Росіяни погрожують фермерам на окупованих територіях штрафами за зниження врожайності, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях України цього року знизився рівень урожайності через відсутність води внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, це не зупиняє ворога від ідеї штрафувати аграріїв за зниження урожайності. Йдеться про санкції у вигляді зменшення закупівельної ціни на врожай.
"На ТОТ окупанти змушують всіх фермерів продавати зерно "державному оператору" за фіксованою ціною, який далі перепродає його вже за ринковими цінами й різниця осідає в руках окупантів.
Проте за низькі показники врожайності ціна продажу зерна для аграрія може ще зменшитися. Це і є механізм контролю галузі окупаційною адміністрацією", - розповіли в ЦНС.
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Друже - в тебе проблема з сприйняттям історичної реальності.
Це не дивно - бо самий видатний історик Винниченко так і писав:
"української історії читати без брому, валер'янки не можна"
Ну якщо когось хвилює здача України москалям - то потрібно починати хвилюватися з Хмельницького. Так логічніше.
Водночас на відміну від Хмельницьокого, боротьба якого ЗАКІНЧИЛАСЯ...
... БОРОТЬБА СЬОГОДНІ - продовжується.
Слава ЗСУ! Україна зламає московію і не віддасть її як Хмельницький!
Про здачу - ти писав.
Ще раз - якщо тебе турбує здача - дай оцінку Хмельницькому - він ДЛЯ ТЕБЕ зрадник чи ні?
Тебе це хвилює? Чи це вже в минулому? " А тепер ти дзявкаєш що це я написав ? Воістину , ти ідіот !
А Хмельницьокого треба притягнути до відповідальності за здачу України?
Тільки - так чи ні.
А може ВСЕВИШНЬОГО Господа впритягнути до відповідальності що придумав СМЕРТЬ?
Але злочинцем людину признає суд.
ДЕ рішення суду по злочинцям?
Про Гаазького злочинця владіміра ліліпутіна я знаю.
Дай тепер посилання на рішення суду тих злочинцях про які пишеш.
Чекаю.
Ну - який ефект має статися?
Гаазький суд виписав ордер на ЗЛОЧИНЦІВ - педофіла владіміра ліліпутіна та його злочинців генералів - шойгу та герасімова.
Залишилося лише їх ловити та покарати за окупацію Херсонщини та знищення Маріополя та його мирних громадян.
ВСЕ ВІРНО?
Дивись у КОРІНЬ.
У війні ЗАВЖДИ ВИННИЙ АГРЕСОР - російська ********* та її вожак Гаазький педофіл владімір ліліпутін.
Йде війна.
І до путіна ЗСУ рано чи пізно дотягнуться.
Вбити вокака-путіна - і російські щурі самі розбіжатьсь по європейським та американським вілам.
А шойгу та герасімов - тим паче уже приречені.
Пропоную спочатку - виконати ВИРОК Гаазького суда над кремлівським педофілом.
А про вироки судів над банковою я щось не читав?
Де вони?
Ми в матриці - ні тебе ні мене немає - лише УКРАЇНА!" ..... руссіше швайне , то вовіки є чи немає ?
А де ж тоді була Україна до Хмкльницького?
І Хто чи що було до Хмельницьокого на території України?
Я вже не пише тобі про Київську Русь та Галицько-Волинське князівство...
Ні тєбя ні меня.
ЛИШЕ УКРАЇНА - ВІЧНА!
СЛАВА УКРАЇНІ і її ГЕРОЯМ повсяк час і вовіки вічні!
Ми в матриці - ні тебе ні мене немає - лише УКРАЇНА!