Польща може передати Україні решту МіГ-29 через пів року, - ексміністр оборони Онишкевич
Передача Україні польських МіГ-29 прямо залежить від графіку постачання до Польщі американських літаків F-35.
Про це заявив ексміністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Передача Україні решти польських МіГ-29 залежатиме від графіку постачання до Польщі літаків F-35, які мають їх замінити. Думаю, що це може зайняти приблизно пів року", - підкреслив експерт.
Оцінюючи підписану нещодавно у Варшаві безпекову угоду між Україною і Польщею, експерт назвав її доброю, адже вона має "значне практичне і політичне значення".
Топ коментарі
+15 Леонід #587957
показати весь коментар21.07.2024 10:06
+6 Владимир Николенко #234291
показати весь коментар21.07.2024 10:20
+6 Yuriy Smith
показати весь коментар21.07.2024 10:32
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
МіГ-29 (9-12а) - експортна модифікація у варіанті «а», що поставлялася в країни Варшавського договору.
ну і
МіГ-29УБ (9-51) - двомісний навчально-бойовий винищувач. Літак почав надходити в стройові частини в 1985 році. Щоб розмістити другу кабіну для інструктора без істотної зміни конструкції фюзеляжу, довелося відмовитися від бортової РЛС.
так у них було інше позначення.
Але вони добре підходять щоб крилаті ракети збивати
я би сказав - після Орбанівщини, на другому місці.
тому такі мільярди виділяють, а потім пиляють між собою.
Ви зелебобики теж можете скинутись пердулі на 1 ф-35, за десять років може нашкребете.
якого фіга ти пишеш не знаючи що? якому "пердулі"? якщо я "зелебобик", то тоді у тебе буде рак, хочеш? так якого хріна тоді обзиваєшся? бобік блін, з таким іменем вже би мовчав.)
2 поляки КУПУЮТЬ(так частину грошей дають в богр американці, але суті це не міняє) зброю, ніхто їм за файні очі як нам нічого не дає.
тобто типу справедливі протести, але очі закрили на русню, якій це вигідно. а з трейдерами не бореться теж русня, київська. так шо слово шакал тут якраз до речі.
Кляті шакали імпортували найбільше продукції. От так і працює кацапозебільний зомбоящик.
Вони що, теж обіцяють нам передавати літаки?
Тоді ці літаки будуть до спини...
Питання в іншому, чому ми їх не викупили ще 2 роки тому
Одні розмови...
Але їх можна використовувати для збивання крилатих ракет та шахедів і досить ефективно