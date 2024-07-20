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Новини
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У США заарештували чоловіка, який у соцмережах погрожував вбити Трампа та його кандидата у віцепрезиденти Венса, - AP

У США заарештували чоловіка, який у соцмережах погрожував вбити Трампа та його кандидата у віцепрезиденти Венса, - Sky News

Поліція США заарештувала чоловіка, який погрожував у соцмережах вбити кандидата в президенти США Дональда Трампа і сенатора й кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса.

Про це пише AP з посиланням на заяву департаменту поліції міста Джупітер штату Флорида, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що чоловіка на ім’я Майкл Вайзман заарештовали у п'ятницю, 19 липня. Детективи з'ясували, що Вайзман неодноразово письмово погрожував у Facebook Трампу і Венсу.

Читайте також: Трамп обрав кандидатом у віцепрезиденти США сенатора Венса, який раніше критикував допомогу Україні

Також чоловік висловлював погрози на адресу членів сімей Трампа і Венса.

До слова, місто Джупітер розташоване приблизно за 32 км на північ від маєтку Трампа в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида.

Арешт Вайзмана відбувся менш ніж через тиждень після замаху на Трампа.

Замах на Трампа

Нагадаємо, що 13 липня під час передвиборчого мітингу у Пенсільванії на Трампа було вчинено замах. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.

Двоє людей загинули, зокрема той, хто стріляв у експрезидента США. 

Підозрюваного у замаху на колишнього президента США Дональда Трампа ідентифіковано - це 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку, штат Пенсильванія.

Читайте також: Трамп розповів про свій стан після замаху: Одразу відчув, як куля рве шкіру. Відбулася сильна кровотеча

Автор: 

США (22395) погрози (487) Трамп Дональд (5414) Джей Ді Венс (78)


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Топ коментарі
+5
Пакетик з коксом на вусі...нашого заманює..
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20.07.2024 19:54
+5
Дурень якийсь. Нормальні не погрожують, а довго готуються і швидко стріляють.
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20.07.2024 20:04
+3
Причому мовчки..
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20.07.2024 20:06
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На твого потужного президента 100500 пакушеній було, але він не втік, він незламний. Банкову грудьми боронив, в окопі на одній мівіні жив. Що йому якісь погрози?
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20.07.2024 20:05 Відповісти
"Неподобством" ви називаєте Оманського Віслюка чи жирну неголену секретутку-регента?
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20.07.2024 20:14 Відповісти
Пакетик з коксом на вусі...нашого заманює..
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20.07.2024 19:54 Відповісти
Буба ще по телефону розчув, як той пакетик шебуршить.
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20.07.2024 20:16 Відповісти
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20.07.2024 19:57 Відповісти
Може краще було б його добре потренувати, забезпечити гарною зброєю?
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20.07.2024 19:59 Відповісти
Для того і арештували
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20.07.2024 20:13 Відповісти
Дурень якийсь. Нормальні не погрожують, а довго готуються і швидко стріляють.
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20.07.2024 20:04 Відповісти
Причому мовчки..
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20.07.2024 20:06 Відповісти
може у Вайзмана просто проблеми з виплатами за житло.
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20.07.2024 20:33 Відповісти
Та не дурень, а мабуть чергова постановка для лохів, щоб рейтинг підняти. Фсб пише сценарії для трампакса.
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21.07.2024 00:23 Відповісти
Трамп за Измену Родины, за потерю секретных документов, за захват Капитолия и попытку захвата власти сейчас балотируется на новый президенский срок. А лошка который в соцсетях что то там нашкрябал арестовали как врага народа. Вот вам и Омериканская дерьмократия и ценности. И они еще будут что то нам указывать
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20.07.2024 20:11 Відповісти
русская пропаганда

дважды назначались спецпрокуроры


Роберт Мюллер: Он был назначен специальным прокурором в мае 2017 года для расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года и возможных связей между российскими официальными лицами и кампанией Трампа.

Результат - ничего не нашли

Джек Смит: Он был назначен специальным прокурором в ноябре 2022 года для надзора за расследованиями, связанными с возможным неправомерным хранением правительственных документов, включая секретные, в Мар-а-Лаго, а также связями с событиями 6 января 2021 года в Капитолии США.

