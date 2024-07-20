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Перші поховання на Національному військовому кладовищі можуть відбутися уже восени, - "слуга народу" Кравчук

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук

Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі, яке створюється під Києвом, можуть відбутися уже восени.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Очікуємо, що перші поховання з особливими військовими почестями, які дуже детально прописані в законі, відбудуться вже восени цього року", – зазначила Кравчук.

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Вона додала, що днями Верховна Рада ухвалила у першому читанні та в цілому закон про здійснення військового поховального ритуалу під час почесного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі, над яким працював Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

"Важливо, що ми відпрацювали ті моменти, які не були враховані у першій версії, тобто мова про категорії військовослужбовців, які можуть бути там поховані. Ми, зокрема, додали категорію поліцейських, які загинули під час бойових дій. Також з’явиться можливість мати кенотаф – символічну могилу, яка не містить ні тіла, ні праху загиблої людини, але є рішення суду, що вона загинула під час війни. Це символічна могила для родини і загалом для пам’яті", – сказала Кравчук.

Вона спрогнозувала, що Президент України невдовзі підпише цей закон.

"Думаю, тут не буде зволікання, бо документ дуже чекають передусім родини загиблих", – зазначила народна депутатка.

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Вона також нагадала, що Міністерство ветеранів і Кабінет міністрів паралельно затвердили вигляд надгробних плит могил. "Це може бути на вибір родини або козацький хрест, або ж для тих, хто не в християнській вірі, чи з інших міркувань не захоче хреста, - надгробна плита", – зазначила Кравчук.

Автор: 

поховання (198) Кравчук Євгенія (374) Національне військове меморіальне кладовище (29)


