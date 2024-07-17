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Настрої виборців США не змінились після замаху на Трампа, - Reuters

Дональд Трамп

Після замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа, його популярність серед американських виборців не зросла.

Про це йдеться в опитуванні Reuters/Ipsos, передає Цензор.НЕТ.

Як замах на Трампа вплинув на його популярність

Опитування  Reuters показує, що Трамп має незначну перевагу серед зареєстрованих виборців: 43% проти 41% у чинного президента США від Демократичної партії Джо Байдена. Ця перевага, наголошує видання, є в межах похибки опитування у 3 відсоткові пункти, що свідчить про те, що спроба замаху на Трампа не викликала серйозних змін у настроях виборців.

Зазначається, що замах на життя Трампа домінував у заголовках ЗМІ та підживив дискусію серед деяких його консервативних християнських прихильників про те, що він захищений Богом.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, 65% республіканців вважають, що те, що Трамп вижив, є "провидінням", або "божою волею". Із цим погодилися 11% демократів.

Читайте: Борис Джонсон зустрівся з Трампом, щоб обговорити підтримку України

Побоювання американців щодо екстремізму

Водночас 80% виборців – однаково демократи і республіканці – заявили, що погоджуються з твердженням, що "країна виходить з-під контролю". Опитування, яке проводилося в Інтернеті, охопило 1202 дорослих американця по всій країні, зокрема 992 зареєстрованих виборця.

Також близько 84% виборців заявили, що вони стурбовані тим, що екстремісти чинитимуть акти насильства після виборів: це більше, ніж результати проведеного в травні опитування, яке показало, що такий страх відчувають 74% виборців.

Видання пише, що побоювання поширення політичного насильства стали більш помітними в Америці після того, як тисячі прихильників Трампа напали на Капітолій США 6 січня 2021 року, намагаючись скасувати програш Трампа на виборах Байдену. Чотири людини загинули у день нападу, а один офіцер поліції Капітолію, який протистояв бунтівникам, помер наступного дня.

Лише 5% респондентів заявили, що для когось у їхній політичній партії є прийнятним вчиняти насильство для досягнення політичної мети, порівняно з 12% у опитуванні у червні 2023 року.

Також читайте: Розвідка США має дані, що Іран планує ліквідувати Трампа, - CNN

Замах на Трампа

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під час виступу Трампа на мітингу в Пенсільванії, ймовірно, пролунали постріли. Згодом стало відомо, що на Трампа було вчинено замах під час його мітингу в Пенсільванії. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що радий дізнатися, що Трамп уже в безпеці та бажає йому швидкого одужання.

Підозрюваного у замаху на колишнього президента США Дональда Трампа ідентифіковано - це 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку, штат Пенсільванія.

Автор: 

вибори (6724) США (23598) Трамп Дональд (6303)


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Топ коментарі
+14
Самоусунення від викликів ніяк не зробить Америку великою. Якщо США кине своїх союзників і однодумців у Європі, це назавжди поставить хрест на їхній величі і амбіціях. Неважливо, буде у майбутнього президента одне, чи два вуха.
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17.07.2024 02:25 Відповісти
+11
Скоріш за все звичайна вистава..
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17.07.2024 03:16 Відповісти
+10
політика ізоляціонізму була гарна для 19 ст, а у часи глобалізму США будуть питати у китайців та їх шакалів кацапів: "чи можна нам тут проплисти ?"
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17.07.2024 02:29 Відповісти
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але гівноексперти вже встигли розпедалити шо руде падло переможе 100%
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17.07.2024 02:09 Відповісти
Гівноексперти не розуміють, що ті, хто збирався голосувати проти Трампа, навряд передумають через вухо. У них більш вагомі аргументи.
І секта Трампа теж нездатна щось інше усвідомити.

Тому все, як і було.

