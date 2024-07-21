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Трамп розповів про "прекрасну записку" від Сі Цзіньпіна, яку отримав після замаху

Трамп розповів про «прекрасну записку» від Сі Цзіньпіна, яку отримав після замаху

45-й президент США і кандидат на цей пост Дональд Трамп під час виступу у Мічигані розповів про "прекрасну записку", яку він отримав від голови КНР Сі Цзіньпіна. Лист від китайського лідера республіканець отримав після скоєного на нього замаху 13 липня.

Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сі написав мені прекрасну записку днями, коли почув про те, що сталося", - заявив Трамп.

Про лист від голови КНР Трамп згадав, обговорюючи свою економічну політику щодо Китаю під час свого президентства.

"Я дуже добре ладнав з президентом Сі", - додав кандидат в президенти США.

Також під час свого виступу ексочільник Білого дому згадував послання від інших світових лідерів після замаху.

До слова, передвиборчий мітинг у Мічигані в суботу, 20 липня, став першим для Трампа після пережитого замаху.

Читайте також: У США заарештували чоловіка, який у соцмережах погрожував вбити Трампа та його кандидата у віцепрезиденти Венса, - AP

Замах на Трампа

Нагадаємо, що 13 липня під час передвиборчого мітингу у Пенсільванії на Трампа було вчинено замах. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.

Двоє людей загинули, зокрема той, хто стріляв у експрезидента США.

Підозрюваного у замаху на колишнього президента США Дональда Трампа ідентифіковано - це 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку, штат Пенсільванія.

Читайте також: Настрої виборців США не змінились після замаху на Трампа, - Reuters

Автор: 

замах (545) Сі Цзіньпін (311) Трамп (5414)


