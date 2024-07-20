Відсутність світла в момент вбивства Фаріон ускладнює розслідування, - депутат Львівської міськради Зінкевич

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич прокоментував вбивство громадської діячки Ірини Фаріон.

Під час ефіру на телеканалі "Київ 24" він наголосив, що розслідування ускладнює ситуація з електроенергією в країні, позаяк через це в момент скоєння злочину не працювали усі камери відеоспостереження. передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

"Коли відбувся постріл, коли відбулося вбивство, можна так вже тепер говорити, не було світла в мікрорайоні. Ми дійсно з головами ОСББ… пробували напрацьовувати, в кого були камери, які мали акумулятори, — розповів Зінкевич. — У нас дійсно є деяка інформація вже, зібрана з голів ОСББ з відеонагляду, яка передається правоохоронним органам. На жаль, не так, як би хотілося…".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіс генпрокурора про розслідування вбивства Фаріон: проводяться допити та комплекс слідчих дій, призначено ряд експертиз

Депутат також наголосив, що правоохоронці та швидка максимально швидко прибули на місце трагедії.

Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був в рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

21 липня у Львові прощатимуться з Іриною Фаріон.