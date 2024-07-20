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Новини ДТП
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У ДТП у Польщі постраждали 9 українців, у важкому стані четверо дітей, - МЗС

ДТП у Польщі

Усі дев’ять осіб у мікроавтобусі, що зіткнувся з технічним транспортом, були громадянами України та госпіталізовані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", заяву опублікували від імені віртуальної представниці МЗС із консульських питань.

"Стан 5 громадян України оцінюється як критичний. Серед них 4 дітей віком 2, 3, 4 та 15 років. На місце надзвичайної події прямує консул Генерального консульства України у Вроцлаві. Він забезпечить консульський супровід, відвідає медичні заклади, в яких перебувають постраждалі українці та зʼясовуватиме обставини аварії", – повідомили в МЗС.

Нагадаємо, близько 5 години ночі 20 липня у Польщі поблизу кордону з Німеччиною мікроавтобус врізався  у машину дорожньої служби.

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ДТП (4464) МЗС (4106) Польща (8468)


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Але зекономили, ціна на без-ліцензійному бусику була на 100 злотих (це 400 грн.) дешевше.
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20.07.2024 15:09 Відповісти
100 злотих це більше ніж держава Україна виплачує на дитину в місяць (сидите під польським прапором а курсу не знаєте)
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20.07.2024 15:27 Відповісти
Соррі, так. 100 зл - це 1000 грн.
Дійсно, їм вдалося зекономіти.
На діток у ФРН виплачується допомога, якої достатньо більш ніж.
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20.07.2024 15:59 Відповісти
Аварія сталася між 4 та 5 ранку - можливо, втомлений водій заснув (в армії ці години називають "собача вахта").
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20.07.2024 15:57 Відповісти
Де вони усі спішать? Невже тікають від дронів як на фронті? Кождень тиждень гинуть люди у автобусах. Рахунок йде вже багато сотен. Де дивиться поліція? Невже права за сало продає? Чи їх усіх вчать у автошколі ризикувати пасажирами? Такого немає у жодній країні!
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20.07.2024 16:09 Відповісти
Світанок.Автобан.Технічний транспорт.Це тільки тому,що водій заснув.Пора вже братися європейцям до контролю часу за кермом таких перевізників,бо цьому не буде кінця.
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20.07.2024 17:17 Відповісти
 
 