Війська РФ завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури на Сумщині
Сьогодні зранку, 21 липня ворог завдав ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.
"Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - наголошують в ОВА.
Топ коментарі
+5 Ярема Стогін #518708
показати весь коментар21.07.2024 10:09
+4 Urs
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+2 Геннадій Нанкевич #583653
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Украіну - це є величезним воєнним злочином за який вони
понесуть відповідальність 🤬