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Топ коментарі
+10
"Прекрасна записка" тримає рудого за яйця.
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21.07.2024 17:09
+9
Трампа нестримно тягне до диктаторів та автократів.
Певно, сам хоче таким бути.
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21.07.2024 17:16
+7
А американці точно впевнені,що й цей дід придатний для президентства?)
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21.07.2024 17:22
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У Си на Трампа большие надежды. Сегодня Си проводит военные учения на территории бывшей Беларашки а завтра Си благодаря Трампу, будет проводить учения в Черном море и Львове.
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21.07.2024 17:08 Відповісти
Опять ты, брехло, за свое. При Трампе американские ВВС, ВМС и пехотные подразделения проводили совмесные учения с ВСУ как на суше, так и на Черном море. Американские B52 патрулировали воздушное пространство над Черным морем. Благодаря Трампу Китай сидел молча и даже не мечтал о Тайване.
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21.07.2024 17:25 Відповісти
Допоможіть викинути дурного кацапа у спам.
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21.07.2024 17:34 Відповісти
Допомогаю
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21.07.2024 18:08 Відповісти
Та ви один одного варті! "Жабогадюкинг"!!!
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21.07.2024 18:30 Відповісти
Рашабот із АДГ, вилизувач трампосраки.
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21.07.2024 17:44 Відповісти
Завтра Си договорится с Трампом о прекращении экономической войны а послезавтра последует присоединение Китая к анти РФ санкциям. И за доллар в РФ будут давать 10 тыр а зп ваньки упадет до червонца баксами в мсц )
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22.07.2024 20:58 Відповісти
разумеется будет. И войдет в НАТО ) а как иначе. Рашку нужно гасить.
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22.07.2024 21:04 Відповісти
"Прекрасна записка" тримає рудого за яйця.
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21.07.2024 17:09 Відповісти
,,Чим больше писем от любимой,тем чище у солдата жопа !"
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21.07.2024 17:13 Відповісти
Подумки додав Трамп. Але оте сі прочитало думку, скоріше за все.
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21.07.2024 17:17 Відповісти
за яйця його тримає відосик (як мінімум, фотки) в архівах луб'янки...
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21.07.2024 17:58 Відповісти
За піску...
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21.07.2024 18:01 Відповісти
За піскова, чи що?
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21.07.2024 18:56 Відповісти
прекрасну записку
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21.07.2024 19:02 Відповісти
Трамп узяв за піску Сі. Трампу було приемно
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22.07.2024 03:24 Відповісти
Так переживав за Трампа, що аж трапився інсульт?
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21.07.2024 17:09 Відповісти
Сі сидів на березі річки ("как завещал великий Конфуций") і чекав, доки повз нього пропливе труп Трампа. А коли побачив живого Трампа, Сі подумав що то привид, і його почав трафляти шляк
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21.07.2024 18:16 Відповісти
Вухло , написав си
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21.07.2024 17:09 Відповісти
Ин теж мабуть написав? ще скільки місяців воїни України будуть закладені під оце шоу без надії? Шольц-надпотужна допомога поступить після ПІВ-РОКУ - ось й відповідь!
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21.07.2024 17:10 Відповісти
Вава по телефону отримав від рудого хряка м'яку погрозу.домовляйтесь з сосією "по-хорошому"бо буде по-плохому,звідти заява бубачки про готовність домовлятися з копією фуйла.
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21.07.2024 17:10 Відповісти
цей чувак до усього тулить wonderful/beautiful і стосунки абсолютно з усіма у нього wonderful. Це такий самогіпноз?
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21.07.2024 17:10 Відповісти
Навряд чи само..., але точно гіпноз.
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21.07.2024 17:19 Відповісти
Це "professional communication". Воно значить насинг.
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22.07.2024 03:26 Відповісти
Для літературного перекладу із трампі вської на зеленську: прекрасний = потужний.
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21.07.2024 17:12 Відповісти
Популісту аби був привід щось ляпати...
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21.07.2024 17:13 Відповісти
Сі наполягає якщо Трамп стане президентом щоб він далі продовжував війну доки росія не ослабне і Китай остаточно задушить її в своїх "дружніх" обіймах. Цього вже тільки дурень не розуміє.
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21.07.2024 17:15 Відповісти
"Я дуже добре ладнав з президентом Сі ,кожного року підіймаючи мито на кітайські товари", - додав кандидат в президенти США.
Тільки трамп не розуміє ,що Сці не президент а секретар
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21.07.2024 17:16 Відповісти
Трампа нестримно тягне до диктаторів та автократів.
Певно, сам хоче таким бути.
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21.07.2024 17:16 Відповісти
саме так
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21.07.2024 17:19 Відповісти
Трампа послушать, так у него лучшие кенты - си, пу и ын !
По ходу, у этого геополитика-брехуна вавка на всю рыжую голову....
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21.07.2024 17:21 Відповісти
так він зхарчує союзників агресорам, і замириться - і всім начхати, крім тих, кого зжеруть. я про Україну. Ось такий у нас гарант. Клепати ЯЗ ще вчора - єдине, що поже врятувати від знищення.
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21.07.2024 17:25 Відповісти
Ага. Тільки при Трампі вони всі сиділи мовчки і не рипалися, а при Байденi рiзко пожвавішали.
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21.07.2024 17:28 Відповісти
при трампу кндр отримала перву ЯЗ, а іран розвинув свою ядерну программу. трмп просто кретин, бо він вважа, що все навколо - шоу. Дуже показово - коли він наказав бомбити в кацапську авіабазу, тільки перед тим попередив путіна. Нам показали томагавки, фаєршоу, тільки от уважно придивившись - в ангарах був на той час вже мотлох.
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21.07.2024 17:36 Відповісти
Може, ти переплутав Трампа з Байденом? Саме Байден розморозив іранські мільярди, заарештовані в США, і у Ірану з'явилися гроші на ядерну програму.
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21.07.2024 17:40 Відповісти
Факт:
Обама 44-й Президент США 20 січня 2009 - 20 січня 2017
Трамп 45-й президент США з 20 січня 2017 до 20 січня 2021 року

Факт:
9 вересня 2016 року влада КНДР заявила, що країна успішно провела п'яте у своїй історії випробування ядерної зброї; вибух 10 кілотон став найпотужнішим в історії країни

Вранці 6 січня 2016 року Південна Корея зафіксувала землетрус у районі північнокорейського ядерного полігону. Геологічна служба США визначила силу сейсмічних коливань, яка дорівнює магнітуді 5,1. Трохи згодом Північна Корея заявила про успішне випробування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 водневої бомби малої потужності

