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Новини
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США розсекретили дані про свою стратегічну ядерну зброю: на озброєнні 3 748 боєголовок. ІНФОГРАФІКА

Ядерна зброя

Сполучені Штати оприлюднюють нову розсекречену інформацію про американські запаси ядерної зброї, згідно з якою станом на вересень 2023 року арсенал ядерних боєголовок США складався з 3 748 одиниць.

Про це повідомило Національне агентство з ядерної безпеки (NNSA) США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Це число засвідчує скорочення запасів на 88% порівняно з максимальною кількістю боєголовок у 31 255 одиниць наприкінці 1967 фінансового року і на 83% менше порівняно з рівнем у 22 217 одиниць, який був на момент падіння Берлінської стіни наприкінці 1989 року.

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У NNSA вказали, що з 1994 по 2023 фінансові роки Сполучені Штати демонтували 12 088 ядерних боєголовок. З 30 вересня 2020 року Сполучені Штати демонтували 405 ядерних боєголовок. Приблизно 2 000 додаткових ядерних боєголовок наразі виведені з експлуатації і очікують демонтажу.

Згідно з графіком Національного управління, починаючи з 2000-х років кількість боєголовок радикально не змінювалася, але знижується.

Запаси ядерної зброї США

Кількість нестратегічної ядерної зброї США скоротилася більш ніж на 90 % з 30 вересня 1991 року. У повідомленні стверджують, що країна вивела з експлуатації та демонтувала майже всю нестратегічну ядерну зброю, створену під час Холодної війни. У відомстві зауважили, що нестратегічна ядерна зброя є непідзвітною згідно з договором СНО-ІІІ (документ, укладений між США та Росією у 2010 році, у 2023-му РФ "призупинила" участь у договорі).

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Востаннє США публікували таку інформацію у жовтні 2021 року, після цього дані про кількісний склад ядерного арсеналу не розкривали.

Автор: 

США (22395) ядерна зброя (1144)


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Топ коментарі
+13
мало. штук 300 треба,і на одну з них перед запуском посадити главковерха Бубочку....
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20.07.2024 19:47
+7
нам би штучок двадцять 🙏
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20.07.2024 19:43
+6
оце результат. отак повинно бути на рашці.
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20.07.2024 20:40
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нам би штучок двадцять 🙏
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20.07.2024 19:43 Відповісти
мало. штук 300 треба,і на одну з них перед запуском посадити главковерха Бубочку....
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20.07.2024 19:47 Відповісти
ГГ,тобі ніхто й не пропонує
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20.07.2024 19:59 Відповісти
А в кацапні скільки?
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20.07.2024 19:44 Відповісти
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20.07.2024 19:51 Відповісти
Стратегічну ядерну зброю потрібно скорочувати шляхом запуску на територію паРаші
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20.07.2024 19:54 Відповісти
Десь в кремлі пустили шептунця.
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20.07.2024 19:55 Відповісти
От тепер буде доречно сказати - догонім і перєгонім Америку !!!
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20.07.2024 20:01 Відповісти
А у путіна є один стратегічний дебіл - Дональд Дак Трамп, який все це нівелює
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20.07.2024 20:01 Відповісти
ВПС Ізраїлю спільно зі США та Великобританією атакували єменські склади БПЛА, крилатих ракет та паливні цистерни. Також палає контрольований хуситами аеропорт міста Ходейда.

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20.07.2024 20:24 Відповісти
оце результат. отак повинно бути на рашці.
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20.07.2024 20:40 Відповісти
Ой це ж так сильно ,можно таке саме, на теріторії московії ?!
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20.07.2024 20:28 Відповісти
В смысле, с доставкой в Кремль?
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20.07.2024 20:36 Відповісти
31 255 боєголовок, так це в 6 раз більше ніж в цапів в найкращі часи, а цапи завжди думали, що в них найбільше)
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20.07.2024 20:38 Відповісти
31 255 одиниць наприкінці 1967 фінансового року
Джерело:
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20.07.2024 22:57 Відповісти
Вопрос- не сколько их всего. Вопрос- сколько их надо, чтобы уничтожить парашу превентивным ударом. Думаю, в сочетании с новыми В-61-11-12-13 их хватит раз на 5-6.
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20.07.2024 21:20 Відповісти
Питання про кількість дуже маніпулятивне. 30 000 по 10 кТн. наприклад це тільки 10% від і 3 000 по 1 МТн. Це я образно, для розуміння маніпуляції, потужність боєголовок не вказана )) А ще дуже впливає засіб доставки боєголовки до цілі. Чим точніше засіб, тим меншу боєголовку треба ))
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20.07.2024 23:53 Відповісти
Семейство В-61 имеет как раз нужную точность и регулируемую мощность.
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21.07.2024 07:58 Відповісти
По три штуки на каждый кацапский город и еще штук 400 на осечки.
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20.07.2024 21:33 Відповісти
який % там наш?
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21.07.2024 00:18 Відповісти
А росія може стріляти навіть списаними
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21.07.2024 05:17 Відповісти
Вонавже вистрілила списаними собі в ногу (Ростовська АЕС)
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21.07.2024 07:51 Відповісти
Частина впаде у них, частина у нас. Нам від того не легше
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21.07.2024 17:57 Відповісти
 
 