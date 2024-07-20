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Відсутність світла в момент вбивства Фаріон ускладнює розслідування, - депутат Львівської міськради Зінкевич

Ірина Фаріон

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич прокоментував вбивство громадської діячки Ірини Фаріон.

Під час ефіру на телеканалі "Київ 24" він наголосив, що розслідування ускладнює ситуація з електроенергією в країні, позаяк через це в момент скоєння злочину не працювали усі камери відеоспостереження. передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

"Коли відбувся постріл, коли відбулося вбивство, можна так вже тепер говорити, не було світла в мікрорайоні. Ми дійсно з головами ОСББ… пробували напрацьовувати, в кого були камери, які мали акумулятори, — розповів Зінкевич. — У нас дійсно є деяка інформація вже, зібрана з голів ОСББ з відеонагляду, яка передається правоохоронним органам. На жаль, не так, як би хотілося…".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіс генпрокурора про розслідування вбивства Фаріон: проводяться допити та комплекс слідчих дій, призначено ряд експертиз

Депутат також наголосив, що правоохоронці та швидка максимально швидко прибули на місце трагедії.

Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був в рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон. 

21 липня у Львові прощатимуться з Іриною Фаріон.

Автор: 

вбивство (3078) Фаріон (109)


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Топ коментарі
+33
Це в черговий раз доводить, що роздуті штати поліції ми годуємо даремно!
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20.07.2024 23:16
+17
Починаються відмазки, як і очікувалося, бо можна вийти на замовників на Банковій.
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20.07.2024 23:35
+12
Як же ж вони бандитів ловили коли камер не було??
З камерою і я можу!
Шерлок Холмси! (...)
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20.07.2024 23:52
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Це в черговий раз доводить, що роздуті штати поліції ми годуємо даремно!
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20.07.2024 23:16 Відповісти
Це політика, поліція тут безсила.
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20.07.2024 23:30 Відповісти
Якщобезсила, то марш воювати на фронт. Для чогоми їх годуємо? Щоб вони нас чмирили ?
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21.07.2024 07:40 Відповісти
Наберуть ще гірших. Владу міняти потрібно, а не виконавців.
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21.07.2024 09:20 Відповісти
Пусть службу такси и моб. оператора проверят (она вызвала такси по моб.).
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21.07.2024 07:52 Відповісти
Ні. Там Львівобленерго..який належить коломойші й гріші суркісу..

А кінці на Віргінських островах ц інших офшорах..
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20.07.2024 23:29 Відповісти
Мені здається, якби одразу, то можна було б зі службовими собаками попрацювати,
але хто там працює....
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20.07.2024 23:30 Відповісти
Собак на офшори запускати? Я вище написала.
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20.07.2024 23:31 Відповісти
Ну Бєнє то Фаріон, чим заважала?

Офшори опасностє!!!

Прямо бачу, як Коломойський у СІЗО виношує плани усунення свого головного ворога.
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20.07.2024 23:36 Відповісти
Тю, нідочого. То про зміст заголовку статті))))
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20.07.2024 23:41 Відповісти
Аааа... то світло з собаками у офшорах шукати треба було.

А я ж то й думаю, чого це у Львові світла нема. Всюди є, а у Львові нема. А то всьо Бєня.
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20.07.2024 23:44 Відповісти
а взагалі, якщо без хаха - сьогодні, Київ, світло було 5 годин. Відмазувались якоюсь аварією. В кращому випадку світло буде десь о 4 ранку, в гіршому - ближче до 9..
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20.07.2024 23:50 Відповісти
Та якби в курсі. Сиджу у темряві, дивлюся кіно на мобільному інтернеті.
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20.07.2024 23:55 Відповісти
Везе Вам! Хоч кіно дивитесь..в мене з такими відключеннями у моб оператора на ретрансляторах не встигають заряджатись акумулятори((
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21.07.2024 07:05 Відповісти
Починаються відмазки, як і очікувалося, бо можна вийти на замовників на Банковій.
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20.07.2024 23:35 Відповісти
Атентат у Львові. Хто може стояти за вбивством Ірини Фаріон? | Остап Дроздов

