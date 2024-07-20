В ДТП в Польше пострадали 9 украинцев, в тяжелом состоянии четверо детей, - МИД

Все девять человек в микроавтобусе, который столкнулся с техническим транспортом, были гражданами Украины и госпитализированы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", заявление опубликовали от имени виртуального представителя МИД по консульским вопросам.

"Состояние 5 граждан Украины оценивается как критическое. Среди них 4 детей в возрасте 2, 3, 4 и 15 лет. На место чрезвычайного происшествия направляется консул Генерального консульства Украины во Вроцлаве. Он обеспечит консульское сопровождение, посетит медицинские учреждения, в которых находятся пострадавшие украинцы и будет выяснять обстоятельства аварии", - сообщили в МИД.

Напомним, около 5 часов ночи 20 июля в Польше вблизи границы с Германией микроавтобус врезался в машину дорожной службы.

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