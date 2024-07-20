Життю постраждалих у ДТП в Польщі українців нічого не загрожує, - генконсул Токар (оновлено)

Життю постраждалих у ДТП, що трапилася у суботу вранці на заході Польщі, не загрожує небезпека.

Про це в коментарі Укрінформу розповів генконсул України у Вроцлаві Юрій Токар, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз життю українців, які постраждали в цьому ДТП, нічого не загрожує, їх стан оцінюється як стабільний", - підкреслив Токар.

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За його словами, більшість постраждалих буде виписано з лікарень упродовж тижня. Лише одна особа старшого віку потребуватиме тривалішого лікування.

Генконсул повідомив, що в мікроавтобусі Renault на українській реєстрації, який прямував з України до Німеччини, крім 28-річного водія, перебували ще вісім осіб, зокрема дві родини. В одному випадку йдеться про мати з двома дітьми, в іншому – про мати з дитиною і племінницею. Крім того, в мікроавтобусі ще їхали дівчина і жінка старшого віку.

Постраждалі в результаті ДТП потрапили до кількох лікарень Любуського та Великопольського воєводств на заході Польщі, зокрема у містах Гожув Великопольський, Зелена Гура і Новий Томишль.

Токар повідомив, що українські консули перебувають у контакті як з постраждалими, так і з їхніми родинами. Зокрема, чоловіки двох українок, які їхали з дітьми, зараз прямують до Польщі з ФРН.

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За його інформацією, причини ДТП наразі з’ясовує поліція. Відомо, що водій, який зараз також перебуває в лікарні, був тверезий.

Генконсульство тримає справу ДТП і постраждалих на особливому контролі.

Нагадаємо, близько 5 години ночі 20 липня у Польщі поблизу кордону з Німеччиною мікроавтобус врізався у машину дорожньої служби. У ДТП у Польщі постраждали 9 українців, у важкому стані перебували четверо дітей.