За'ява "при трампу кндр отримала перву ЯЗ" - відверта брехня
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21.07.2024 20:21 Відповісти
А американці точно впевнені,що й цей дід придатний для президентства?)
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21.07.2024 17:22 Відповісти
Ну ведь большинство украинцев вполне впевнені что ещё более старый и дряхлый Байден вполне придатний для президентства
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21.07.2024 19:08 Відповісти
трамп хоче уникнути конфронтації з імперіями зла, просто віддавши їм все, що вони хочуть. тому ті покидьки його і підтримують.
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21.07.2024 17:22 Відповісти
Де і коли Трамп таке казав? Тільки у твоїй хворій уяві.
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21.07.2024 17:32 Відповісти
Рашабот із АДГ? Вилизуй старанніше
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21.07.2024 17:36 Відповісти
Ви, всіх, хто думає не так, як ви, вважаєте рашаботами. Хочу вас розчарувати. Я не рашабот, ніколи ним не був. Моє ім'я не приховано під ніком, мене можна знайти, наприклад, у Фейсбуці. Я народився та виріс в Україні. А вас, ідіотів, я вчив і вчитиму думати. Хоча це вам навряд чи допоможе.
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21.07.2024 17:44 Відповісти
Не бот? Значить тупуватий ватан, бо зараз захищати цю руду тварюку, вбивцю демократії, розумна людина не може. Трамп президент, це біда всього світу, тільки тупі не розуміють цього.
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21.07.2024 17:50 Відповісти
Якщо ви чогось не розумієте, не вважайте інших дурнішими за вас. У США більше половини населення, зокрема вся українська діаспора, голосує за Трампа. Вони всі тупувати ватани?
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21.07.2024 17:56 Відповісти
Так, всі вони тупуваті ватани! Так само, як і в Україні тупуваті ватани вибрали зелене ********! Не бачите, скільки їх багато? Чи вважаєте, що то розумні так голосували? Вибрати в президенти країни мурло зі сцени, що жодного дня навіть не валялось біля політики! Що це, як не тупість? Коли ми почнемо називати речі своїми іменами? І за трампа голосують тупі, що піддаються пропаганді, не думають, бо нема чим. Надіюсь, що в Америці все ж таки більше розумних людей.
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21.07.2024 18:26 Відповісти
Про Зеленського та "слуг" я з вами повністю згоден. Але з приводу Трампа та республіканців нi. Це різні речі. Ви не може назвати півАмерики ідіотами лише тому, що ними виявились 73% українців. Ви просто вірите українським ЗМІ, які всі ліві та пишуть те, за що їм платять соросівськими грантами. Потрібно думати своїм розумом.
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21.07.2024 18:35 Відповісти
так
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21.07.2024 20:55 Відповісти
Югик, не сміші людей

Яка « більша половина»!? Ти їх калькулював?
Чи тобі з погреба відніше?
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22.07.2024 03:30 Відповісти
наприклад його слова, що США вийдуть з НАТО і путін може напасти на будьяку європейську країну - США не вмішаються. Або коли казав, що Україну потрібно скормити путіну, щоб він вгамувався. І багато чого ще
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21.07.2024 17:40 Відповісти
Це було не так. Трамп, щоб налякати Меркель, сказав їй, що якщо Європа не вноситиме свою частку в НАТО, він не захищатиме її, та ще й скаже путіну, щоб той на них напав.
І це зпроцювало. Багато європейських країн збільшили внески до НАТО, а Столтенберг подякував за це Трампу. Але ви, напевно, забули, що саме Трамп дав доручення розробити план вступу
України та Грузії в НАТО, а Байден у перший же день своєї каденції сказав, що це питання знімається з порядку денного. Про те, що Трамп, нiбито, сказав, що Україну потрібно скормити путіну, я чую вперше. Коли и кому вiн це сказав?
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21.07.2024 17:53 Відповісти
тоді, коли він-трамп півроку блокував військову допомогу! ви просто не розумієте суті цієї людини! це аферист, який фіктивно банкрутував свої компанії та отримував мільярдні страхові виплати. гвалтував жінок, тратив гроші виборців на моделей, а потім платив їм щоб ті мовчали. організував штурм капітолію! Зараз на нього заведено безліч судових справ, в яких він намагається підкупити, або залякати свідків.
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21.07.2024 18:00 Відповісти
Якщо ви ще не знаєте, апеляційний суд США зняв з Трампа всі звинувачення. Виявляється, нічого цього не було. Даремно було витрачено 25 млн доларів на оплату прокурорів та суддів. Так само колись ген. прокурор Мюллер даремно намагався знайти зв'язки Трампа з кремлем, коли Трамп був президентом. Нічого не знайшли. Просто ліві в США ненавидять Трампа, розуміючи, що якщо він прийде, то їхнє шикарне життя закінчиться. Ліві, тобто, демократи, це соціалісти. Я жив за часiв СРСР і добре знаю, що таке соціалізм. Розвинений соціалізм, як тоді називали. І я ніколи не став би підтримувати соціалістів. Невже ви в Україні хочете знову збудувати соціалізм? Не думаю. Трамп - це лідер вільного світу, а не генеральний секретар партії, як Байден.
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21.07.2024 18:25 Відповісти
Югік, тримайся! Скора вде іде!
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22.07.2024 03:54 Відповісти
Саме срампісти блокували допомогу Україні у сенаті США

