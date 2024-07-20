Перші поховання на Національному військовому кладовищі можуть відбутися уже восени, - "слуга народу" Кравчук
Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі, яке створюється під Києвом, можуть відбутися уже восени.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Очікуємо, що перші поховання з особливими військовими почестями, які дуже детально прописані в законі, відбудуться вже восени цього року", – зазначила Кравчук.
Вона додала, що днями Верховна Рада ухвалила у першому читанні та в цілому закон про здійснення військового поховального ритуалу під час почесного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі, над яким працював Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.
"Важливо, що ми відпрацювали ті моменти, які не були враховані у першій версії, тобто мова про категорії військовослужбовців, які можуть бути там поховані. Ми, зокрема, додали категорію поліцейських, які загинули під час бойових дій. Також з’явиться можливість мати кенотаф – символічну могилу, яка не містить ні тіла, ні праху загиблої людини, але є рішення суду, що вона загинула під час війни. Це символічна могила для родини і загалом для пам’яті", – сказала Кравчук.
Вона спрогнозувала, що Президент України невдовзі підпише цей закон.
"Думаю, тут не буде зволікання, бо документ дуже чекають передусім родини загиблих", – зазначила народна депутатка.
Вона також нагадала, що Міністерство ветеранів і Кабінет міністрів паралельно затвердили вигляд надгробних плит могил. "Це може бути на вибір родини або козацький хрест, або ж для тих, хто не в християнській вірі, чи з інших міркувань не захоче хреста, - надгробна плита", – зазначила Кравчук.
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Вы в Киеве когда-нибудь были? Где там в центре есть место? Скоро уже Писяграя будете обвинять в том, что дождь пошел.
А ті, що під Кринками безвісти зникли - їх імена і не згадають ніде.
То може ти... Сергійку ...за кацапсячими почав скиглити, щоб наші віддали? Чи то бухаєш так, що по клавіатурі не попадаєш? Ну то протверезієш... дай про цє посилання ....))))
Порада Сергійко тобі!! Зав*язуй бухати. То що зелені ******...тут я тебе підтримую на всі 100 відсотків... Але в іншому ти дуркуєш відверто!!!!
Так що...клоуне з Миколаїва... Де зараз у нас стоять рефрижератори з загиблими воїнами ЗСУ..яких не віддають рідним? От скажи ..Сергійко... Нахер ти... паскуда... це вкидуєш сюди? Мозок у тебе є?
вони реально тупі. пишаються відкриттям кладовища та хизуються його розмірами
Дуже оптимістично звучить :"Перші поховання". Мразота зелена...