По документам - нашли, что хранил не правомерно. Пытаются, чтото вменить.
По Капитолию - Верховный суд, уже признал - что большинство дел сфальсифицировано, точнее, что применили закон, без оснований

Примечательно, что Джека Смита назначили расследовать, после того как Трамп заявил о намерениях балотироваться в президенты.

Как работает демократия:
1) Хилари Клинтон
ФБР обнаружило, что Клинтон и ее сотрудники проявили "чрезвычайную неосторожность" в обращении с очень чувствительной, высокосекретной информацией.Было установлено, что на частном сервере были отправлены и получены несколько писем, содержащих секретную информаци
ФБР не рекомендовало Министерству юстиции выдвигать обвинения против Хиллари Клинтон

2) Байден

В начале января 2023 года в частном офисе, который Байден использовал после окончания его срока на посту вице-президента, были обнаружены секретные документы.
В последующие недели были обнаружены дополнительные секретные документы в резиденции Байдена в Уилмингтоне, Делавэр.

Спеціальний прокурор Роберт Гур заявив у своєму звіті, що він відмовився від висунення кримінальних звинувачень після 15-місячного розслідування, оскільки Байден співпрацював і його буде важко засудити, описавши його як "доброзичливого, літнього чоловіка з поганою пам'яттю".

Три похожие дела, но только Трампу "демократия" пытается вменить вину

Почему так?
Вопрос риторический...
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20.07.2024 20:40 Відповісти
в сміттєвий бак цю *** ню навіть не читаючи... і є факти: за ******* про те, що вибори були сфальшовані і вкрадені Байденом у Трампа, Такер отримав судовий позов, який програв. і канал Фокс викинув Такера зі свого каналу і заплатив штраф 783 лями доларів згідно судової угоди. а якби канал Фокс не погодився би на угоду, то заплатив би у 2 рази більшу суму. і та вся *******, включаючи тебе, продовжує і далі накидувати гімно на вентилятор, що Байден вкрав вибори у Трампа... і тій всій ******* покуй на рішення суду..
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20.07.2024 22:01 Відповісти
Я не казав, що вибори були вкраді.
Я казав, що Верховний суд визнав, що багато людей були осуджені незаконно - стосовно подій в Капітолії.
Та що, за однаковими справами про зберігання секретних документів - до суду притягують не всіх.
Що не відповідає критеріям демократії, та верховенства закону.

Де я казав, що вибори були вкрадені?

Якщо не казав, то Rino Rino звичайний маніпулятор та брехун.
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20.07.2024 22:17 Відповісти
та трампісти упороті маговські про це на кожному кроці гвандять. особливо Ілларіонов.
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20.07.2024 22:46 Відповісти
З "візитівкою_Яроша"?
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20.07.2024 20:27 Відповісти
Лохмато-кудлатый теперь будет с бинтом вокруг уха таскатся до зимы---как Джон Сильвер с костылём! Лучше бы пиастры сыпанул в толпу---толпа на это идёт любая!
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20.07.2024 20:34 Відповісти
У нього така паства, що після цього можуть початися погроми та мародерство.
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20.07.2024 20:42 Відповісти
In any country that wants to avoid lawlessness and chaos, any threats of violence against political figures should be - and are - taken seriously and prosecuted to the fullest extent of the law. In a country at war, it is absolutely vital that such threats be treated as acts of domestic terrorism and the perpetrators dealt with accordingly.
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20.07.2024 20:54 Відповісти
Тоді до більшої половини дописувачів на форумі потрібно застосувати санкції

"Коментарі, які не суперечать загальноприйнятим моральним та етичним нормам, публікуються вільно. Просимо бути ввічливими, терпимими до думки інших осіб, ставитись до співрозмовників з повагою та розумінням. Источник: "

може це загальноприйняті моральні та етичні норми...
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21.07.2024 00:52 Відповісти
Угу, лоха за фейсбук взяли, а снайпера прогавили. Ідіоти.
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20.07.2024 21:21 Відповісти
Ще одне трампокіно для лохів
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21.07.2024 00:20 Відповісти
 
 