Трамп розповів про «прекрасну записку» від Сі Цзіньпіна, яку отримав після замаху

45-й президент США і кандидат на цей пост Дональд Трамп під час виступу у Мічигані розповів про "прекрасну записку", яку він отримав від голови КНР Сі Цзіньпіна. Лист від китайського лідера республіканець отримав після скоєного на нього замаху 13 липня.

Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сі написав мені прекрасну записку днями, коли почув про те, що сталося", - заявив Трамп.

Про лист від голови КНР Трамп згадав, обговорюючи свою економічну політику щодо Китаю під час свого президентства.

"Я дуже добре ладнав з президентом Сі", - додав кандидат в президенти США.

Також під час свого виступу ексочільник Білого дому згадував послання від інших світових лідерів після замаху.

До слова, передвиборчий мітинг у Мічигані в суботу, 20 липня, став першим для Трампа після пережитого замаху.

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Замах на Трампа

Нагадаємо, що 13 липня під час передвиборчого мітингу у Пенсільванії на Трампа було вчинено замах. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.

Двоє людей загинули, зокрема той, хто стріляв у експрезидента США.

Підозрюваного у замаху на колишнього президента США Дональда Трампа ідентифіковано - це 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку, штат Пенсільванія.

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