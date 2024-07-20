Плани США збільшити виробництво ракет Patriot в Японії відкладаються через брак важливого компонента, - Reuters

Плани США збільшити виробництво ракет для ЗРК Patriot, які використовуються Україною для захисту від атак РФ, на заводах в Японії зіткнулися з перепонами. Виробництво ракет відтерміновується через дефіцит критично важливого компонента, який постачає компанія Boeing.

Про це йдеться у матеріалі Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповіли джерела, японська компанія Mitsubishi Heavy Industries уже виробляє близько 30 таких ракет щороку за ліцензією оборонного підрядника Lockheed Martin. Компанія могла б збільшити цю кількість до 60.

Зазначається, що США хочуть наростити виробництво зенітних ракет з 500 на рік до 750 по всьому світу. Однак розширення виробництва ракет для систем ППО Patriot на заводах у Японії неможливе без додаткових поставок координаторів цілі, які направляють ракети на завершальній стадії польоту. Цей компонент постачає компанія Boeing.

Один зі співрозмовників Reuters розповів, що може минути кілька років, перш ніж Mitsubishi Heavy Industries зможе збільшити обсяги виробництва.

Водночас навіть за наявності достатньої кількості систем самонаведення японській компанії також довелося б нарощувати свої виробничі потужності.

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У 2022 році уряд Японії заявив, що запропонує фінансову допомогу оборонним компаніям, які хочуть розширити виробництво. Але ця допомога призначена для підприємств, які працюють на оборонні потреби самої Японії, а не на експорт.

Як зазначило одне із джерел у японському уряді, Mitsubishi Heavy Industries або США доведеться самостійно шукати кошти для будівництва додаткового заводу. Будівництво може обійтися у десятки мільйонів доларів і більше.

Раніше американський лідер Джо Байден заявляв, що США передаватимуть наявні системи ППО "Patriot" Україні в пріоритетному порядку.

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