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Удар РФ по Миколаєву: загинула завідувачка трупи місцевого театру Ірина Пономаренко та її син Олександр. ФОТО

РФ поцілила по дитячому майданчику в Миколаєві. Троє загиблих, п’ятеро поранених

19 липня 2024 року, близько 17:13, внаслідок російського ракетного обстрілу Миколаєва, загинула завідувачка трупи Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії Ірина Пономаренко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр театру.

Що відомо про загиблу?

Як зазначається, після закінчення з відзнакою Дніпровського театрального училища у 1982 році Ірина Пономаренко за розподілом приїхала працювати до Миколаєва. У її трудовій книжці - досвід роботи у всіх трьох театрах міста. З 2003 року вона працювала в театрі: 12 років на посаді заступника директора з комерційних питань, і майже 9 років обіймала посаду завідувачки трупи.

Під час повномасштабного вторгнення Ірина Миколаївна не покинула рідної домівки - крім роботи вона щодня приділяла увагу ще й безпритульним собакам, яких "під її крилом" було 18.

"Ініціативна, дотепна, позитивна, чуйна, енергійна вимоглива, артистична та дбайлива – саме такою характеризували її колеги… І такою наш творчий колектив закарбує її у своїй пам’яті", - наголошують у театрі.

Ірина Пономаренко

Також зазначається, що під час обстрілу разом із Іриною Пономаренко постраждав і її син Олександр. Він перебував у реанімації, але, на жаль, через зазнані травми 20 липня 2024 помер у лікарні. 

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через російський ракетний удар по Миколаєву загинув 12-річний хлопчик Кирил Дядюшко.

Також читайте: Зросла кількість жертв ракетної атаки на Миколаїв: у лікарні помер чоловік

Удар РФ по Миколаєву

Нагадаємо, ввечері 19 липня Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунав вибух. Росіяни поцілили у дитячий майданчик у житловій забудові міста.

Також повідомлялося, що станом на ранок 20 липня кількість постраждалих у Миколаєві зросла до 24. Кількість жертв зросла до 4 осіб.

Автор: 

Миколаїв (1790) обстріл (28156) жертви (1776)


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21.07.2024 13:11 Відповісти
С.У.М.

(чума на всіх кацапів!)
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21.07.2024 13:57 Відповісти
Вічна памʼять нашим патріотам 😪😪😪
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21.07.2024 13:57 Відповісти
Миколаївці вимагайте шоб повернули Марчело ,єдиний хто захищав вас, від зеленської зради ,та зберіг місто !
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21.07.2024 14:41 Відповісти
При Марчело не було ракетних обстрілів Миколаєва і не гинули люди?
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21.07.2024 14:57 Відповісти
Марчело зупинив окупацію Миколаїва ...організував все ,від лінії оборони до сахисту людей ,визволив обл. ...шо ще треба було ?
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21.07.2024 15:38 Відповісти
Це так, але чув, що слугориги під головуванням Кіма, вже постаралися і зняли фільм, як вони( адміністрція і депутати) створили підпілля і підрозділи супротиву та звільнили область. Місця генералу Марченко і реальним захисникам - ЗСУ, нацгвардії, поліції і теробороні там маленький шматочок. А ті депутати і посдові особи від страху так далеко забігли в перші дні, що повернулися тільки через два місяці і відрзу стали героями. Ось так слугориги пишеть історію Миколаївщини.
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21.07.2024 22:04 Відповісти
як шо миколаївці забудуть хто їх рятівник ,то вони тоді і заслуговують на Кіма та зеленського 🤡 ,але здається шо кім скоро за зеленським потягнеться на вихід
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21.07.2024 22:31 Відповісти
Каса пські ублюдки...
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22.07.2024 06:01 Відповісти
 
 