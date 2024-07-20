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Шольц поддержал идею Зеленского относительно приглашения России на второй Саммит мира

олаф,шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал предложение президента Украины Владимира Зеленского пригласить представителей России на второй саммит мира, который планируется на конец 2024 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Очень рад, что украинский президент сказал то, что мы также хотим - чтобы Россия была там на следующей встрече. Это тоже правильно", - сказал Шольц.

В то же время канцлер ФРГ выступил против тех, призывает Украину прекратить сопротивление агрессору.

"Мир и безопасность должны быть гарантированы, но не путем капитуляции Украины. Не путем начала следующей войны снова", - подчеркнул Шольц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсуждения второго Саммита мира содержат "неприемлемые для РФ подходы", - Лавров

Напоминаем, ранее Владимир Зеленский заявил, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.

США одобряют инициативу Украины относительно возможного привлечения ко второму Глобальному саммиту мира представителей РФ

Автор: 

Шольц Олаф (912) переговоры с Россией (1204) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+19
Які перемовини з параноїдними шизофреніками,Чегевара Оманський геть зазвіздівся !!))
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20.07.2024 00:29 Ответить
+11
А що німцям, їм би поскоріше закінчилася війна і не витрачати кошти, які передвали в Україну і які розкрадали "оманські патріоти". Ну що, зелені барани 73%, і тут ваш Лідор вас обєгорив? Точно як з цінами, які кричав що не буде піднімати до кінця війни. Продав він вас вже, бо що йому ця Україна, його тут тримав тільки бізнес і звичайно булава, яку ви йому вручили, щоб він нею підписав ваш вирок.
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20.07.2024 00:37 Ответить
+7
Яке соромище! Кацапня ж відверто сказала що на тих самітах її не побачать!!!
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20.07.2024 00:56 Ответить
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Які перемовини з параноїдними шизофреніками,Чегевара Оманський геть зазвіздівся !!))
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20.07.2024 00:29 Ответить
Знов обкурився Зеленський)))
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20.07.2024 00:33 Ответить
а знаєш чому доводиться йти на перемовини? тому шо такі сцикуни як ти можуть воювати лише в коментах
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20.07.2024 01:50 Ответить
Гадаю що у 68 річному віці небуде з мене користі,лише зайвий клопіт!!))
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20.07.2024 02:35 Ответить
вот і старость, гдє же мудрость
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20.07.2024 02:45 Ответить
Я почав мудрувати,тобто майданити з 1989 р. і з того часу жодного Майдану не пропустив,молодше був,то було якось легше з ментами,а пізніше з беркутами чубитися !!))
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20.07.2024 02:56 Ответить
Ностаьгуєш по ковбасі по 2.20 ??))
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20.07.2024 08:19 Ответить
І яка в тебе була пенсія до 1991 року??Де ти працював в часи СРСР ??))
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20.07.2024 08:57 Ответить
То ти 100-річний аксакал!! Дуже поважний вік!!))
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20.07.2024 09:03 Ответить
Віка та здоров'я ,аксакале,чи саксауле,а яка різниця ,один х.. дрова!!))
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20.07.2024 09:19 Ответить
Та це медведчуківський ботяра, вчора "швейцарець", сьогодні "голандець", їх тут повно і всі вони за рускій МИР.
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20.07.2024 08:44 Ответить
А що німцям, їм би поскоріше закінчилася війна і не витрачати кошти, які передвали в Україну і які розкрадали "оманські патріоти". Ну що, зелені барани 73%, і тут ваш Лідор вас обєгорив? Точно як з цінами, які кричав що не буде піднімати до кінця війни. Продав він вас вже, бо що йому ця Україна, його тут тримав тільки бізнес і звичайно булава, яку ви йому вручили, щоб він нею підписав ваш вирок.
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20.07.2024 00:37 Ответить
Яке соромище! Кацапня ж відверто сказала що на тих самітах її не побачать!!!
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20.07.2024 00:56 Ответить
До чого такі заклики ? Допомогти москві з'їхати від відповідальності ? Чи дати можливість виконати ОПі оманські договорняки ? !
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20.07.2024 00:59 Ответить
бідолашний шольц, як він некомфортно почувався без росії весь цей час! і от, нарешті!!!
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20.07.2024 01:00 Ответить
А до чого тут Шольц? Про запрошення кацапів на саміт просить Зельц. Як довго Зельц грав патріота, але з московії нагадали про Оман і попросили прискорення процессу капітуляції.
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20.07.2024 01:22 Ответить
типовий комент рівня примітивного школяра. Вчитель вам ще не пояснював, що зе робить те, що йому скажуть. Або сша, або серйозні дяді з європи. Які дуже засумували за путіним
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20.07.2024 01:37 Ответить
Або,не меньш "серьйозні" з ФСБ !!))
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20.07.2024 02:38 Ответить
для дяді з фсб Шольц явно 3ій зайвий, не?
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20.07.2024 03:04 Ответить
Цікаво "на рівні примітивного школяр". Навіть школяр зміг розібртися у малороській кацпській політиці, а дуполизи кацпів, так і до цього часу не збагнули. Тупізм.
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20.07.2024 09:07 Ответить
А як що кацапики "ні сагласяця", що знову "пасматрєть в глаза і пірістать стріляць"? От же який він "кріатівнінькій" з "95-го" і німчура чекає цього вже з 23-го.
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20.07.2024 01:01 Ответить
нє, тоді ти теж підеш в окоп і будеш виборювати свободу для країни. хоча шо я тут *****, зассиш і будеш планувати як живи в окупації
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20.07.2024 01:52 Ответить
а якщо стаття буде про "посєви зєрнових" - ти теж із своїм окопом вилізеш ?

непогано вас української мови навчили, троляки крємлєвскіє
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20.07.2024 06:54 Ответить
Ще є космонавти ,які не вірять ,що закулісні перемовини йдуть повним ходом?
Ну що ж тоді зустріч з Реальністю буде жорсткою
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20.07.2024 01:17 Ответить
схоже "козир" його справді в Омані продав кацапам((( а Арахамію-китайцям.... Але обличчя та очі в нього якісь дурнуваті стали ((
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20.07.2024 01:19 Ответить
А вова уже даже и не маскируется .
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20.07.2024 01:27 Ответить
Brothers in arms., троє, включно з Орбаном.
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20.07.2024 02:03 Ответить
Хароша ідея. Можно від рф шрьодера запросити на саміт.
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20.07.2024 02:50 Ответить
позорище
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20.07.2024 02:59 Ответить
кідари
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20.07.2024 07:12 Ответить
Шольц останнім часом дужемеркелізувався.
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20.07.2024 07:22 Ответить
А чого хотіли від кокавенщиків...
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20.07.2024 07:29 Ответить
Як крок і тільки для того, що б від туди кацарилих з ганьбою вигнати. Ото буде номер!!!
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20.07.2024 07:52 Ответить
Заманити та заарештувати там путлера
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20.07.2024 08:35 Ответить
а хто приїде?
бухаюча шмара чи навальна з кулькою та пустою каструлею?
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20.07.2024 09:43 Ответить
 
 