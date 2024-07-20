Наслідки атаки безпілотників по російській базі берегової охорони на озері Донузлав. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Супутникові знімки зафіксували наслідки атаки на російську військову базу на озері Донузлав у тимчасово окупованому Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода".
На супутникових знімках видно наслідки пожежі, яка виникла після українського удару.
Один з осередків пожежі знаходиться на території Донузлавської вітрової станції, але вогонь завдав шкоди військово-морській базі.
Нагадаємо, у ніч проти четверга, 18 липня, морські та повітряні дрони Служби безпеки України уразили базу берегової охорони російських загарбників на озері Донузлав у тимчасово окупованому Криму.
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