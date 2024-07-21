Польща може передати Україні решту МіГ-29 через пів року, - ексміністр оборони Онишкевич

Передача Україні польських МіГ-29 прямо залежить від графіку постачання до Польщі американських літаків F-35.

Про це заявив ексміністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Передача Україні решти польських МіГ-29 залежатиме від графіку постачання до Польщі літаків F-35, які мають їх замінити. Думаю, що це може зайняти приблизно пів року", - підкреслив експерт.

Оцінюючи підписану нещодавно у Варшаві безпекову угоду між Україною і Польщею, експерт назвав її доброю, адже вона має "значне практичне і політичне значення".

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