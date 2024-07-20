154 повітряні цілі окупантів знищили протягом тижня підрозділи ППО Сухопутних військ

Підрозділи Сухопутних військ із 13 по 19 липня 2024 року знищили 154 повітряні цілі росіян.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

Так, протягом тижня із 13 по 19 липня 2024 року ППО Сухопутних військ знищила 154 засоби повітряної розвідки та нападу російських військ.

Серед них 6 одиниць КР Х-101/555, а також 148 БпЛА різних типів:

БпЛА Shahed-131/136 - 12 од.;

БпЛА Орлан-10/30 - 11 од.;

БпЛА Zala - 40 од.;

БпЛА Ланцет - 35 од.;

БпЛА Supercam - 8 од.;

БпЛА Привіт-82 - 27 од.;

н/т - 15 од.

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"В умовах інтенсивних бойових дій ми приземляємо та подавляємо також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема fpv-дронів та дронів типу "крило", із використанням різноманітних засобів РЕБ", - розповів Павлюк.

Він зауважив, що лише за крайній тиждень українські воїни зірвали близько 5 тис. завдань для ворожих БПЛА типу "крило" та для понад 3 тисяч fpv-дронів противника.

Також він окремо відзначив високий професіоналізм розрахунків ППО 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, воїни якої напередодні знищили черговий Су-25 на Покровському напрямку.

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Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 565 610 російських загарбників.