І це тобі на погони

Трамп заявив, що Україна має віддати РФ частину територій

https://espreso.tv/tramp-zayaviv-shcho-ukraina-mae-viddati-rf-chastinu-teritoriy-a-sobi-lishiti-te-shcho-zarobili

Не дякуй , мага-чорт
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21.07.2024 18:10 Відповісти
Нi, нi, дуже дякую. Я не полінувався і почитати в оригіналі, що сказав Трамп в інтерв'ю Reuters. Якщо, звісно, ​​вірити цьому агентству. Поки що я не знайшов там нічого з того, що пише вельмишановний пан.

ВАШИНГТОН, 29 червня (Reuters) - Колишній президент США Дональд Трамп, давній шанувальник президента Росії Володимира Путіна, заявив у четвер, що Путін був «дещо ослаблений» скасованим заколотом і що зараз настав час для Сполучених Штатів спробувати посередник у мирному врегулюванні між Росією та Україною. "Я хочу, щоб люди перестали гинути через цю безглузду війну", - сказав Трамп в телефонному інтерв'ю Reuters. Говорячи детально про зовнішню політику, фаворит опитувань громадської думки щодо кандидатури в президенти від Республіканської партії 2024 року також сказав, що Китаю слід дати 48-годинний термін, щоб позбутися того, що, за словами джерел, обізнаних із цією справою, є китайським шпигунським потенціалом на острові Куба в 90 милях (145 км) від узбережжя США.
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21.07.2024 18:44 Відповісти
Як тільки доходить, до перевірки фактів - то виявляється що майже всі брешуть.

Невже не можуть перевірити факти з першоджерела.

Коли недавно була заява "Трамп: Україна зараз не перемагає" - це оригінал, УкрПравда переклала вірно.
А російська рбк переклала "Трамп: Україна не переможе" - чомусь читають російське та вірять.
Деякі, навіть вимагали, що Трамп ще раз повторив, більш доступною мовою.

Тобто читають російське іпсо, та ще й проблеми з IQ
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21.07.2024 20:31 Відповісти
Ой, тримай на погони , мага-чорт

Ексрадник Трампа Болтон: Його поступки Росії виявляться руйнівними для України Джерело:

Подивимось як ти намагатимешся відбріхуватись цього разу
Адже брехня це єдинне що залишилося мага-чортам і їх хозяям - московитам
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22.07.2024 12:04 Відповісти
Звичайно жодного посилання нема , що це те саме інтерв'ю

