Перші поховання на Національному військовому кладовищі можуть відбутися уже восени, - "слуга народу" Кравчук

Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі, яке створюється під Києвом, можуть відбутися уже восени.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Очікуємо, що перші поховання з особливими військовими почестями, які дуже детально прописані в законі, відбудуться вже восени цього року", – зазначила Кравчук.

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Вона додала, що днями Верховна Рада ухвалила у першому читанні та в цілому закон про здійснення військового поховального ритуалу під час почесного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі, над яким працював Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

"Важливо, що ми відпрацювали ті моменти, які не були враховані у першій версії, тобто мова про категорії військовослужбовців, які можуть бути там поховані. Ми, зокрема, додали категорію поліцейських, які загинули під час бойових дій. Також з’явиться можливість мати кенотаф – символічну могилу, яка не містить ні тіла, ні праху загиблої людини, але є рішення суду, що вона загинула під час війни. Це символічна могила для родини і загалом для пам’яті", – сказала Кравчук.

Вона спрогнозувала, що Президент України невдовзі підпише цей закон.

"Думаю, тут не буде зволікання, бо документ дуже чекають передусім родини загиблих", – зазначила народна депутатка.

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Вона також нагадала, що Міністерство ветеранів і Кабінет міністрів паралельно затвердили вигляд надгробних плит могил. "Це може бути на вибір родини або козацький хрест, або ж для тих, хто не в християнській вірі, чи з інших міркувань не захоче хреста, - надгробна плита", – зазначила Кравчук.