ментами,а пізніше з беркутами чубитися !!))
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20.07.2024 02:56 Відповісти
Ностаьгуєш по ковбасі по 2.20 ??))
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20.07.2024 08:19 Відповісти
І яка в тебе була пенсія до 1991 року??Де ти працював в часи СРСР ??))
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20.07.2024 08:57 Відповісти
То ти 100-річний аксакал!! Дуже поважний вік!!))
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20.07.2024 09:03 Відповісти
Віка та здоров'я ,аксакале,чи саксауле,а яка різниця ,один х.. дрова!!))
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20.07.2024 09:19 Відповісти
Та це медведчуківський ботяра, вчора "швейцарець", сьогодні "голандець", їх тут повно і всі вони за рускій МИР.
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20.07.2024 08:44 Відповісти
А що німцям, їм би поскоріше закінчилася війна і не витрачати кошти, які передвали в Україну і які розкрадали "оманські патріоти". Ну що, зелені барани 73%, і тут ваш Лідор вас обєгорив? Точно як з цінами, які кричав що не буде піднімати до кінця війни. Продав він вас вже, бо що йому ця Україна, його тут тримав тільки бізнес і звичайно булава, яку ви йому вручили, щоб він нею підписав ваш вирок.
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20.07.2024 00:37 Відповісти
Яке соромище! Кацапня ж відверто сказала що на тих самітах її не побачать!!!
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20.07.2024 00:56 Відповісти
До чого такі заклики ? Допомогти москві з'їхати від відповідальності ? Чи дати можливість виконати ОПі оманські договорняки ? !
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20.07.2024 00:59 Відповісти
бідолашний шольц, як він некомфортно почувався без росії весь цей час! і от, нарешті!!!
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20.07.2024 01:00 Відповісти
А до чого тут Шольц? Про запрошення кацапів на саміт просить Зельц. Як довго Зельц грав патріота, але з московії нагадали про Оман і попросили прискорення процессу капітуляції.
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20.07.2024 01:22 Відповісти
типовий комент рівня примітивного школяра. Вчитель вам ще не пояснював, що зе робить те, що йому скажуть. Або сша, або серйозні дяді з європи. Які дуже засумували за путіним
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20.07.2024 01:37 Відповісти
Або,не меньш "серьйозні" з ФСБ !!))
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20.07.2024 02:38 Відповісти
для дяді з фсб Шольц явно 3ій зайвий, не?
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20.07.2024 03:04 Відповісти
Цікаво "на рівні примітивного школяр". Навіть школяр зміг розібртися у малороській кацпській політиці, а дуполизи кацпів, так і до цього часу не збагнули. Тупізм.
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20.07.2024 09:07 Відповісти
А як що кацапики "ні сагласяця", що знову "пасматрєть в глаза і пірістать стріляць"? От же який він "кріатівнінькій" з "95-го" і німчура чекає цього вже з 23-го.
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20.07.2024 01:01 Відповісти
нє, тоді ти теж підеш в окоп і будеш виборювати свободу для країни. хоча шо я тут *****, зассиш і будеш планувати як живи в окупації
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20.07.2024 01:52 Відповісти
а якщо стаття буде про "посєви зєрнових" - ти теж із своїм окопом вилізеш ?

непогано вас української мови навчили, троляки крємлєвскіє
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20.07.2024 06:54 Відповісти
Ще є космонавти ,які не вірять ,що закулісні перемовини йдуть повним ходом?
Ну що ж тоді зустріч з Реальністю буде жорсткою
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20.07.2024 01:17 Відповісти
схоже "козир" його справді в Омані продав кацапам((( а Арахамію-китайцям.... Але обличчя та очі в нього якісь дурнуваті стали ((
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20.07.2024 01:19 Відповісти
А вова уже даже и не маскируется .
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20.07.2024 01:27 Відповісти
Brothers in arms., троє, включно з Орбаном.
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20.07.2024 02:03 Відповісти
Хароша ідея. Можно від рф шрьодера запросити на саміт.
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20.07.2024 02:50 Відповісти
позорище
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20.07.2024 02:59 Відповісти
кідари
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20.07.2024 07:12 Відповісти
Шольц останнім часом дужемеркелізувався.
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20.07.2024 07:22 Відповісти
А чого хотіли від кокавенщиків...
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20.07.2024 07:29 Відповісти
Як крок і тільки для того, що б від туди кацарилих з ганьбою вигнати. Ото буде номер!!!
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20.07.2024 07:52 Відповісти
Заманити та заарештувати там путлера
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20.07.2024 08:35 Відповісти
а хто приїде?
бухаюча шмара чи навальна з кулькою та пустою каструлею?
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20.07.2024 09:43 Відповісти
 
 