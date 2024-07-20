Последствия атаки беспилотников по российской базе береговой охраны на озере Донузлав. СПУТНИКИ
Спутниковые снимки зафиксировали последствия атаки на российскую военную базу на озере Донузлав во временно оккупированном Крыму.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радио Свобода".
На спутниковых снимках видны последствия пожара, который возник после украинского удара.
Один из очагов пожара находится на территории Донузлавской ветровой станции, но огонь нанес ущерб военно-морской базе.
Напомним, в ночь на четверг, 18 июля, морские и воздушные дроны Службы безопасности Украины поразили базу береговой охраны российских захватчиков на озере Донузлав во временно оккупированном Крыму.
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Vitaliy Korkh #582053
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Владтмир Пометун
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