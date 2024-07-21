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Польща може передати Україні решту МіГ-29 через пів року, - ексміністр оборони Онишкевич

Міг-29 для України

Передача Україні польських МіГ-29 прямо залежить від графіку постачання до Польщі американських літаків F-35.

Про це заявив ексміністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Передача Україні решти польських МіГ-29 залежатиме від графіку постачання до Польщі літаків F-35, які мають їх замінити. Думаю, що це може зайняти приблизно пів року", - підкреслив експерт.

Оцінюючи підписану нещодавно у Варшаві безпекову угоду між Україною і Польщею, експерт назвав її доброю, адже вона має "значне практичне і політичне значення".

Також читайте: Зеленський із Туском усунули останню перешкоду на шляху постачання F-16 в Україну, - Никифоров

Автор: 

авіація (4109) Польща (8468) літак (2896)


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Топ коментарі
+15
Ну ось коли вже передасте тоді й будете язиками чухати, не фіг вітер з кута у кут ганяти.
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21.07.2024 10:06
+6
Вам не шкода наших пілотів?напевно їх дуже багато....Юрій Ігнат сказав що вилітати на міг-29 проти су-30 це теж саме що виходити на бій з однім пістолетом проти трьох кулеметів.тож хай залишать старий совковий мотлох собі нам потрібні і-16.
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21.07.2024 10:20
+6
Ігнат іде лісом. Може вони обвішані круто будуть? ракети нести більш далекобійні і радар кращий, нє? чи ви думаєш шо вони будуть змагатися "на пушках" і маневрами, як японці мочились з янкі в ДСВ?
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21.07.2024 10:32
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Ну ось коли вже передасте тоді й будете язиками чухати, не фіг вітер з кута у кут ганяти.
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21.07.2024 10:06 Відповісти
Хороший понт-дороже денег!!))
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21.07.2024 10:09 Відповісти
Це міркування екса, а не обіцянки поточної влади.
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21.07.2024 10:10 Відповісти
Морській?
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21.07.2024 10:08 Відповісти
да,да все в пехоте,петушок,....тебя только не хватает,ты бы хорошо перед пилотами своими конечностями поля разминировал,таких гребней не жаль.
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21.07.2024 10:11 Відповісти
Это одноразовый бот. Не реагируйте так
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21.07.2024 10:30 Відповісти
Залиште ці літаючі гроби собі.
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21.07.2024 10:08 Відповісти
На лопаті навчився літати?
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21.07.2024 10:11 Відповісти
Вам не шкода наших пілотів?напевно їх дуже багато....Юрій Ігнат сказав що вилітати на міг-29 проти су-30 це теж саме що виходити на бій з однім пістолетом проти трьох кулеметів.тож хай залишать старий совковий мотлох собі нам потрібні і-16.
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21.07.2024 10:20 Відповісти
Ігнат іде лісом. Може вони обвішані круто будуть? ракети нести більш далекобійні і радар кращий, нє? чи ви думаєш шо вони будуть змагатися "на пушках" і маневрами, як японці мочились з янкі в ДСВ?
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21.07.2024 10:32 Відповісти
Ці літаки в кращому випадку, кінця 80-х

МіГ-29 (9-12а) - експортна модифікація у варіанті «а», що поставлялася в країни Варшавського договору.

ну і

МіГ-29УБ (9-51) - двомісний навчально-бойовий винищувач. Літак почав надходити в стройові частини в 1985 році. Щоб розмістити другу кабіну для інструктора без істотної зміни конструкції фюзеляжу, довелося відмовитися від бортової РЛС.
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21.07.2024 10:55 Відповісти
та б*же, ви постав на той же т-34 оптику і гармату ******* і він буде т-72 діставати за півтори км. далі ніж той - його зможе, якщо ще й помітить правда. так і тут - вон Б-52 скільки років і продовжили службу ще на десятки років, бо планер залишився, а обвіс - весь ********. тим більше він здалеку як правило "розгружається" без входу в дію ППО.
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21.07.2024 11:08 Відповісти
вони не модернізовані.

