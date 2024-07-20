У США заарештували чоловіка, який у соцмережах погрожував вбити Трампа та його кандидата у віцепрезиденти Венса, - AP
Поліція США заарештувала чоловіка, який погрожував у соцмережах вбити кандидата в президенти США Дональда Трампа і сенатора й кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса.
Про це пише AP з посиланням на заяву департаменту поліції міста Джупітер штату Флорида, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що чоловіка на ім’я Майкл Вайзман заарештовали у п'ятницю, 19 липня. Детективи з'ясували, що Вайзман неодноразово письмово погрожував у Facebook Трампу і Венсу.
Також чоловік висловлював погрози на адресу членів сімей Трампа і Венса.
До слова, місто Джупітер розташоване приблизно за 32 км на північ від маєтку Трампа в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида.
Арешт Вайзмана відбувся менш ніж через тиждень після замаху на Трампа.
Замах на Трампа
Нагадаємо, що 13 липня під час передвиборчого мітингу у Пенсільванії на Трампа було вчинено замах. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.
Двоє людей загинули, зокрема той, хто стріляв у експрезидента США.
Підозрюваного у замаху на колишнього президента США Дональда Трампа ідентифіковано - це 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку, штат Пенсильванія.
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дважды назначались спецпрокуроры
Роберт Мюллер: Он был назначен специальным прокурором в мае 2017 года для расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года и возможных связей между российскими официальными лицами и кампанией Трампа.
Результат - ничего не нашли
Джек Смит: Он был назначен специальным прокурором в ноябре 2022 года для надзора за расследованиями, связанными с возможным неправомерным хранением правительственных документов, включая секретные, в Мар-а-Лаго, а также связями с событиями 6 января 2021 года в Капитолии США.
По документам - нашли, что хранил не правомерно. Пытаются, чтото вменить.
По Капитолию - Верховный суд, уже признал - что большинство дел сфальсифицировано, точнее, что применили закон, без оснований
Примечательно, что Джека Смита назначили расследовать, после того как Трамп заявил о намерениях балотироваться в президенты.
Как работает демократия:
1) Хилари Клинтон
ФБР обнаружило, что Клинтон и ее сотрудники проявили "чрезвычайную неосторожность" в обращении с очень чувствительной, высокосекретной информацией.Было установлено, что на частном сервере были отправлены и получены несколько писем, содержащих секретную информаци
ФБР не рекомендовало Министерству юстиции выдвигать обвинения против Хиллари Клинтон
2) Байден
В начале января 2023 года в частном офисе, который Байден использовал после окончания его срока на посту вице-президента, были обнаружены секретные документы.
В последующие недели были обнаружены дополнительные секретные документы в резиденции Байдена в Уилмингтоне, Делавэр.
Спеціальний прокурор Роберт Гур заявив у своєму звіті, що він відмовився від висунення кримінальних звинувачень після 15-місячного розслідування, оскільки Байден співпрацював і його буде важко засудити, описавши його як "доброзичливого, літнього чоловіка з поганою пам'яттю".
Три похожие дела, но только Трампу "демократия" пытается вменить вину
Почему так?
Вопрос риторический...
Я казав, що Верховний суд визнав, що багато людей були осуджені незаконно - стосовно подій в Капітолії.
Та що, за однаковими справами про зберігання секретних документів - до суду притягують не всіх.
Що не відповідає критеріям демократії, та верховенства закону.
Де я казав, що вибори були вкрадені?
Якщо не казав, то Rino Rino звичайний маніпулятор та брехун.
"Коментарі, які не суперечать загальноприйнятим моральним та етичним нормам, публікуються вільно. Просимо бути ввічливими, терпимими до думки інших осіб, ставитись до співрозмовників з повагою та розумінням. Источник: "
може це загальноприйняті моральні та етичні норми...