Ось такі брехуни мага-чорти

Спочатку верещать , а потім плачуть і скавчать ,як шавки побиті про stop the steal
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22.07.2024 12:03 Відповісти
У Сенатi бильшiсть у демократiв. Як це трампісти спромоглися заблокувати допомогу Україні ?
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21.07.2024 18:47 Відповісти
IQ не дозволяє відрізнити Сенат, Палату, та Конгрес
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21.07.2024 20:32 Відповісти
Мага чорти такі дурненькі , що не знають , що спікер Джонсон срампіст і блокував допомгу до останього ?
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21.07.2024 22:48 Відповісти
Вище, перевірка заяви Vik Tor "при трампу кндр отримала перву ЯЗ"
виявило - що це брехня
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21.07.2024 20:26 Відповісти
Більше того, він сам заздрить сі і хоче стати імператором, сам же казав про це. Потім скаже, що він з Богом радився, і Бог його благословив на царство, а лохи слюні з соплями будуть розмазувать по мордам від щастя. Лохи скрізь однакові, і в Україні, і в Америці.
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21.07.2024 17:34 Відповісти
впевнений - повісить її в рамочці в салоні свого гольф-клубу у Мар-а-Лаго. Нарциси - вони скрізь однакові.
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21.07.2024 17:23 Відповісти
Поздоровив з чудовим шоу. Спитав, чи не болить вухо, яке йому пробили під трибуною.
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21.07.2024 17:26 Відповісти
Отаке одоробло з записками від світових диктаторів та терористів чекає на Америку, отакі друзі і союзники будуть у трампакса. Думай, американський народ, добре думай! Бережи, Боже, Америку від трамподебілів і рашаботів.
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21.07.2024 17:29 Відповісти
MAGA!
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21.07.2024 17:31 Відповісти
Крім записки там ще були труси Сі. Мені здається що Байден на порозі старчого маразму а Трамп вже давно там.
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21.07.2024 17:31 Відповісти
...мабуть різнобарвним чорнилом,на китайській мові.
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21.07.2024 17:32 Відповісти
там було два слова китайською: "Чудова вистава!"
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21.07.2024 17:46 Відповісти
ця сша поступово деградує-то ворог був той китай та росія а тепер друзяки і санкціїї знімуть-їм ніхто довіряти не буде після такого
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21.07.2024 17:50 Відповісти
"Вашу записку в несколько строчек
Ту, что я прочла в тиши,
Ветку сирени, смятый платочек,
Мир моих надежд, моей души..."
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21.07.2024 17:51 Відповісти
Яка стара класика і яка актуальна 😫👍
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21.07.2024 18:00 Відповісти
Він дуже добре ладнає з усіма диктаторами, тому що сам є автократом за менталітетом і популістом.
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21.07.2024 17:55 Відповісти
І при цьому сам трамп і трампісти вважають Китай - ворогом номер 1 для США .. Той чувак котрий при трампу буде віце президентом , наприклад - нещодавно прямо так і заявляв .
Якщо записочки від ворога номер -1 здаються прекрасними , це вже привід відвідати психіатра містер .
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21.07.2024 18:05 Відповісти
Тримай друзів близько а ворогів ще ближче.
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21.07.2024 18:21 Відповісти
Декілька фактів про Трампа.

На дебатах Трампа з Байденом журналістка запитала Трампа, чи прийме він умови путіна щодо перемир'я з Україною? Трамп повторив двічі: ні, вони неприйнятні. Трамп сказав, що його часів путін не відщипнув від України ні шматочка. За Обами відкусив, за Буша відкусив, за Байдена відкусив, але не за його.

Трамп, обійнявши посаду, підписав указ, названий "Кримською декларацією", в якому сказано: Крим ніколи не буде визнаний нічиїм іншим, окрім як українським. Ця декларація висіла на сайті Держдепу усю каденцію Трампа. Байден прибрав її першого ж дня, коли увійшов до Білого дому. Незважаючи на це, ЗМІ в Україні приписують Трампу намір віддати Крим росіянам. Віддати те, що вже віддали Обама з Байденом?

Трамп зустрівся з путіним у Гельсінкі і поплескав його по плечу. Це правда. Але це сталося після того, як путін виконав умову Трампа: повернути всіх українських моряків, захоплених у полон у Керченській протоці.

Пакет допомоги Україні, розроблений республіканцями, був прийнятий Конгресом лише завдяки Трампу. У цьому пакеті вперше вписано конкретну зброю для України: хаймарси, атакамси тощо. Трамп порадив Майку Джонсону прибрати з пакета вимогу про закриття південних кордонів, інакше демократи ніколи б за нього не проголосували. Ця вимога увійшла до окремого пакету, який демократи благополучно завалили. Тобто, Трамп заради розблокування допомоги Україні, яку заблокував Байден і 4 місяці не дав Україні жодного центу, пожертвував південними кордонами США. І після цього українські політики та ЗМІ продовжують звинувачувати Трампа у небажанні допомагати Україні?

У цьому пакеті на 61 млрд. є приблизно 8 млрд. військової допомоги Україні. Решта - різна гуманітарна допомога, гроші на утримання українських чиновників, будівництво доріг та інше. Минуло 3 місяці і досі Білий дім передав Україні лише 1,2 млрд із 8 млрд. Залишилось 3 місяці до кінця фін. року у США. Ви думаєте, Україна отримає 8 млрд, враховуючи ще 4,2 млрд для України, які Білий дім собі присвоїв? Ні. Отже, пакет прийнятий. Де допомога?