Доречі, Портніков саме так і прогнозував.
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17.07.2024 02:13 Відповісти
Тут мабуть дещо інше, він вже судимий і може сісти, то йому це все на руку як не крути, бо серед спонсорів та однопартійців були сумніви щодо його кандидатури ба ризик дуже великий а 18 вересня не за горами
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17.07.2024 03:58 Відповісти
Медведчук написав Трампу про неймовірні можливості Зеленського
Кум Путіна переконує Трампа, що український президент здатен вплинути на рішення американських виборців

Колишній народний депутат від забороненої в Україні партії «ОПЗЖ» та обвинувачений у держзраді Віктор Медведчук надіслав листа Дональду Трампу у зв'язку зі «спробою вбивства головного кандидата на пост президента США». Лист державного зрадника України https://t.me/SolovievLive/269501 процитував відомий російський пропагандист Володимир Соловйов.

У своєму листі Медведчук назвав президента Володимира Зеленського «диктатором», який «у спробах утримати владу здатний на все».

Медведчук у своїй звичній манері звинуватив «нацистський режим Зеленського та його американських кураторів з адміністрації Байдена» у тому, що вони не бажають миру в Україні, бо це «означатиме для них втрату влади».

Медведчук назвав Трампа «особистим ворогом українського неонациста Зеленського» і зазначив, що «цей негідник не зупиниться ні перед чим для того, щоб завадити Трампу виграти президентські вибори».

«Думаю, що у справі замаху на Вас з'явиться український слід», - закінчив свої фантазій державний зрадник України.
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17.07.2024 07:31 Відповісти
При таких можливостях "неонациста", чому сам Медведчук досі живий? Чи його охороняють ретельніше за Трампа?
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17.07.2024 07:59 Відповісти
а якби голову відстрелили?
рейтинг піднявся б ?
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17.07.2024 02:24 Відповісти
З такої дистанції , я особисто відстрілюю горлишко пляшки із відкритого прицілу з АК-74. Коротше психанутий "Кіллер" з кривими руками та очами.
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17.07.2024 02:37 Відповісти
Ну взагалі то пляшка не рухається. Якщо б рудий не нахилився, можливо отримав би кулю чітко межі очі.
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17.07.2024 03:16 Відповісти
Скоріш за все звичайна вистава..
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17.07.2024 03:16 Відповісти
От навіщо дурниці свої виставляти? Є вбитий, є поранені, а великий експерт тут про виставу.
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17.07.2024 09:48 Відповісти
То не виставляйте.
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17.07.2024 10:14 Відповісти
Ото ж бо й воно: є вбитий, шоб довести: стрільба реально була.
А вухо могли обробити під трибуною.
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17.07.2024 10:20 Відповісти
А ще там десь підземний хід був, і взагалі - то двійник замість Трампа.
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17.07.2024 10:23 Відповісти
я вважаю що ви особисто, звичайний ******! дуже хотілось би побачити як ви відстрілюєте "горлишко пляшки" на відстані 120 метрів з АК
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17.07.2024 07:37 Відповісти
Самоусунення від викликів ніяк не зробить Америку великою. Якщо США кине своїх союзників і однодумців у Європі, це назавжди поставить хрест на їхній величі і амбіціях. Неважливо, буде у майбутнього президента одне, чи два вуха.
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17.07.2024 02:25 Відповісти
політика ізоляціонізму була гарна для 19 ст, а у часи глобалізму США будуть питати у китайців та їх шакалів кацапів: "чи можна нам тут проплисти ?"
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17.07.2024 02:29 Відповісти
демократам треба ставити молодого енергійного кандидата - він може переломати ситуацію !
а віце-президнтом, звісно, Ніки Хейлі !
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17.07.2024 02:26 Відповісти
А хиба вона не республіканка?

Чи можна презом дема, а віцепреза респа?
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17.07.2024 02:40 Відповісти
пан Алекс трохі все переплутав....
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17.07.2024 03:42 Відповісти
теорітично це можливо,
дем кандідат може запросити в ВП кого завгодно.
але це пів електорату в сраці - на практиці? - ніколи....
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17.07.2024 03:46 Відповісти
Погано вухо ножичком пирнув,не повелись? Дональд,сходи на курси підвищення кваліфікації до януковича,він тебе навчить так від яйця в обморок падати,що за тебе не тільки Іллінойс і Вісконсін проголосує,а й всі 126% виборців Севастополя і 104% виборців Донецька
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17.07.2024 02:43 Відповісти
піздеж.
змінилися щє й як...
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17.07.2024 03:39 Відповісти
може Байдену серьгу якусь в вухо?
ну шо би зрівняти сітуацію? - вухо за вухо!
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17.07.2024 03:49 Відповісти
Америка так чи так не Грейт Агейн