https://youtu.be/HxQrwL4W52c?si=7xe0nMUPZS7SYIAs

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20.07.2024 23:41 Відповісти
Навіщо це Банковій? Замовник ФСБ.як з Бузиною, Бабченко та іншими .Почерк один.
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21.07.2024 08:44 Відповісти
Короче нічого конкретного нема крім свідчень бабусь, фотки і двох чоловіків. Підозрюваний казав що він з Тернополя. До речі українською мовою. Світла не було. Записів відеоспостереження немає. Патрулі по дворах не ходять. Дільничного не викликали. Партія свобода говорить, що хто б не був вбивцею, все одно це кремль. Так що іншого навряд чи буде. Можна закривати справу. Отаке зелене розслідування. Ха ха ха.
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20.07.2024 23:36 Відповісти
Як же ж вони бандитів ловили коли камер не було??
З камерою і я можу!
Шерлок Холмси! (...)
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20.07.2024 23:52 Відповісти
Ти справді хочеш це знати?
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21.07.2024 00:11 Відповісти
ти,
Я і так знаю!
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21.07.2024 02:07 Відповісти
Не світла відсутність, а відсутність ,,мозгів,, і бажання, а як наслідок відповідних дій. Є потуги і все. Вбивства в Україні замовчуються і нівелюються. Шукають клоуна в рожевих окулярах, а штаб-шапіто всі знають де. Кожне політичне вбивство за всі часи існування Неньки, приводило, через десятиріччя, до чергового незворотного хаосу в економічному і політичному житті простого люду. Кожне вбивство - це поворот держави ,,не туди", розуміння дій і їх наслідки доходить людям з кожним наступним вбивством. Нажаль, ми єдина нація, хто не вчиться на своїх помилках. 500 мільярдів мінус, хто винен-народ, а отже і народ заплатить. Замість того, щоб розширювати базу платників податків, шляхом створення умов, не українці у врУ створюють чергове податкове навантаження на населення. Казіно ,,Рояль" в Монако ховається. У владі всі ,,унтерменшини,, но не дай Боже щоб у владі був справжній українець. Абхаз-українець, грузин-українець, татарин-українець, росіянин-українець і т.д. є все окрім одного. А, де справжній українець? Відповідь на верху-не допустять нормальну людину до влади.
Старі люди казали: "Язиком хоч пола мети, а рукам волю не давай...". Вбили людину, вбили там де вона прожила свої найкращі миті життя, де все було своїм, окрім одного - держава стала ,,не своя,,...
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21.07.2024 00:04 Відповісти
Та простому люду насрати на це все. Тому і повороти він пройобує легко та усміхаючись.
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21.07.2024 00:13 Відповісти
Сміх продовжує життя всім, і мені, і вам, і їм. Але скільки ми б з вами ,,не ржали,, він не створить ні умов, ні шляхів покращення життя нащадків. Ну, да. Ми за них не відповідаємо. Але наше лайно і непотріб їм в майбутньому пожинати. Одні вже ,,поржали по пріколу,, і нажаль вони не були ,,фріками,, в доброму розумінні цього слова, а виявилися щирими ,,манкуртами,,.
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21.07.2024 00:35 Відповісти
Покращення життя нащадків? Покращення життя вже сьогодні - це здається щось із партії регіонів. У кожного своє розуміння в покращенні життя нащадків. У колі каклєти своє, у свінтуса стефанчука своє. По ним одразу видно, що вони стараються. І в них для них непогано виходить. Їхні нащадки ніякого лайна розгрібати не будуть. Так що ваші лозунги із лозунгового життя професорки в компартії не всім зрозумілі. Чи це лозунги із свободи? Ха ха ха.
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21.07.2024 05:15 Відповісти
,Є у вас вас хоч грам емпатіі ?. Загинула людина,а ви якусь херню про члена партіі Так.Ми всі стопроцентно були членами партіі, піонерами та комсомольцями..Вся краіна .Так , такі були часи .То що з того ?.Якісь дурниці мелете.
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21.07.2024 08:50 Відповісти
Справа в тому що не всі. Мільйони замордованих, висланих. В мойому рідному місті є загальна могила, де поховали кілька сотень вбитих невідомих українців і не тільки. Нквс просто розстріляли при втечі в 41 році. На їх місця проживання завезли кацапів комуністів і місцевих так би мовити комуністів, комсомольців. Вас бентежить доля іринок, а мене бентежить доля отих що в могилі. В хати, яких позаселялися ті іринки. Ха ха ха.
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21.07.2024 10:55 Відповісти
А тищенко каклєта коля чи свінтус стефанчук не українці? Чи вони не справжні? Китайські підробки певно. Ха ха ха.
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21.07.2024 00:20 Відповісти
Суть і зміст ви зрозуміли) і це добре. Але прогавли слово ,,справжній,,.
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21.07.2024 00:38 Відповісти
А що то за фрукт - справжній українець і чим його міряти і як від несправжнього відрізнити?
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21.07.2024 01:16 Відповісти
Оце певно забули спитати у професорки. Вона б точно сказала. Тепер без неї кожен буде вигадувати своє розуміння. Ха ха ха.
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21.07.2024 04:58 Відповісти
Фух! Суть і зміст я таки зрозумів. От тільки ще б розібратися із словом "справжній". Це слово з реклами майонезу. Мої думки у правильному напрямку? Ха ха ха.
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21.07.2024 05:02 Відповісти
Ну а СРСР де Іринка провела свої кращі комсомольські а потім і партійні роки хоч був їй своїм?)))
