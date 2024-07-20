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Новини
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Плани США збільшити виробництво ракет Patriot в Японії відкладаються через брак важливого компонента, - Reuters

Плани США збільшити виробництво ракет Patriot в Японії відкладаються через брак важливого компонента, - Reuters

Плани США збільшити виробництво ракет для ЗРК Patriot, які використовуються Україною для захисту від атак РФ, на заводах в Японії зіткнулися з перепонами. Виробництво ракет відтерміновується через дефіцит критично важливого компонента, який постачає компанія Boeing.

Про це йдеться у матеріалі Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповіли джерела, японська компанія Mitsubishi Heavy Industries уже виробляє близько 30 таких ракет щороку за ліцензією оборонного підрядника Lockheed Martin. Компанія могла б збільшити цю кількість до 60.

Зазначається, що США хочуть наростити виробництво зенітних ракет з 500 на рік до 750 по всьому світу. Однак розширення виробництва ракет для систем ППО Patriot на заводах у Японії неможливе без додаткових поставок координаторів цілі, які направляють ракети на завершальній стадії польоту. Цей компонент постачає компанія Boeing.

Один зі співрозмовників Reuters розповів, що може минути кілька років, перш ніж Mitsubishi Heavy Industries зможе збільшити обсяги виробництва.

Водночас навіть за наявності достатньої кількості систем самонаведення японській компанії також довелося б нарощувати свої виробничі потужності. 

Читайте також: Пентагон уклав контракт на закупівлю 870 ракет для Patriot на $4,5 млрд

У 2022 році уряд Японії заявив, що запропонує фінансову допомогу оборонним компаніям, які хочуть розширити виробництво. Але ця допомога призначена для підприємств, які працюють на оборонні потреби самої Японії, а не на експорт.

Як зазначило одне із джерел у японському уряді, Mitsubishi Heavy Industries або США доведеться самостійно шукати кошти для будівництва додаткового заводу. Будівництво може обійтися у десятки мільйонів доларів і більше.

Раніше американський лідер Джо Байден заявляв, що США передаватимуть наявні системи ППО "Patriot" Україні в пріоритетному порядку.

Читайте також: Пентагон замовив новітніх ракет для Patriot на $4,5 мільярда. Частину з них можуть передати Україні

Автор: 

виробництво (1614) ракети (4000) США (22395) Японія (1197) Patriot (297)


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Топ коментарі
+13
Хм, кацапи під санкціями і наростили виробництво ракет.
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20.07.2024 18:07
+13
Пестець...**********... .750 на рік по всьому світу(!)
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20.07.2024 18:08
+13
Кацапи готувалися до цієї війни з 1991р.

Використовуючи на повну всіх цих бушів-шМеркелів.

Саме Захід вигодував цю чуму. І продовжує напомповувати грошима.
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20.07.2024 18:10
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Хм, кацапи під санкціями і наростили виробництво ракет.
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20.07.2024 18:07 Відповісти
Пестець...**********... .750 на рік по всьому світу(!)
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20.07.2024 18:08 Відповісти
баян часів совка, чого план не давали.
.... то молотків, не було, то підвезли молотки - цвяхи покрали, коли нові цвяхи підвезли - вже молотки розтягли,...
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20.07.2024 18:11 Відповісти
Кацапи готувалися до цієї війни з 1991р.

Використовуючи на повну всіх цих бушів-шМеркелів.

Саме Захід вигодував цю чуму. І продовжує напомповувати грошима.
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20.07.2024 18:10 Відповісти
І не тільки чуму , а ще китай з гуамеа витягли на світ божи
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20.07.2024 23:43 Відповісти
Саме так: не встигли США, по суті, визволити китай від Японії, а червонодупі взялися за окупацію Тибету.
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21.07.2024 13:49 Відповісти
Це щоб підзадорити кацапів інфа?
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20.07.2024 18:12 Відповісти
США за Байдена стали як імпотенти. Хочуть, але не можуть.)
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20.07.2024 18:12 Відповісти
зебіл вирішив випорожнитись про ефект Да́ннінга - Крю́ґера.
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21.07.2024 11:10 Відповісти
Виробництво ракет відкладається до кращих часів
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20.07.2024 18:20 Відповісти
Потужна потужність
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20.07.2024 18:22 Відповісти
Як не діарея, так золотуха…
З асфальтом і бітумом від білорусів з 2019 рок, усе набагато краще…
Аброхамія, може підтвердити …
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20.07.2024 18:31 Відповісти
До Українських волонтерів не пробували звертатись?

Ото ж бо!
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20.07.2024 18:50 Відповісти
США, із своїми планами "допомогти Україні" заженуть Україну під повне знищення і окупацію її рашистською 3,14дерацією
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20.07.2024 18:50 Відповісти
США самі себе обливають лайном і не усвідомлюють цього. Тільки не треба про нашу так звану "владу" і тому подібне. Мова зараз про "світового поліцейського" який обісрався та обтікає. Тому що це вже давно перейшло на глобальний рівень.
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20.07.2024 19:16 Відповісти
США самі себе обливають лайном і не усвідомлюють цього. А може усвідомлюють та роблять вигляд що так і треба. Що ще жахливіше "Світовий поліцейський" обісрався та обтікає.
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20.07.2024 19:17 Відповісти
В Китаї знайдете той компонент. Тільки вони його кацапам продають. А вашими санкціями дупу труть. Імпотенти. Нікчеми.
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20.07.2024 19:11 Відповісти
В перекладі:
"США з'ясували, що ядерні боєголовки та стратегічні ракетоносії вже не є дієздатними, та не в змозі здійснювати ядерне стримування".
Бракує деяких компонентів, технології виробництва яких вже втрачені.
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20.07.2024 19:30 Відповісти
Тобто, нацбезбека США залежить від неспроможності одного монополіста?
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20.07.2024 19:32 Відповісти
Єдеться про якісь смішні гроші - в нас крадії під заставу більше відстебують.
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20.07.2024 19:39 Відповісти
Імпотенто !!!
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20.07.2024 20:07 Відповісти
 
 