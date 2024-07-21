Удар РФ по Миколаєву: загинула завідувачка трупи місцевого театру Ірина Пономаренко та її син Олександр. ФОТО

19 липня 2024 року, близько 17:13, внаслідок російського ракетного обстрілу Миколаєва, загинула завідувачка трупи Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії Ірина Пономаренко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр театру.

Що відомо про загиблу?

Як зазначається, після закінчення з відзнакою Дніпровського театрального училища у 1982 році Ірина Пономаренко за розподілом приїхала працювати до Миколаєва. У її трудовій книжці - досвід роботи у всіх трьох театрах міста. З 2003 року вона працювала в театрі: 12 років на посаді заступника директора з комерційних питань, і майже 9 років обіймала посаду завідувачки трупи.

Під час повномасштабного вторгнення Ірина Миколаївна не покинула рідної домівки - крім роботи вона щодня приділяла увагу ще й безпритульним собакам, яких "під її крилом" було 18.

"Ініціативна, дотепна, позитивна, чуйна, енергійна вимоглива, артистична та дбайлива – саме такою характеризували її колеги… І такою наш творчий колектив закарбує її у своїй пам’яті", - наголошують у театрі.

Також зазначається, що під час обстрілу разом із Іриною Пономаренко постраждав і її син Олександр. Він перебував у реанімації, але, на жаль, через зазнані травми 20 липня 2024 помер у лікарні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через російський ракетний удар по Миколаєву загинув 12-річний хлопчик Кирил Дядюшко.

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Удар РФ по Миколаєву

Нагадаємо, ввечері 19 липня Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунав вибух. Росіяни поцілили у дитячий майданчик у житловій забудові міста.

Також повідомлялося, що станом на ранок 20 липня кількість постраждалих у Миколаєві зросла до 24. Кількість жертв зросла до 4 осіб.