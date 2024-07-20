У США заарештували чоловіка, який у соцмережах погрожував вбити Трампа та його кандидата у віцепрезиденти Венса, - AP

Поліція США заарештувала чоловіка, який погрожував у соцмережах вбити кандидата в президенти США Дональда Трампа і сенатора й кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса.

Про це пише AP з посиланням на заяву департаменту поліції міста Джупітер штату Флорида, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що чоловіка на ім’я Майкл Вайзман заарештовали у п'ятницю, 19 липня. Детективи з'ясували, що Вайзман неодноразово письмово погрожував у Facebook Трампу і Венсу.

Читайте також: Трамп обрав кандидатом у віцепрезиденти США сенатора Венса, який раніше критикував допомогу Україні

Також чоловік висловлював погрози на адресу членів сімей Трампа і Венса.

До слова, місто Джупітер розташоване приблизно за 32 км на північ від маєтку Трампа в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида.

Арешт Вайзмана відбувся менш ніж через тиждень після замаху на Трампа.

Замах на Трампа

Нагадаємо, що 13 липня під час передвиборчого мітингу у Пенсільванії на Трампа було вчинено замах. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.

Двоє людей загинули, зокрема той, хто стріляв у експрезидента США.

Підозрюваного у замаху на колишнього президента США Дональда Трампа ідентифіковано - це 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку, штат Пенсильванія.

Читайте також: Трамп розповів про свій стан після замаху: Одразу відчув, як куля рве шкіру. Відбулася сильна кровотеча