Коли Польща запропонувала збивати російські ракети над Україною, Туску зателефонував Столтенберг і заборонив це робити. Він порадився з усіма 33 членами НАТО? Ні, тільки з одним із них - США, а точніше з Байденом. Байден сказав Столтенбергу, щоб той передав полякам, щоб ті заткнулися.

Трамп сказав, що знову знизить ціну на нафту до 40 дол. за барель. А Росії та Ірану потрібна ціна мінімум у 60 дол. за барель, щоб видобуток нафти був рентабельним. Відсутність грошей у диктаторських режимів швидко закінчить війну.
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21.07.2024 18:10 Відповісти
Як можна повторно віддати Крим, якщо він вже 10 років включений в російську конституцію?

А чого Байдена не спитали, що він думає про план?

Окремо також закон - про лендліз до 2026 року, тому що демократи були проти

"є приблизно 8 млрд. військової допомоги Україні", там 7.8млрд і в цей раз на всі країни.
Тобто можуть решту віддати газі, або новому союзнику кенії
або через 2місяці, ці кошти "згорять"

4.2млрд це було восени 2023, https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ останній аудит виявив завищення на додаткові 1.9млрд.
Тобто 6.1млрд, з яких 1млрд надали після підписання пакету на 61млрд

Все впирається в гроші
Може збіг, проте за Обами ціна на нафту була до +200%, за Байдена до 120% від ціни за Трампа
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21.07.2024 20:52 Відповісти
Ну звичайно лінків на ці казки мага-чортів - нема

А ось факти

Трамп заявив, що Україна має віддати РФ частину територій

https://espreso.tv/tramp-zayaviv-shcho-ukraina-mae-viddati-rf-chastinu-teritoriy-a-sobi-lishiti-te-shcho-zarobili

Обісралася, чортівня срампіська

Бігом міняти методичку
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21.07.2024 22:49 Відповісти
Я тобі вже раз показав, що твій "espresso" безбожно бреше. Ти знову суєш той же лінк. Тупий чи як?
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22.07.2024 10:33 Відповісти
Я тебе тоді загнобив фактами і ти втік. Це у вас мага-чортів зветься показав?

Є щось заперечити по суті. Нема. Отож!

І на погони мага-чортам

Ексрадник Трампа Болтон: Його поступки Росії виявляться руйнівними для України Джерело:

Що ти , чорте, плаки-плаки
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22.07.2024 12:00 Відповісти
Іди дурень лісом. Набрид. Ти хоч школу закінчив? Спочатку навчися розуміти текст, потім дискутуватимеш.
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22.07.2024 14:48 Відповісти
Засмучений мага-чортик ,але фактів так і не зміг заперечити

Виглядає так жалюгідно ,як рашист-срамп після виборів 2020 у США
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22.07.2024 18:53 Відповісти
Не люблю знущатись над інтелектуально обділенеми

Але якщо ти , мага-чорт, вимагаєш моєї уваги то тримай

У Трампа немає справедливого рішення щодо України, - міністр оборони Італії Крозетто Джерело:

Ви головне після програшу не вдавайтесь до внутрішнього терорисму бо Гаріс , у минулому генпрокурор , носитись з вами ,зрадниками США , як Байден не буде

Це він був добрий , а вона Тетчер 2.0

Донька іммігрантів, генпрокурорка, противниця російської окупації Криму й Донбасу - що відомо про Камалу Гарріс

https://suspilne.media/795661-donka-immigrantiv-genprokurorka-protivnica-rosijskoi-okupacii-krimu-j-donbasu-so-vidomo-pro-kamalu-garris/
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22.07.2024 12:08 Відповісти
На заяви Трампа не варто звертати жодної уваги. Це ясно з його минулої каденції.
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21.07.2024 18:20 Відповісти
МАРВЕЛ! У меня есть три темы для сценария! И ,поверте, они интереснее бреда, который здесь озвучили!,
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21.07.2024 18:48 Відповісти
Трамп від самого себе " преться"...всім роздає компліменти
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21.07.2024 18:58 Відповісти
Згадався "лист від Лінкольна" з "Мерзенної вісімки" Тарантіно....
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21.07.2024 19:06 Відповісти
Байден заявил, что снимется с предвыборной гонки, «только если Господь Всемогущий спустится с неба и скажет это сделать»

Это произошло https://t.me/c/1873261407/5154624
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21.07.2024 21:02 Відповісти
 
 