У ДТП у Польщі постраждали 9 українців, у важкому стані четверо дітей, - МЗС

Усі дев’ять осіб у мікроавтобусі, що зіткнувся з технічним транспортом, були громадянами України та госпіталізовані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", заяву опублікували від імені віртуальної представниці МЗС із консульських питань.

"Стан 5 громадян України оцінюється як критичний. Серед них 4 дітей віком 2, 3, 4 та 15 років. На місце надзвичайної події прямує консул Генерального консульства України у Вроцлаві. Він забезпечить консульський супровід, відвідає медичні заклади, в яких перебувають постраждалі українці та зʼясовуватиме обставини аварії", – повідомили в МЗС.

Нагадаємо, близько 5 години ночі 20 липня у Польщі поблизу кордону з Німеччиною мікроавтобус врізався у машину дорожньої служби.

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