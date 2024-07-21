Два фотографи потрапили під обстріл на Донеччині: документалістка Ольга Ковальова дістала поранення

Документуючи російсько-українську війну, два харківські фотографи — Ольга Ковальова, проєктна менеджерка Української асоціації професійних фотографів, та Владислав Краснощок — потрапили під обстріл ворожої артилерії 19 липня 2024 року неподалік лінії фронту в районі Торецького напрямку на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську асоціацію професійних фотографів.

Зазначається, що фотографи працювали з артилеристами Збройних сил України. В той день військові здійснили кілька пострілів по ворогу та сховались у бліндаж разом із журналістами.

За словами фотографа Владислава Краснощока, поки вони були у бліндажі разом із військовими, ворог почав стріляти у відповідь. Він додає, що 12 ударів поцілили по полю недалеко від позиції. 13-й влучив просто в бліндаж.

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Фотографка дістала осколкове поранення підпахвової, надключичної надгрудної ділянок та руки, перелом грудної клітини. Вона була госпіталізована. Краснощок та військові зазнали контузій.

"У мене три осколкові поранення. Два осколки вдалося дістати з тіла. Усі вони були біля великих судин. Проте один осколок медики наразі не ризикують діставати, аби щось не пошкодити. Наразі у мене не працює повністю права рука", - розповідає Ольга.

Першу домедичну допомогу документалістці надали військові, потім її евакуювали до лікарні.

Ольга Ковальова розповіла, що військовий медевак доставив її у найближчий польовий шпиталь, звідти у військовий госпіталь у Покровську, далі — у цивільну лікарню, де їй вийняли два з трьох уламків. Тепер вона у госпіталі в Харкові. Наразі її стан стабільний.

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"Усі інші, хто перебував у бліндажі, на щастя, цілі. Мене поранило, тому що я сиділа в кутку біля труби — імпровізованої витяжки, саме з неї і посипались осколки. Мене врятував бронежилет і шолом. Осколки потрапили туди, де захисту не було, — пояснює Ольга. — Дуже шкода, що це сталося у перший день відрядження".

Нагадаємо, за інформацією Інституту масової інформації, за два роки з початку повномасштабного вторгнення, станом на лютий 2024 року, Росія вбила в Україні 70 медійників. З них 10 — під час виконання журналістських завдань, 47 загинули як учасники бойових дій та 13 — унаслідок російських обстрілів або катувань.

Загалом за 10 років з початку російсько-української війни, у період з 2014 до 2024 року, загинули 77 українських та іноземних медійників, з них 13 — під час виконання журналістських завдань. Станом на березень 2024 року 20 українських фотографів загинули за 10 років російсько-української війни. Хтось виконував редакційне завдання, а хтось пішов на фронт добровольцем.