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Топ коментарі
+12
"Очікуємо..." Як таке можна очікувати? Який сором. Пані, я так розумію зі слуг Народу?
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20.07.2024 19:32
+12
Перед мобілізацією можна там місце забронювати? "Слуги" вже ж завідомо списали певну кількість людей. Аморальні виродки.
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20.07.2024 19:33
+8
Можна припустити що найкращі місця там для азовців, айдарівців, кракенів та подібних.
А ті, що під Кринками безвісти зникли - їх імена і не згадають ніде.
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20.07.2024 19:28
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Не під Києвом ,а біля Глевахи ,подивись на карту.
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20.07.2024 19:24 Відповісти
За 40 км від Києва ,натомість Арлінгтонське кладовище в центрі Вашингтона ,ось таке от відношення зелі до полеглих ,на тобі небоже ,що мені не гоже .
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20.07.2024 20:14 Відповісти
Arlington cemetery устроили во время гражданской войны в США, в то время эта земля была плантацией находящейся в десяти км от тогдашнего Вашингтона, а не его центром.
Вы в Киеве когда-нибудь были? Где там в центре есть место? Скоро уже Писяграя будете обвинять в том, что дождь пошел.
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20.07.2024 20:55 Відповісти
Так я киянин , і мова не про центр ,спочатку планувалося біля Биківні ,але потім чомусь заперли майже під Васильків.
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20.07.2024 21:03 Відповісти
Тогда надо разбираться по земле под кладбище - чья, как попала в госсобственность. Арлингтонское создано на земле, которую конфисковали у южного генерала Ли, например.
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20.07.2024 21:18 Відповісти
Можна припустити що найкращі місця там для азовців, айдарівців, кракенів та подібних.
А ті, що під Кринками безвісти зникли - їх імена і не згадають ніде.
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20.07.2024 19:28 Відповісти
Кринки - то буданівська авантюра.
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20.07.2024 20:11 Відповісти
Загиблі винні?
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21.07.2024 00:24 Відповісти
Сцуки зеленые. Уже два года от вас ждут решения. Трупы гниют в рефрижераторах. Нафуй нам меориальньное кклдадбище? Отдайте останки воинов родным и близким.
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20.07.2024 19:30 Відповісти
То ж не їх близькі.
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20.07.2024 19:44 Відповісти
.. Сергію!! Детальніше!! Де і хто не віддає загиблих рідним? Де ..чому... вони знаходяться у рефрижераторах ?
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20.07.2024 19:57 Відповісти
Штурман, а погуглить не получается?
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21.07.2024 05:48 Відповісти
..так от і Гуглю... Про рефрижератори 2015 року є.... Про кацапсячі рефрижератори під Ростовом є... Про рефрижератори з трупами кацапсячих в Україні теж достатньо публікацій.. А от про рефрижератори з українськими загиблими... нема! Та ще виявляється по твоєму ...їх НЕ ВІДДАЮТЬ рідним!! ??
То може ти... Сергійку ...за кацапсячими почав скиглити, щоб наші віддали? Чи то бухаєш так, що по клавіатурі не попадаєш? Ну то протверезієш... дай про цє посилання ....))))
Порада Сергійко тобі!! Зав*язуй бухати. То що зелені ******...тут я тебе підтримую на всі 100 відсотків... Але в іншому ти дуркуєш відверто!!!!
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21.07.2024 10:44 Відповісти
https://ru.espreso.tv/rodstvenniki-pogibshikh-na-maydane-trebovali-chtoby-zelenskiy-dal-razreshenie-na-sozdanie-********-kladbishcha
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22.07.2024 11:15 Відповісти
Я мав підозру, що ти Сергійку не дружиш з головою....))) А тут ти виявився ще й дурноголовим телепнем... ну і звісно БРЕХУНОМ... чи провокатором? У тебе КАЦАПСЯЧИЙ сайт RU вже став місцем для отримання інформації? Тут на українських сайтах ще одне брехло лазить!!! Горе льотчик-інструктор **полковник рома світан...якого у 2000 виперли з армії майором...а через 20 років з дна виліз полковник. Ви не знайомі друг з другом? Але брешете ви в унісон...як два брати.
Так що...клоуне з Миколаїва... Де зараз у нас стоять рефрижератори з загиблими воїнами ЗСУ..яких не віддають рідним? От скажи ..Сергійко... Нахер ти... паскуда... це вкидуєш сюди? Мозок у тебе є?
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22.07.2024 21:56 Відповісти
У нас родичі ховають на місцевих кладовищах поряд із померлими із роду. Чесно кажучи не розумію цю ідею національного кладовища. Рідні будуть їздити туди на поминальні дні? Та ще й на першу чергу потрібно 1,8 млрд гривень. Вони риють могили про запас? Які за такі гроші? А про живих без укріплень хто подбає?
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21.07.2024 00:35 Відповісти
"Очікуємо..." Як таке можна очікувати? Який сором. Пані, я так розумію зі слуг Народу?
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20.07.2024 19:32 Відповісти
Правильно розумієте. В заголовку написано.
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20.07.2024 19:38 Відповісти
Дійсно, не дочитав трохи. Ну тоді нічого дивного. Ба більше, думаю, що якби пані раптом не було б кого ховати восені, вона доклала б розумних зусиль для уникнення цього "зволікання".
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20.07.2024 19:46 Відповісти
"Слуги урода"у першій черзі ???!
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20.07.2024 20:35 Відповісти
Перед мобілізацією можна там місце забронювати? "Слуги" вже ж завідомо списали певну кількість людей. Аморальні виродки.
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20.07.2024 19:33 Відповісти
Двозначна заява - тобто вони очікують , що в осени продовжиться війна і будуть загилі ?
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20.07.2024 19:41 Відповісти
Краше б думали, що робити, аби не було більше потреби в таких похованнях
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20.07.2024 19:42 Відповісти
Зе! відкривати буде, як здобуток?
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20.07.2024 19:46 Відповісти
Це «досягнення» слуг народу? Сволота намагається піаритися, навіть, на людському горі, до якого в значній мірі вони приклалися!
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20.07.2024 20:34 Відповісти
а краще вже б нікого не ховати..
вони реально тупі. пишаються відкриттям кладовища та хизуються його розмірами
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20.07.2024 20:35 Відповісти
У маларосов снова зрада ((( *********, единственная проблема с таким кладбищем, это не то, что его создают сейчас, а то, что его не построили еще 32 года назад.
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20.07.2024 20:59 Відповісти
Це порхакоказебільна команда робить усе те де можна вкрасти і нічого більше, знову мільярди розпиляють,
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20.07.2024 21:02 Відповісти
Перші поховання на , яке створюється під Києвом, можуть відбутися уже восени.

Дуже оптимістично звучить :"Перші поховання". Мразота зелена...
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21.07.2024 05:55 Відповісти
 
 