Грейт Америка

- зробила б хоча б 10% з того що дала Іраку чи Афганістану

- не загравала з Путіним, Китаєм і тд

- поставила Угорщину - посильного диктатур на місце спаявши їй такі санкції що вона б офігіла
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17.07.2024 04:00 Відповісти
ви хоч раз були в Америці?
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17.07.2024 04:07 Відповісти
ви там жили?
ви там платили налоги?
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17.07.2024 04:08 Відповісти
як казав мій вчитель математики,
перед тим як рота роззявляти треба знати хоча б таблицю множення.....
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17.07.2024 04:18 Відповісти
ну як ти свою печінку посадив, то я щє маю
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17.07.2024 05:41 Відповісти
3 i 15
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17.07.2024 06:58 Відповісти
Трохи почитайте, може щось трохи зрозумієте. Бо ви з тим Пономарем, Рашкіним та Айзенбергом вже мізками попливли.
https://www.wsj.com/articles/rethinking-trump-and-ukraine-election-politics-3843ba11?st=ojf2bu5kc8z68rj&reflink=desktopwebshare_permalink WSJ: Rethinking Trump and the Ukraine War After Saturday's wake-up call, maybe we should drop the tropes and listen?
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17.07.2024 05:29 Відповісти
та все вже ваше - поранення в, *****, вухо вирішило все..
заспокойтеся вже....
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17.07.2024 05:47 Відповісти
там біля тармпа терпіла котрого у кращих традиціях футболу отримав по кокшах від наді іпанутої бігае з підведеними очима ібо те що він 100 днів витримав на підготовці у КМП а потім тягав папку за прес офіцером по палубі не рятуе від жіночої дурі і не робить з ного брутал марінз котрий під мікімауса закусюе склом та смаженим алібабахом
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17.07.2024 06:10 Відповісти
По перше, розумні люди кажуть що ще не вирішено, і я готовий переглянути свою попередню оцінку.
По друге, справа не в тому хто буде наступним президентом. Справа у необхідності фільтрації потоку інформації, і тверезої оцінки без будь яких, рожевих чи чорних окулярів.
Але більш за все справа в тому що вписуватися за конкретного кандидата в президенти іншої держави це ризикована і програшна стратегія. Виграшна стратегія казати що ми будемо працювати з будь яким президентом.
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17.07.2024 06:11 Відповісти
я б теж саме сказав би як би вухо було б не трампівське.
band aide надіслати на тяжке поранення?
чи вжe як то самі?
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17.07.2024 06:17 Відповісти
так не влучити з 100 метрів по 190 см в нас на полігонах е такі індевіди але то на кмб тут на стрільбищі стріляєш а в 50 метрах місцева коров с пасовиська жене
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17.07.2024 06:20 Відповісти
Не меліть дурниць.
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17.07.2024 06:26 Відповісти
з арки по трумпу не влучити з 100 метрів
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17.07.2024 06:29 Відповісти
Залежить від того хто стріляє. Я от теж не влучу, тим більше в голову що постійно рухається, хоч і практикуюсь регулярно.
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17.07.2024 06:32 Відповісти
так злі язики кажуть що трамп поранений уламком теле суфлера - едине кого шкода це чоловіка що загинув на лінії вогню
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17.07.2024 06:36 Відповісти
Я не знаю. Можливо. Як це змінює той факт що в нього стріляли і що одна людина загинула і дві поранені?
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17.07.2024 06:43 Відповісти
ну тут ми упираємось у столь любіму трампістами конспірологію він того що він сам заказав це до Українського сліду
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17.07.2024 06:49 Відповісти
А навіщо упиратися? Будуть факти - будем робити висновки. Не буде фактів - зазначимо що висновків робити неможливо.
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17.07.2024 06:57 Відповісти
А де це він сказав?
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17.07.2024 08:56 Відповісти
а ***** саме в голову?
в живот - не повірите там стількі кішок...
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17.07.2024 07:21 Відповісти
Та отож.