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21.07.2024 01:17 Відповісти
У своєму інтерв'ю про сересере іринка щиро не бачить нічого поганого в перебуванні її в компартії. Це така уява у неї про "справжню" Україну. Трохи компартії трохи свободи, трохи телешоу, трохи університету. Головне тримати хвилю в кожен період свого життя. Тобто бути спритником таким собі. Тіпок на лавочкє також по життю в трендє. Як вчила Іринка. Короче її студент. Ха ха ха.
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21.07.2024 04:52 Відповісти
Куратор иностранных студентов в Львове не мог не заниматься отслеживанием и вербовкой подходящих кандидатур по заданию комитета.
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21.07.2024 06:51 Відповісти
Що ти мелеш ? Де твоя емпатія? Загинула не колаборантка,яка здає об'єти, а патріот Украіни , якби там не було. Запам'ятай .Так, вона моя ровесниця ,я і твоя мама жили якийсь час при совку, майже 30 років прожили при совку .Так в чому ми з професоркою та твоєю мамою перед тобою винуваті ?. Це ваше покоління винувате ! Це ви обрали те зелене лайно, патамушта маладой..Уе ви своім недолугим вибором фактично привели війну . Ось хто насправді винуватий !
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21.07.2024 09:00 Відповісти
Особисто я зараз воюю проти наволочі що суне з прапорами кацапів, а також із совєцькими шевронами і прапорами. Особисто мені з колишніми і не колишніми комуняками не "па путі", як ви там казали колись. Життя солдата для мене особисто набагато цінніше, ніж те що у вас там відбувається в тилу. Ха ха ха.
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21.07.2024 11:01 Відповісти
А війна почалася коли ким там була свобода і Іринка? В 14 році. Де вона була і що зробила щоб війни не було. Де з 14 року був її зять? Багато є питань. Ха ха ха.
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21.07.2024 11:13 Відповісти
Пан, Петре, ви цікава особистість, яка грається словами. Можливо вас не вб'ють, але дія в умовах бездіяльності породжує дух. Ви намагаєтесь завести діскус в площину де вбивства це норма, а це шлях в прірву, більше читайте книг, а не рекламних брошур, розширюйте, якщо є щось розширювати і рухайтесь, рух це життя...) Облиште маргенальність собі, а своїм нащадкам, якщо вони є у вас, лишить свободу вибору.
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21.07.2024 13:37 Відповісти
В Україні йде війна тому об'єктивно те , що вбивства будуть незалежно від ваших розумінь, що є норма, а що ні. Значення слів, тобто їх зміст кожен визначає сам для себе. Для мене важливіша дія, результат, живий, мертвий. Хоча навіть дію і результат також можна інтерпретувати як хто хоче. Тому я завжди хочу більше конкретики тобто те що можна поміряти, побачити, помацати, зафіксувати приладами і тому подібне. Загальновідомі факти або власний досвід. Ви оперуєте словами з дуже загальнооб'єдуючими змістами не звужуючи значень. Тобто без аргументів
. Дух, шлях у прірву, розширення, маргінальність - слова ефемерні і не сталі. Якщо говорити про нащадків то вони мають вік, стать, місцезнаходження, освіту, стан здоров'я, ім'я, прізвища і таке інше. Свободи виборів, прав, обов'язки визначені у конституціях. В прочитаних вами книгах толстоєвскіх немає нічого корисного, бо перед тим як взагалі щось читати бажано ознайомитися хоча б біографією того, хто писав. В яких умовах він писав те чи інше і т.д. Прочитавши біографію можна одразу прийти до висновку що , що від цього скажімо покидька взагалі можна щось нормальне очікувати не кажучи вже про писанину. В більшості книг немає нічого нового, бо вже та чи інша історія раніше вже описана, а це лише інтерпретація. А от якраз у рекламних буклетах найбільше розкривається значення слова " справжній". Справжній українець в розумінні Франка зовсім інший ніж в вашому розумінні. От якби ваш нік був Іван Франко то, можливо і можна би було прислухатися . А з таким нікому як у вас можна дискутувати лише про майонез. Справжній чи не справжній. Ха ха ха.
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21.07.2024 15:08 Відповісти
Цей майонез, я з'їм. Но його не стане менше в вашій голові. Ваше ,,ха-ха,, призвело до, як ви кажете ,,війна,,? Де війна? Є продовження чогось. Франка вспомнили, а отже є розуміння ,,справжності,,. І взагалі, заспокойся, майонез, бо перетворишся на кісель.
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21.07.2024 16:39 Відповісти
Я вас вітаю із звичайним совковим діскусом. Як ви кажете. Я давно кажу що через мене почалася третя світова. Справжні українці, як і справжній майонез ніколи до війни не причетні. Лише свобода вибору, дух, манкурти, нащадки. І ще якась фігня з совєцкіх методичок і плакатів. Шлях у прірву без імен тих якихось нащадків незрозуміло кого. Давайте краще про гагаріна і балєт. Кісель таке собі на смак. Справжній майонез. Ха ха ха.
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21.07.2024 16:50 Відповісти
Аргументи? Причинно-наслідкові зв'язки не зв'язують, дію і наслідки? Ви ще б Грибоєдова приплели б сюди... Вбивство у вас норма, бо війна? Ок. Хай буде так.
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21.07.2024 16:46 Відповісти
Факт. Норма це чи ні, абсолютно неважливо. Війна іде на всій території і навіть у тихесеньких місцях центра Львова і відображається навіть на тих хто вже стоїть в кармані з квитком на море у Болгарію. Ха ха ха.
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21.07.2024 16:56 Відповісти
"Так в чому ми з професоркою та твоєю мамою перед тобою винуваті ?"

