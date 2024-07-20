Відсутність світла в момент вбивства Фаріон ускладнює розслідування, - депутат Львівської міськради Зінкевич
Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич прокоментував вбивство громадської діячки Ірини Фаріон.
Під час ефіру на телеканалі "Київ 24" він наголосив, що розслідування ускладнює ситуація з електроенергією в країні, позаяк через це в момент скоєння злочину не працювали усі камери відеоспостереження. передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.
"Коли відбувся постріл, коли відбулося вбивство, можна так вже тепер говорити, не було світла в мікрорайоні. Ми дійсно з головами ОСББ… пробували напрацьовувати, в кого були камери, які мали акумулятори, — розповів Зінкевич. — У нас дійсно є деяка інформація вже, зібрана з голів ОСББ з відеонагляду, яка передається правоохоронним органам. На жаль, не так, як би хотілося…".
Депутат також наголосив, що правоохоронці та швидка максимально швидко прибули на місце трагедії.
Вбивство Ірини Фаріон
Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.
Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був в рукавичках.
Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.
У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.
Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.
21 липня у Львові прощатимуться з Іриною Фаріон.
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А кінці на Віргінських островах ц інших офшорах..
але хто там працює....
Офшори опасностє!!!
Прямо бачу, як Коломойський у СІЗО виношує плани усунення свого головного ворога.
А я ж то й думаю, чого це у Львові світла нема. Всюди є, а у Львові нема. А то всьо Бєня.
https://youtu.be/HxQrwL4W52c?si=7xe0nMUPZS7SYIAs
З камерою і я можу!
Шерлок Холмси! (...)
Я і так знаю!
Старі люди казали: "Язиком хоч пола мети, а рукам волю не давай...". Вбили людину, вбили там де вона прожила свої найкращі миті життя, де все було своїм, окрім одного - держава стала ,,не своя,,...
. Дух, шлях у прірву, розширення, маргінальність - слова ефемерні і не сталі. Якщо говорити про нащадків то вони мають вік, стать, місцезнаходження, освіту, стан здоров'я, ім'я, прізвища і таке інше. Свободи виборів, прав, обов'язки визначені у конституціях. В прочитаних вами книгах толстоєвскіх немає нічого корисного, бо перед тим як взагалі щось читати бажано ознайомитися хоча б біографією того, хто писав. В яких умовах він писав те чи інше і т.д. Прочитавши біографію можна одразу прийти до висновку що , що від цього скажімо покидька взагалі можна щось нормальне очікувати не кажучи вже про писанину. В більшості книг немає нічого нового, бо вже та чи інша історія раніше вже описана, а це лише інтерпретація. А от якраз у рекламних буклетах найбільше розкривається значення слова " справжній". Справжній українець в розумінні Франка зовсім інший ніж в вашому розумінні. От якби ваш нік був Іван Франко то, можливо і можна би було прислухатися . А з таким нікому як у вас можна дискутувати лише про майонез. Справжній чи не справжній. Ха ха ха.
ти оце старе гівно з моєю мамою не рівняй. Жоден із моїх батьків не пішов в партію, хоча це могло би допомогти кар'єрі і пропозиції такі були.
І ще - Фаріонша накидувала на Пороха, а ручна партія СБУ-ригів "Свобода" фактично агітувала або не йтина другий тур виборів або псувати бюлетні.
тож про в історії з Зебілом - фаріонша теж замазана по самі вуха.
отака-от перефорбована "патріотка". Скорблю аж кющати не можу. Можеш далі мене спробувати присоромити якщо не маєш ні мізків ні совісті як Іринка за життя.
Дивно якось стріляти у місті без глушителя.
Може, це щоб ніто не почув інші постіріли професійних снайперів,
які малипридади нічного бачення на відміну від сусідів Фаріон по двору.
А той пацан у шляпі міг попасти, міг стріляти холостим, а міг і зникнути
потім без сліду для певності.
значит, шум был нужен по сценарию для отвлечения внимания.
В темноте можно было раскроить ей голову и никто бы ничего не услышал.
Поліція отримала дані про дзвінки на телефон Фаріон за останні десять днів з даними геолокації. Після цього стало зрозуміло, що розслідування треба звертати. "Відсутність світла в момент вбивства Фаріон ускладнює розслідування" - депутат Львівської міськради Зінкевич, стало першою ластівкою цього розуміння. (По темі "Коли слідство вийде на реальний слід - його прикриють. Занадто гидко."
https://x.com/tZEinform/status/1814698600422613184 https://x.com/tZEinform/status/1814698600422613184 )