Трамп розповів про "прекрасну записку" від Сі Цзіньпіна, яку отримав після замаху
45-й президент США і кандидат на цей пост Дональд Трамп під час виступу у Мічигані розповів про "прекрасну записку", яку він отримав від голови КНР Сі Цзіньпіна. Лист від китайського лідера республіканець отримав після скоєного на нього замаху 13 липня.
Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сі написав мені прекрасну записку днями, коли почув про те, що сталося", - заявив Трамп.
Про лист від голови КНР Трамп згадав, обговорюючи свою економічну політику щодо Китаю під час свого президентства.
"Я дуже добре ладнав з президентом Сі", - додав кандидат в президенти США.
Також під час свого виступу ексочільник Білого дому згадував послання від інших світових лідерів після замаху.
До слова, передвиборчий мітинг у Мічигані в суботу, 20 липня, став першим для Трампа після пережитого замаху.
Замах на Трампа
Нагадаємо, що 13 липня під час передвиборчого мітингу у Пенсільванії на Трампа було вчинено замах. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.
Двоє людей загинули, зокрема той, хто стріляв у експрезидента США.
Підозрюваного у замаху на колишнього президента США Дональда Трампа ідентифіковано - це 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку, штат Пенсільванія.
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Тільки трамп не розуміє ,що Сці не президент а секретар
Певно, сам хоче таким бути.
По ходу, у этого геополитика-брехуна вавка на всю рыжую голову....
Обама 44-й Президент США 20 січня 2009 - 20 січня 2017
Трамп 45-й президент США з 20 січня 2017 до 20 січня 2021 року
Факт:
9 вересня 2016 року влада КНДР заявила, що країна успішно провела п'яте у своїй історії випробування ядерної зброї; вибух 10 кілотон став найпотужнішим в історії країни
Вранці 6 січня 2016 року Південна Корея зафіксувала землетрус у районі північнокорейського ядерного полігону. Геологічна служба США визначила силу сейсмічних коливань, яка дорівнює магнітуді 5,1. Трохи згодом Північна Корея заявила про успішне випробування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 водневої бомби малої потужності
За'ява "при трампу кндр отримала перву ЯЗ" - відверта брехня
Яка « більша половина»!? Ти їх калькулював?
Чи тобі з погреба відніше?
І це зпроцювало. Багато європейських країн збільшили внески до НАТО, а Столтенберг подякував за це Трампу. Але ви, напевно, забули, що саме Трамп дав доручення розробити план вступу
України та Грузії в НАТО, а Байден у перший же день своєї каденції сказав, що це питання знімається з порядку денного. Про те, що Трамп, нiбито, сказав, що Україну потрібно скормити путіну, я чую вперше. Коли и кому вiн це сказав?
І це тобі на погони
Трамп заявив, що Україна має віддати РФ частину територій
https://espreso.tv/tramp-zayaviv-shcho-ukraina-mae-viddati-rf-chastinu-teritoriy-a-sobi-lishiti-te-shcho-zarobili
Не дякуй , мага-чорт
ВАШИНГТОН, 29 червня (Reuters) - Колишній президент США Дональд Трамп, давній шанувальник президента Росії Володимира Путіна, заявив у четвер, що Путін був «дещо ослаблений» скасованим заколотом і що зараз настав час для Сполучених Штатів спробувати посередник у мирному врегулюванні між Росією та Україною. "Я хочу, щоб люди перестали гинути через цю безглузду війну", - сказав Трамп в телефонному інтерв'ю Reuters. Говорячи детально про зовнішню політику, фаворит опитувань громадської думки щодо кандидатури в президенти від Республіканської партії 2024 року також сказав, що Китаю слід дати 48-годинний термін, щоб позбутися того, що, за словами джерел, обізнаних із цією справою, є китайським шпигунським потенціалом на острові Куба в 90 милях (145 км) від узбережжя США.
Невже не можуть перевірити факти з першоджерела.
Коли недавно була заява "Трамп: Україна зараз не перемагає" - це оригінал, УкрПравда переклала вірно.
А російська рбк переклала "Трамп: Україна не переможе" - чомусь читають російське та вірять.
Деякі, навіть вимагали, що Трамп ще раз повторив, більш доступною мовою.
Тобто читають російське іпсо, та ще й проблеми з IQ
Ексрадник Трампа Болтон: Його поступки Росії виявляться руйнівними для України Джерело:
Подивимось як ти намагатимешся відбріхуватись цього разу
Адже брехня це єдинне що залишилося мага-чортам і їх хозяям - московитам
Ось такі брехуни мага-чорти
Спочатку верещать , а потім плачуть і скавчать ,як шавки побиті про stop the steal
виявило - що це брехня
Ту, что я прочла в тиши,
Ветку сирени, смятый платочек,
Мир моих надежд, моей души..."
Якщо записочки від ворога номер -1 здаються прекрасними , це вже привід відвідати психіатра містер .
