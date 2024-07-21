Війська РФ завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури на Сумщині

Сьогодні зранку, 21 липня ворог завдав ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

"Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - наголошують в ОВА.

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