так у них було інше позначення.
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21.07.2024 11:10 Відповісти
Ніх... вони не обвішані там просто тяга більша, та електроніка по взаємодії з натівською авіацією... а вся модернізація на рівні 95-97 років

Але вони добре підходять щоб крилаті ракети збивати
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21.07.2024 12:51 Відповісти
У него один плюс это хороший перехват равет и он лучше и дальше может сбивать самолеты с ФАБами.
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21.07.2024 10:53 Відповісти
Не говоріть дурниці є два варіанти модернізації Ф16 з новішими радарами та ракетами під AiM120 та AIM120D дальність радарів набагато більша чим у мігів а друга модернізація по ТТХ нарівні нових модернізованих су35
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21.07.2024 12:49 Відповісти
варіантів модернізації F-16 значно більше, бо у ціє] платформи блочна архітектура побудови.
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21.07.2024 13:47 Відповісти
буде паритет якщо ракети AIM120D вони вимагають новішого радару який стійкий до завад
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21.07.2024 16:29 Відповісти
Там головне що дадуть підвісити на ті F-16,можливо таке поставлять, що б тільки не горезвісна *ескалація*.
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21.07.2024 14:08 Відповісти
А ти сраний кацап.
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21.07.2024 11:48 Відповісти
ніхто ф-16 Україні не передасть .
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21.07.2024 15:32 Відповісти
Чому не через пів століття
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21.07.2024 10:08 Відповісти
Тому що русня через пів століття вже буде добита. (яке питання, така і відповідь)
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21.07.2024 10:12 Відповісти
Не сумніваюсь....але якщо Ви не відчули гіркої іронії у моєму риторичному запитанні,то вибачте,бо я намагалась ...
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21.07.2024 11:24 Відповісти
Вместо F-16
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21.07.2024 10:12 Відповісти
Польша і не збиралась F-16 нам давати.
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21.07.2024 10:14 Відповісти
Весь світ Україні винен,лише Бубочка нікому нічого не винен !!))
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21.07.2024 10:29 Відповісти
він так і розказує всім
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21.07.2024 10:31 Відповісти
зате отримає замість мігів ф-35. не бійтесь, поляки своє поімєют, вроді Жирна свиня, ой, сер Жирна свиня з сигарою в рилі сказала: Польща це шакал Європи.
я би сказав - після Орбанівщини, на другому місці.
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21.07.2024 10:33 Відповісти
розумні поляки і в ціну допомоги включать F-35

тому такі мільярди виділяють, а потім пиляють між собою.
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21.07.2024 10:58 Відповісти
не отримає а КУПИТЬ,
Ви зелебобики теж можете скинутись пердулі на 1 ф-35, за десять років може нашкребете.
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21.07.2024 14:00 Відповісти
не смерди, там відповідним чином компенсують передане.
якого фіга ти пишеш не знаючи що? якому "пердулі"? якщо я "зелебобик", то тоді у тебе буде рак, хочеш? так якого хріна тоді обзиваєшся? бобік блін, з таким іменем вже би мовчав.)
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05.08.2024 09:58 Відповісти
тільки зебіл або повний неадекват назве польшу шакалом.

2 поляки КУПУЮТЬ(так частину грошей дають в богр американці, але суті це не міняє) зброю, ніхто їм за файні очі як нам нічого не дає.
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06.08.2024 00:26 Відповісти
я ж сказав шо це слова Жирної свині! ну так, дебіл і повний урод, у нас його любить напр. навіть ген. Кривонос(((( а то шо шакал, то воно хіба не видно? протести фермерів ТОБІ КАЖУТЬ шо нєєє, Польща не б.є в спину нікому, ТАК??
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06.08.2024 11:23 Відповісти
протестували бо мають на то право, коли їх ринок обвалюють "сірим" імпортом сг продукції наші агроолігархи. Ніхто стільки не допоміг як поляки нашим людям, даючи прихисток у найважчі часи, та можливість працювати. тому стули свою ротяку.
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06.08.2024 11:48 Відповісти
там в протестах лаптями аж смерділо.

