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Новости ДТП
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В ДТП в Польше пострадали 9 украинцев, в тяжелом состоянии четверо детей, - МИД

ДТП у Польщі

Все девять человек в микроавтобусе, который столкнулся с техническим транспортом, были гражданами Украины и госпитализированы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", заявление опубликовали от имени виртуального представителя МИД по консульским вопросам.

"Состояние 5 граждан Украины оценивается как критическое. Среди них 4 детей в возрасте 2, 3, 4 и 15 лет. На место чрезвычайного происшествия направляется консул Генерального консульства Украины во Вроцлаве. Он обеспечит консульское сопровождение, посетит медицинские учреждения, в которых находятся пострадавшие украинцы и будет выяснять обстоятельства аварии", - сообщили в МИД.

Напомним, около 5 часов ночи 20 июля в Польше вблизи границы с Германией микроавтобус врезался в машину дорожной службы.

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ДТП (7698) МИД (7031) Польша (8543)


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Але зекономили, ціна на без-ліцензійному бусику була на 100 злотих (це 400 грн.) дешевше.
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20.07.2024 15:09 Ответить
100 злотих це більше ніж держава Україна виплачує на дитину в місяць (сидите під польським прапором а курсу не знаєте)
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20.07.2024 15:27 Ответить
Соррі, так. 100 зл - це 1000 грн.
Дійсно, їм вдалося зекономіти.
На діток у ФРН виплачується допомога, якої достатньо більш ніж.
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20.07.2024 15:59 Ответить
Аварія сталася між 4 та 5 ранку - можливо, втомлений водій заснув (в армії ці години називають "собача вахта").
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20.07.2024 15:57 Ответить
Де вони усі спішать? Невже тікають від дронів як на фронті? Кождень тиждень гинуть люди у автобусах. Рахунок йде вже багато сотен. Де дивиться поліція? Невже права за сало продає? Чи їх усіх вчать у автошколі ризикувати пасажирами? Такого немає у жодній країні!
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20.07.2024 16:09 Ответить
Світанок.Автобан.Технічний транспорт.Це тільки тому,що водій заснув.Пора вже братися європейцям до контролю часу за кермом таких перевізників,бо цьому не буде кінця.
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20.07.2024 17:17 Ответить
 
 