На дебатах Трампа з Байденом журналістка запитала Трампа, чи прийме він умови путіна щодо перемир'я з Україною? Трамп повторив двічі: ні, вони неприйнятні. Трамп сказав, що його часів путін не відщипнув від України ні шматочка. За Обами відкусив, за Буша відкусив, за Байдена відкусив, але не за його.
Трамп, обійнявши посаду, підписав указ, названий "Кримською декларацією", в якому сказано: Крим ніколи не буде визнаний нічиїм іншим, окрім як українським. Ця декларація висіла на сайті Держдепу усю каденцію Трампа. Байден прибрав її першого ж дня, коли увійшов до Білого дому. Незважаючи на це, ЗМІ в Україні приписують Трампу намір віддати Крим росіянам. Віддати те, що вже віддали Обама з Байденом?
Трамп зустрівся з путіним у Гельсінкі і поплескав його по плечу. Це правда. Але це сталося після того, як путін виконав умову Трампа: повернути всіх українських моряків, захоплених у полон у Керченській протоці.
Пакет допомоги Україні, розроблений республіканцями, був прийнятий Конгресом лише завдяки Трампу. У цьому пакеті вперше вписано конкретну зброю для України: хаймарси, атакамси тощо. Трамп порадив Майку Джонсону прибрати з пакета вимогу про закриття південних кордонів, інакше демократи ніколи б за нього не проголосували. Ця вимога увійшла до окремого пакету, який демократи благополучно завалили. Тобто, Трамп заради розблокування допомоги Україні, яку заблокував Байден і 4 місяці не дав Україні жодного центу, пожертвував південними кордонами США. І після цього українські політики та ЗМІ продовжують звинувачувати Трампа у небажанні допомагати Україні?
У цьому пакеті на 61 млрд. є приблизно 8 млрд. військової допомоги Україні. Решта - різна гуманітарна допомога, гроші на утримання українських чиновників, будівництво доріг та інше. Минуло 3 місяці і досі Білий дім передав Україні лише 1,2 млрд із 8 млрд. Залишилось 3 місяці до кінця фін. року у США. Ви думаєте, Україна отримає 8 млрд, враховуючи ще 4,2 млрд для України, які Білий дім собі присвоїв? Ні. Отже, пакет прийнятий. Де допомога?
Коли Польща запропонувала збивати російські ракети над Україною, Туску зателефонував Столтенберг і заборонив це робити. Він порадився з усіма 33 членами НАТО? Ні, тільки з одним із них - США, а точніше з Байденом. Байден сказав Столтенбергу, щоб той передав полякам, щоб ті заткнулися.
Трамп сказав, що знову знизить ціну на нафту до 40 дол. за барель. А Росії та Ірану потрібна ціна мінімум у 60 дол. за барель, щоб видобуток нафти був рентабельним. Відсутність грошей у диктаторських режимів швидко закінчить війну.
А чого Байдена не спитали, що він думає про план?
Окремо також закон - про лендліз до 2026 року, тому що демократи були проти
"є приблизно 8 млрд. військової допомоги Україні", там 7.8млрд і в цей раз на всі країни.
Тобто можуть решту віддати газі, або новому союзнику кенії
або через 2місяці, ці кошти "згорять"
4.2млрд це було восени 2023, https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ останній аудит виявив завищення на додаткові 1.9млрд.
Тобто 6.1млрд, з яких 1млрд надали після підписання пакету на 61млрд
Все впирається в гроші
Може збіг, проте за Обами ціна на нафту була до +200%, за Байдена до 120% від ціни за Трампа
А ось факти
Трамп заявив, що Україна має віддати РФ частину територій
https://espreso.tv/tramp-zayaviv-shcho-ukraina-mae-viddati-rf-chastinu-teritoriy-a-sobi-lishiti-te-shcho-zarobili
Обісралася, чортівня срампіська
Бігом міняти методичку
Є щось заперечити по суті. Нема. Отож!
І на погони мага-чортам
Ексрадник Трампа Болтон: Його поступки Росії виявляться руйнівними для України Джерело:
Що ти , чорте, плаки-плаки
Виглядає так жалюгідно ,як рашист-срамп після виборів 2020 у США
Але якщо ти , мага-чорт, вимагаєш моєї уваги то тримай
У Трампа немає справедливого рішення щодо України, - міністр оборони Італії Крозетто Джерело:
Ви головне після програшу не вдавайтесь до внутрішнього терорисму бо Гаріс , у минулому генпрокурор , носитись з вами ,зрадниками США , як Байден не буде
Це він був добрий , а вона Тетчер 2.0
Донька іммігрантів, генпрокурорка, противниця російської окупації Криму й Донбасу - що відомо про Камалу Гарріс
https://suspilne.media/795661-donka-immigrantiv-genprokurorka-protivnica-rosijskoi-okupacii-krimu-j-donbasu-so-vidomo-pro-kamalu-garris/
Это произошло https://t.me/c/1873261407/5154624