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Росіяни погрожують фермерам на окупованих територіях штрафами за зниження врожайності, - Центр нацспротиву

Окупанти хочуть штрафувати фермерів на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях України цього року знизився рівень урожайності через відсутність води внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це не зупиняє ворога від ідеї штрафувати аграріїв за зниження урожайності. Йдеться про санкції у вигляді зменшення закупівельної ціни на врожай.

"На ТОТ окупанти змушують всіх фермерів продавати зерно "державному оператору" за фіксованою ціною, який далі перепродає його вже за ринковими цінами й різниця осідає в руках окупантів.

Проте за низькі показники врожайності ціна продажу зерна для аграрія може ще зменшитися. Це і є механізм контролю галузі окупаційною адміністрацією", - розповіли в ЦНС.

Також читайте: Окупанти планують збільшити потужність Маріупольського порту для переправи краденого українського зерна, - Центр нацспротиву

Автор: 

фермер (383) Центр національного спротиву (804)


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Топ коментарі
+11
Продразверстка по-хуйловскі. Але все ж срср, про який мріяли у ... шахтах.
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21.07.2024 13:03
+5
Только давайте не расказывайте что фермеры на ТОТ против своей воли выращивают для окупантов зерно. Знаю парочку таких фермеров еще шли бои а они уже рашистские паспорта взяли и зарегистрировали карты Сбербанка РФ.
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21.07.2024 13:13
+4
Сельское хозяйство - это не пампить нефть - в большенстве оно дотационное или очень низкая рентабельность.
А по пшенице у кацапов полная катастрофа - до 2022 года путин приказал работать пшеницу на склад что бы после окупации взвинтить цену для Африки.
Теперь же ту гнилую пшеницу тупо пускают на удобрение а цена еще долгие годы будет низкая.
Ну и колаборантов всегда у всех хватало - ту же Русскую Освободительную Армию не забить
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21.07.2024 13:24
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Перестань маніпулювати. Виходить криво...та це й нічого не дасть.
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21.07.2024 15:11 Відповісти
Це ти до чого?
Друже - в тебе проблема з сприйняттям історичної реальності.
Це не дивно - бо самий видатний історик Винниченко так і писав:
"української історії читати без брому, валер'янки не можна"
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21.07.2024 15:18 Відповісти
Знову з пустого в порожнє. Повторюю-це нічого не дасть.)
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22.07.2024 05:17 Відповісти
Чому когось має хвилювати твій батько ? (( Почитай історію з чого там почалося і чому так склалося .
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21.07.2024 14:29 Відповісти
Почитав.
Ну якщо когось хвилює здача України москалям - то потрібно починати хвилюватися з Хмельницького. Так логічніше.
Водночас на відміну від Хмельницьокого, боротьба якого ЗАКІНЧИЛАСЯ...
... БОРОТЬБА СЬОГОДНІ - продовжується.
Слава ЗСУ! Україна зламає московію і не віддасть її як Хмельницький!
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21.07.2024 14:34 Відповісти
І що ж ти там начитав , що Хмельницький став тобі зрадником ?
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21.07.2024 14:44 Відповісти
Для мене Батько Хмельницький - Батько української нації зі складною долею.
Про здачу - ти писав.
Ще раз - якщо тебе турбує здача - дай оцінку Хмельницькому - він ДЛЯ ТЕБЕ зрадник чи ні?
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21.07.2024 14:48 Відповісти
Ти кончене , ось твої слова : "Батько Хмельницький здав повністю Україну рашистам.
Тебе це хвилює? Чи це вже в минулому? " А тепер ти дзявкаєш що це я написав ? Воістину , ти ідіот !
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21.07.2024 14:52 Відповісти
Таки да! Гетьман Зеленський не здасть Україну!!!
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21.07.2024 14:47 Відповісти
Минуле,це життєвий досвід,з якого слід робити висновки,щоб надалі не повторювати помилки!!А винних в здачи півдня України,розмінування Чонгару та т.ін.,слід притягнути до відпвідальності та покарати за злочин проти державності України!!))
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21.07.2024 14:35 Відповісти
Добре - допустим.
А Хмельницьокого треба притягнути до відповідальності за здачу України?
Тільки - так чи ні.
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21.07.2024 14:42 Відповісти
Так!!))
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21.07.2024 14:46 Відповісти
Друже - тоді давай по беспределу - а шо?
А може ВСЕВИШНЬОГО Господа впритягнути до відповідальності що придумав СМЕРТЬ?
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21.07.2024 14:54 Відповісти
Тобто притягнення до відповідальності державних злочинців,це бєспрєдєл?В будь-якій країні злочин проти державності,це вища міра покарання!!
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21.07.2024 14:59 Відповісти
Це прекрасно що ти визнаєш державність України! Це файно!
Але злочинцем людину признає суд.
ДЕ рішення суду по злочинцям?
Про Гаазького злочинця владіміра ліліпутіна я знаю.
Дай тепер посилання на рішення суду тих злочинцях про які пишеш.
Чекаю.
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21.07.2024 15:09 Відповісти
Зевлада вважає що не на часі шукати хто віддав наказ на розмінування Чонгара!! Ну не начасі шукати зрадників!! А ти вважаєш на якому рівні можлив наказ на розмінування стратегиного напрямку??))
