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Новини Війна
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Наслідки атаки безпілотників по російській базі берегової охорони на озері Донузлав. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Супутникові знімки зафіксували наслідки атаки на російську військову базу на озері Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода".

На супутникових знімках видно наслідки пожежі, яка виникла після українського удару. 

Один з осередків пожежі знаходиться на території Донузлавської вітрової станції, але вогонь завдав шкоди військово-морській базі.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 18 липня, морські та повітряні дрони Служби безпеки України уразили базу берегової охорони російських загарбників на озері Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон "Дикі шершні" залітає у відкритий люк ворожого танку. ВIДЕО

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Крим (14122) СБУ (12758) дрони (4609)


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20.07.2024 13:46 Відповісти
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20.07.2024 13:55 Відповісти
На останньому кадрі нібито якась лоханка напівзатоплена, ні?
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20.07.2024 14:58 Відповісти
Палати має земля України під рашистами !!))
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20.07.2024 15:20 Відповісти
А ще краще, якщо під рашистами палатиме російська земля!
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20.07.2024 17:34 Відповісти
Московія має палати від Кенігсберг до Урала !!))
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20.07.2024 17:49 Відповісти
Яким чином ось це допомогає стримувати фронт на Сході - навіть уяви не маю. Може все ж таки по тіх містах котрі одне за доним окуповують рашисти.
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20.07.2024 18:21 Відповісти
Чого нервуєш, папку твого піджарили?
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20.07.2024 23:29 Відповісти
Мого батька вже двадцять років, як немає. А от як ти прокоментуєшь чому зеленский- дерьмак здає місто за містом, теріторії, та ось це відео українського військового - https://www.youtube.com/watch?v=itYeGNOpqmY https://www.youtube.com/watch?v=itYeGNOpqmY

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21.07.2024 00:42 Відповісти
 
 