тобто типу справедливі протести, але очі закрили на русню, якій це вигідно. а з трейдерами не бореться теж русня, київська. так шо слово шакал тут якраз до речі.
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06.08.2024 12:10 Відповісти
Качка уточнив, що $1,67 млрд (56%) усього українського експорту припадає на ЄС. У тому числі Польща імпортувала товарів з України на $358 млн, Іспанія - на $190 млн, Німеччина - на $178 млн, Нідерланди - на $147 млн, а Італія - на $136 млн. Джерело: https://biz.censor.net/n3503222

Кляті шакали імпортували найбільше продукції. От так і працює кацапозебільний зомбоящик.
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06.08.2024 13:30 Відповісти
Чому на фото москальський літак?
Вони що, теж обіцяють нам передавати літаки?
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21.07.2024 10:34 Відповісти
А зачем им самолеты если они даже над своей территорией боятся сбивать ракеты?
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21.07.2024 10:51 Відповісти
Це коли до влади в США прийде Трамп і нам вже "напарять" мирну угоду з кацабами...?!
Тоді ці літаки будуть до спини...
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21.07.2024 10:52 Відповісти
На поляків розраховувати не варто, поляк українця завжди підставить.
Питання в іншому, чому ми їх не викупили ще 2 роки тому
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21.07.2024 11:30 Відповісти
А чомусь не викупили 9 років тому. Війна вже була. Чи рахували на швидке АТО?
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21.07.2024 11:38 Відповісти
Але чомусь ракети будували і армію. А літаки оновлювали. Нагадаю, що авіація в АТО майже не приймала участь та це не завадило Зеленському скоротити авіацію майже вдвоє відносно пілотів.
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21.07.2024 11:53 Відповісти
Та дайте вже хоч щось!
Одні розмови...
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21.07.2024 11:30 Відповісти
Они и дали свои МиГ в первые месяцы войны. Или вы думаете что наши самолёты неуязвимые и с вечным ресурсом? На чем летают сейчас наши пилоты? Минимум 14 бортов у нас от Польши, плюс доноры запчастей.
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21.07.2024 11:59 Відповісти
це замість завтрашніх Ф-16 ? ))
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21.07.2024 12:05 Відповісти
Літаки любі потрібні, та вони не підходять для боротьби із орківською авіацією тому що у них слабші ттх радарів і ракет.... на них ризиковано скидати бомби тому що їх легко збити з тих же су35... які можуть пускате ракети з відстані більшої чим дальність радарів цих мігів...

Але їх можна використовувати для збивання крилатих ракет та шахедів і досить ефективно
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21.07.2024 12:54 Відповісти
як .за рахунок України і жертв укранського народу, обновити армії країн НАТО новими літаками ?дуже просто.Пообіцяй Україні віддати старе і чекай,коли Тобі дадуть нове, і українці хай за це воюють.та віддають своє життя...
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21.07.2024 12:54 Відповісти
На жаль захід хоч і допомагає, але не так інтенсивно як на початку, і проблема якраз полягає у нашій зебільній владі якій вони зовсім не довіряють, а навіть побоюються того що це кокапорхате може зрадити у будь яку мить, тому це шапіто треба стирати і як найскоріше!
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21.07.2024 13:35 Відповісти
Всі ці бла бла бла це від людей які не на фронті, це просто знущання з хлопців хто на передку.
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21.07.2024 14:17 Відповісти
Ви головне не поспішайте,дайте краще через п'ять років
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21.07.2024 18:32 Відповісти
 
 