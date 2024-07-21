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Новини Війна
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Війська РФ завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури на Сумщині

ракети на Сумщину

Сьогодні зранку, 21 липня ворог завдав ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

"Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - наголошують в ОВА.

Також читайте: Росіяни впродовж дня обстріляли вісім громад Сумщини. Одна людина поранена

Автор: 

обстріл (28156) ракети (4000) Сумська область (3526)


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Топ коментарі
+5
"... працюють всі необхідні служби". ВСІ СЛУЖБИ ПРАЦЮЮТЬ КРІМ ППО І ПРО. Банда зеленських не організувала і не забезпечила ППО і ПРО країни і дає безкарно руйнувати і добивати Україну перед тим як її здати кацапам. Ці мерзотники з Банкової ведуть Україну до погибелі.
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21.07.2024 10:09
+4
а саливону вранці на стіл покладуть доповідь, що бомбардувальники злітали з Халіно за сто км від кордону з Сумщиною??
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21.07.2024 07:56
+2
Таке враження що це вже стає якимсь хоббі з влучання по критичних об'єктах. Ніякої протидії.
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21.07.2024 08:00
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а саливону вранці на стіл покладуть доповідь, що бомбардувальники злітали з Халіно за сто км від кордону з Сумщиною??
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21.07.2024 07:56 Відповісти
Треба не на зовнішне управління надіятися, а клепати свої фау-1 з фанери і вірьовок і запускати на північ, та не розкрадати вірьовки і мило.
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21.07.2024 13:07 Відповісти
ми і так клепаємо засоби ураження не тільки з фанери і вірьовок, а ще й з картону, тряпок та смоли. Хіба ви не в курсі?
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21.07.2024 13:37 Відповісти
В курсі, тільки все одно далекі до німців,які в умовах санкцій виробили 31 000 шт. фау-1 з бойовою частиною в 500кг.
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22.07.2024 08:53 Відповісти
диктатури завжди більш успішні щодо масштабування виробництва зброї.
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22.07.2024 09:00 Відповісти
Сталінська диктатура була більш жорстскіша і більш досвітченіша за гітлерівську, там навіть мітинги проти гітлера були, але маючи необмежені ресурси і не маючи санкцій без ленд-ліз нічого не могли. Ну добре, зараз у нас типу німецької диктатури, ніяких санкцій немає,гроші дають,а результати де ?
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22.07.2024 11:36 Відповісти
Таке враження що це вже стає якимсь хоббі з влучання по критичних об'єктах. Ніякої протидії.
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21.07.2024 08:00 Відповісти
Бо хтось там із занепокоєних заявив, що обстріл критичної інфраструктури - це злочин!
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21.07.2024 08:38 Відповісти
Сам факт , що кацапи намагаються окупувати та знищити
Украіну - це є величезним воєнним злочином за який вони
понесуть відповідальність 🤬
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21.07.2024 09:33 Відповісти
Коли і яку ? Так Самє , як і зеленечмо , з бандою які відкрили всі напрямки для легкого ВТОРГЕННЯ террлристів :» ми ГЕ взривали мости , тому , що думали , що вони акуратно іми попользуються» ,» р… тоже люді і нікогда на нас не нападут» казало зеленечмо на 7-рік війни , ………… ЯКА срана « відповідальність» варта СКОІНИХ ЗЛОЧИНІВ ?? Така як ГІТЛЕР , ГЕББЕЛЬС , КАДДАФІ, Усамі БРЕД Ладену , Муссоліні , ЧАУШЕСКУ , за мародерство під час страшної війни - НЕДОСТТНЬО ‼️
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21.07.2024 14:16 Відповісти
"... працюють всі необхідні служби". ВСІ СЛУЖБИ ПРАЦЮЮТЬ КРІМ ППО І ПРО. Банда зеленських не організувала і не забезпечила ППО і ПРО країни і дає безкарно руйнувати і добивати Україну перед тим як її здати кацапам. Ці мерзотники з Банкової ведуть Україну до погибелі.
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21.07.2024 10:09 Відповісти
Як каже *****-ПУТЛЕР :» все ідє по оманському плану» ЖУРНА…… схаванькалі ( от якби то був Порошенко всі срані з трусів би вистрибували - ПЕРЕБРЕХУВАЛИ , а тут повний мовчок і коленопреклонненіє , перед рашистськоі підстилкою ЯКОГО БІСА ВОНО ТАЙНО ЛІТАЛО В ОМАН, ЯКОГО НЕ ГОТУВАЛО ОБОРОНУ ПРОТИ ВТОРГНЕННЕ , БРЕХАЛО ГРОМАДЯНАМ І ПОГУБИЛО СВОЄЮ БРЕХНЕЮ НЕОЗБРОЄНИХ ГРОМАДЯН , при цьому вивіз своїх , а мільярди передав в офшори ?ЯКОГО Х… воно відкликало генерала Марченко від подальшого звільнення Херсона , Викинув Залужного і кожен день дарує території РАШИСТАМ ЯКОГО Х… не УТІЛІЗОВАНІ ТІ, хто здав КОНТРНАСТУП ???
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21.07.2024 14:24 Відповісти
Шостка - 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно БПЛа типу «Шахед»; 2 вибухи, ймовірно ракетний удар. В результаті обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.
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21.07.2024 10:14 Відповісти
Звільнили найкращих , щоб здати ВСЕ , про , що догаварілся 🤢🤡 в Омані, але У ТЕРРОРИСТА № 1 ***** БІСНУВАТОГО КРОКАДАЙЛА , аппетіт , тільки зростає і кине воно б бубенца зеленого , як здрастьє
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21.07.2024 14:29 Відповісти
 
 