Унаслідок ракетного обстрілу Миколаївщини двоє людей дістали поранення

Вчора увечері, 20 липня, у Баштанському районі Миколаївської області унаслідок ракетної атаки двоє людей дістали поранення.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч на 21 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу "Shahed 131/136"", - ідеться в повідомленні.

Росіяни атакували:

Миколаївський район:

Увечері, 20 липня, о 17:27 зафіксовано удар дроном-камікадзе типу FPV по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Також увечері, 20 липня, о 21:14 та сьогодні зранку, 21 липня, о 05:16 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок обох обстрілів виникли займання сухої трави. Пожежі було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.

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▫️Баштанський район:

Учора, 20 липня, о 20:30, район зазнав ракетної атаки. Внаслідок чого відбулося займання складського приміщення сільськогосподарського підприємства та сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідовано вогнеборцями. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки. Поранень зазнали двоє осіб.

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