ти оце старе гівно з моєю мамою не рівняй. Жоден із моїх батьків не пішов в партію, хоча це могло би допомогти кар'єрі і пропозиції такі були.

І ще - Фаріонша накидувала на Пороха, а ручна партія СБУ-ригів "Свобода" фактично агітувала або не йтина другий тур виборів або псувати бюлетні.

тож про в історії з Зебілом - фаріонша теж замазана по самі вуха.

отака-от перефорбована "патріотка". Скорблю аж кющати не можу. Можеш далі мене спробувати присоромити якщо не маєш ні мізків ні совісті як Іринка за життя.
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22.07.2024 10:43 Відповісти
https://x.com/i/status/1814551795416346939 просто залишу тут, на згадку.
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21.07.2024 06:07 Відповісти
А що, глушитель до пістолета то великий дефіцит ?
Дивно якось стріляти у місті без глушителя.
Може, це щоб ніто не почув інші постіріли професійних снайперів,
які малипридади нічного бачення на відміну від сусідів Фаріон по двору.
А той пацан у шляпі міг попасти, міг стріляти холостим, а міг і зникнути
потім без сліду для певності.
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21.07.2024 07:45 Відповісти
У него просто могло быть разрешение на ношение оружия. Но вот разрешения на ношение оружия с глушителем быть не могло.
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21.07.2024 07:49 Відповісти
Разрешения на боевой короткоствол быть не могло.
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21.07.2024 07:57 Відповісти
Почему же не могло, в ЧОП записался и милости просим. У меня у знакомого было право ношения пистолета без всяких проблем и за небольшую сумму в год.
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21.07.2024 08:18 Відповісти
Если шум выстрела не устраняют (глушитель можно сразу выбросить),
значит, шум был нужен по сценарию для отвлечения внимания.
В темноте можно было раскроить ей голову и никто бы ничего не услышал.
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21.07.2024 09:07 Відповісти
Смотрите, ждет он жертву, вдруг его задерживает полиция, находит пистолет, на который у него есть разрешение на ношение и к нему нет вопросов. Второй вариант - у него находят пистолет с глушителем (на глушитель невозможно получить разрешение) и он задержан
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21.07.2024 09:36 Відповісти
Оо, починається.. Ну так, це ж не дружок хрінпіду ''шаурма'' -можна і злити.
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21.07.2024 09:26 Відповісти
tZe inform.

Поліція отримала дані про дзвінки на телефон Фаріон за останні десять днів з даними геолокації. Після цього стало зрозуміло, що розслідування треба звертати. "Відсутність світла в момент вбивства Фаріон ускладнює розслідування" - депутат Львівської міськради Зінкевич, стало першою ластівкою цього розуміння. (По темі "Коли слідство вийде на реальний слід - його прикриють. Занадто гидко."

https://x.com/tZEinform/status/1814698600422613184 https://x.com/tZEinform/status/1814698600422613184 )
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21.07.2024 09:51 Відповісти
Та кажіть вже, що дЄрмак заборонив проводити розслідування. Бо безУмну позбавили посади у подкомитеті по всім розслідуванням. Нікому робити заклопотаний вигляд і нести якусь несінітницю про електрику і її залежність від кількості опадів взимку.
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21.07.2024 12:50 Відповісти
Цікаво , як розслідували вбивства ще недавно ,коли камер не було ?
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21.07.2024 20:59 Відповісти
Киев, где обещанные системы резервного питания светофоров столицы? Нет их. Все разворовано. А это еще нет темного времени суток, когда число ДТП вырастает в разы. Бесстыдство и беззаконие Киевской власти - ее основная «компетенция»
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22.07.2024 14:33 Відповісти
 
 