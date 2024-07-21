Росіяни погрожують фермерам на окупованих територіях штрафами за зниження врожайності, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях України цього року знизився рівень урожайності через відсутність води внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це не зупиняє ворога від ідеї штрафувати аграріїв за зниження урожайності. Йдеться про санкції у вигляді зменшення закупівельної ціни на врожай.

"На ТОТ окупанти змушують всіх фермерів продавати зерно "державному оператору" за фіксованою ціною, який далі перепродає його вже за ринковими цінами й різниця осідає в руках окупантів.

Проте за низькі показники врожайності ціна продажу зерна для аграрія може ще зменшитися. Це і є механізм контролю галузі окупаційною адміністрацією", - розповіли в ЦНС.

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