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21.07.2024 15:17 Відповісти
Добре, а що це дасть в результаті?
Ну - який ефект має статися?
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21.07.2024 15:20 Відповісти
Ефект простий ,злочинці мают бути покарані і злочинців слід виявляти і карати зараз,а не якось потім,щоб запобігти подальшої антідержавної діяльності!!Чи знищений Марік та окупація частин Херсонщини та Запоріжжя не достатньо,постраждали міліони громадян України,а сотні тисяч загинули !!))
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21.07.2024 15:30 Відповісти
ВСЕ вірно - друже!!! Я ЗА!
Гаазький суд виписав ордер на ЗЛОЧИНЦІВ - педофіла владіміра ліліпутіна та його злочинців генералів - шойгу та герасімова.
Залишилося лише їх ловити та покарати за окупацію Херсонщини та знищення Маріополя та його мирних громадян.
ВСЕ ВІРНО?
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21.07.2024 15:34 Відповісти
Мова не про кремлівських вошей,а про українських гнид від ціх вошей!! Якщо гнид не знищити то і вошей не позбудешся!!))
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21.07.2024 15:38 Відповісти
Якби не війна, яку роз'язав владімір ліліпутін - НЕ булоб окупації України та загибелі мирних громадян.
Дивись у КОРІНЬ.
У війні ЗАВЖДИ ВИННИЙ АГРЕСОР - російська ********* та її вожак Гаазький педофіл владімір ліліпутін.
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21.07.2024 15:45 Відповісти
Тобто хай собі гниди далі нищать Україну та українців!! Дивна позіція!!))
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21.07.2024 15:54 Відповісти
Ну російських гнид вбиває ЗСУ.
Йде війна.
І до путіна ЗСУ рано чи пізно дотягнуться.
Вбити вокака-путіна - і російські щурі самі розбіжатьсь по європейським та американським вілам.
А шойгу та герасімов - тим паче уже приречені.
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21.07.2024 15:59 Відповісти
Мова про українських гнид,про гнидники на Банковій та Грушевського!!))
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21.07.2024 16:05 Відповісти
Війну розпочав владімір путін.
Пропоную спочатку - виконати ВИРОК Гаазького суда над кремлівським педофілом.
А про вироки судів над банковою я щось не читав?
Де вони?
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21.07.2024 16:11 Відповісти
"Війну розпочав владімір путін"...... " які бункери які вовіки?
Ми в матриці - ні тебе ні мене немає - лише УКРАЇНА!" ..... руссіше швайне , то вовіки є чи немає ?
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21.07.2024 16:33 Відповісти
Що Хмельницький здав , турок царя горохового ? При Хмельницькому українська держава з'явилася вперше !
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21.07.2024 14:46 Відповісти
Ось так з Космосу прилетіла? З созвездія гончіх псов?
А де ж тоді була Україна до Хмкльницького?
І Хто чи що було до Хмельницьокого на території України?
Я вже не пише тобі про Київську Русь та Галицько-Волинське князівство...
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21.07.2024 14:52 Відповісти
Знаєш чим ти відрізнаєшся від кацапа ? Тільки тим що історичний термін 18 століття вважаєш своєю державою у 9 столітті (( , ну а кацапи цю ряднину на себе тягнуть . Читай історію , ти її прогулював коли інші вчили ((
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21.07.2024 14:56 Відповісти
ВСЕ ясно - нічого не існує - МИ У МАТРИЦІ...
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21.07.2024 15:03 Відповісти
Тебе навіть у матрицю не пустили , ось на форумі якись глюк існує , швидше за все якийсь збій алгоритму
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21.07.2024 15:22 Відповісти
Нікаво - нєту - тссс...
Ні тєбя ні меня.
ЛИШЕ УКРАЇНА - ВІЧНА!
СЛАВА УКРАЇНІ і її ГЕРОЯМ повсяк час і вовіки вічні!
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21.07.2024 15:26 Відповісти
Какцапе , не "вовіки" , а навіки , вовіки у бункері сидять , один ,*****, у вас десь за уралом , інший у нас відоси клепа.
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21.07.2024 15:33 Відповісти
Які бункери, які вовіки?
Ми в матриці - ні тебе ні мене немає - лише УКРАЇНА!
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21.07.2024 15:35 Відповісти
Ти щось має проти України , какцапе ?
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21.07.2024 16:29 Відповісти
"Панять і прастіть..." Гебельс в могилі перевертається. Виявляється народ,який геноцидять може сам виправдати власний геноцид тому що йому жерти нічого.👏
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21.07.2024 13:58 Відповісти
а ти типу їм загрожуєш?
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21.07.2024 13:40 Відповісти
Я типу ******* що в наш час колаборант -це "панять і прастіть". І ти це підтверджуєш.
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21.07.2024 13:54 Відповісти
ти окуеваешь тому що не розумієш значення слова колаборант і явно лізеш щоб тобі це пояснили тут.
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21.07.2024 17:47 Відповісти
Я ******* з твого тупого пи_діжа.
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22.07.2024 05:14 Відповісти
Значит мало удобрений в виде дохлых рашистов
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21.07.2024 13:33 Відповісти
З дохлятини один сморід і ніякої користі , то для пісень нормально звучить , а на практиці тільки смердить ((
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21.07.2024 14:36 Відповісти
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