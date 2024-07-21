Доба на Харківщині: артобстріл Куп’янська та ракетний удар по Чугуївщині, є поранені

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 21 липня 07:05 окупанти атакували с. Довжик Богодухівського району. Внаслідок обстрілу FPV-дроном горів автомобіль.

Також сьогодні о 04:30 у смт Білий Колодязь Чугуївського району внаслідок обстрілу С-300 зруйновано приватне домоволодіння. Постраждав 69-річний чоловік та гостра реакція на стрес у чоловіка 54 років.

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Обстріли Харківщини за минулу добу

22:10 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу постраждали чоловік 64 роки та жінка 77 років .

. 22:10 Куп'янський р-н, Куп'янська громада, м. Куп'янськ. Внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено приватний будинок.

20:56 Чугуївський р-н, с. Печеніги. Внаслідок обстрілу приватного підприємства "Іскандером" горіли конструктивні елементи складської будівлі. Постраждала 54-річна жінка .

. 17:55 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Черкаські Тишки. Внаслідок ворожого обстрілу горіла трава на площі 2000 м2.

15:40 с. Івашки Богодухівський район. Унаслідок влучання FPV-дрона у магазин постраждали два чоловіки 48 та 33 років, дві жінки 62 та 44 років .

. 14:20 Харківський р-н, Безлюдівська ТГ, с. Васищеве. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда та пошкоджене приватне домоволодіння.

14:10 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, смт Білий Колодязь. FPV-дрон влучив у приватний будинок. Постраждала жінка 57 років .

. 10:10 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 5 приватних домоволодінь.

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Бойові дії на Харківщині

За даними ОВА, на Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.

На Куп’янському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії біля семи різних населених пунктів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Берестового та Стельмахівки.