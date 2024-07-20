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Новости Война
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Последствия атаки беспилотников по российской базе береговой охраны на озере Донузлав. СПУТНИКИ

Спутниковые снимки зафиксировали последствия атаки на российскую военную базу на озере Донузлав во временно оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радио Свобода".

На спутниковых снимках видны последствия пожара, который возник после украинского удара.

Один из очагов пожара находится на территории Донузлавской ветровой станции, но огонь нанес ущерб военно-морской базе.

Напомним, в ночь на четверг, 18 июля, морские и воздушные дроны Службы безопасности Украины поразили базу береговой охраны российских захватчиков на озере Донузлав во временно оккупированном Крыму.

Также смотрите: Дрон "Дикие шершни" залетает в открытый люк вражеского танка.. ВИДЕО

Автор: 

Крым (26436) СБУ (20125) дроны (4209)


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Ступінь просмажки Medium Well , кухарі ЗСУ - найкращі!
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20.07.2024 13:46 Ответить
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20.07.2024 13:55 Ответить
На останньому кадрі нібито якась лоханка напівзатоплена, ні?
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20.07.2024 14:58 Ответить
Палати має земля України під рашистами !!))
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20.07.2024 15:20 Ответить
А ще краще, якщо під рашистами палатиме російська земля!
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20.07.2024 17:34 Ответить
Московія має палати від Кенігсберг до Урала !!))
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20.07.2024 17:49 Ответить
Яким чином ось це допомогає стримувати фронт на Сході - навіть уяви не маю. Може все ж таки по тіх містах котрі одне за доним окуповують рашисти.
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20.07.2024 18:21 Ответить
Чого нервуєш, папку твого піджарили?
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20.07.2024 23:29 Ответить
Мого батька вже двадцять років, як немає. А от як ти прокоментуєшь чому зеленский- дерьмак здає місто за містом, теріторії, та ось це відео українського військового - https://www.youtube.com/watch?v=itYeGNOpqmY https://www.youtube.com/watch?v=itYeGNOpqmY

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21.07.2024 00:42 Ответить
 
 