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17.07.2024 07:32 Відповісти
а давайте бубі в вухо циркнимо і по бачимо чи зміняться рейтінги чи ні...
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17.07.2024 05:56 Відповісти
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17.07.2024 06:01 Відповісти
замахи без крові? - не замахи
наші кращє вміють...
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17.07.2024 06:07 Відповісти
в нас е страшні яйця да і Трумп це не респ на кшталт служаки Мак Кейна
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17.07.2024 06:14 Відповісти
рідна, як на шопінгу?
візьми оті маленькі залепухі - в нас у кандітата тяжке поранення ...
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17.07.2024 06:24 Відповісти
і шо б білі були!
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17.07.2024 06:25 Відповісти
Сподіваюсь, що Трампу будуть переводити та показувати коменти українчиків про нього.
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17.07.2024 06:28 Відповісти
най перекладають бо для мене той хто платить за секас вже лузер
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17.07.2024 06:31 Відповісти
Судячи з того,як маск(недавній кумір і восхвалений в україні амеріканський "алігарх") буде давати по 45млн. на компанію трампа може хто зрозуміє яким чином ЗЕ обрали в презіденти,які гроші були вкладені.Шанси у інших були нульові,за Порошенко вже мовчу.Його інформаційно почали топити в окурат після націоналізаціі "приватбанку" і обрання трампа в презіденти в кінці 2016року.
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17.07.2024 07:00 Відповісти
Для того шоб це зрозуміти треба мати чім зрозуміти, а у виборця ЗЕ і двічиобісравшогося без бою Сяви (який до речі, як і квартальні покідьки, сдристнув за кордон та звідтіля волає ротом для дохів шо він такий з себе патрійот який знов не здається без бою) цього не було, нема та не буде.
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17.07.2024 07:12 Відповісти
Один кандидат шахрай та злочинець.
Другий кандидат - маразматик.
Невже так затягує влада шо Байден готовий вчипиться у кресло навіть ягодицями?
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17.07.2024 07:07 Відповісти
в Україні один кандітат - не лох, який зібрав в собі всі найгірші чорти з обох американських кандідатів вам же це не заважає?
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17.07.2024 07:28 Відповісти
Та то окрема тема, і для психіатрів яки спеціалізуются на масових психозах, у тому чеслі і на маніях велечи.
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17.07.2024 07:42 Відповісти
До речі, дуже заважає.
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17.07.2024 07:43 Відповісти
ну і де посаділово?
чи це теж Байден мусить зробити?
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17.07.2024 07:47 Відповісти
Та ні, Байден цього не зробить.
Я до чого ото написав? Вважаю шо Байдену, на мій погляд, треба знати свою кандидатуру з перегонів та уступити місце іншому від демократів.
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17.07.2024 07:58 Відповісти
теба зняти Джо свoю кандідатуру...
це хоч маленький, але шанс....
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17.07.2024 08:03 Відповісти
Та да. Я чомусь думав що хоч в США народ цікавиться політикою і політиками. Але судячи зі всього і там в массі безмозгле стадо, яке голосує не "за" а "проти"
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17.07.2024 08:09 Відповісти
тварь зелена, ну ти же обіцяв своїм вівцям,
як ти порушиш закони, тоді підеш і сядеш ..
ти порушив всі...
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17.07.2024 07:41 Відповісти
де посаділово?
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17.07.2024 07:44 Відповісти
вас наїбали кловани... а нас ухо кандідата...
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17.07.2024 07:49 Відповісти
Зато финансирование избирательной компании Трампа увеличилось в разы.
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17.07.2024 08:04 Відповісти
Це в Америці стільки довбогризів!?

Фраза «Боже! Бережи Америку!» Вже втрачає сенс.
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17.07.2024 09:14 Відповісти
Таку, якою вона стає, вже точно не можна зберігати - дідугани чіпляються за ркрісла, як у свій час генсеки сересер. У ті часи був мем "все умрем генсеками", тобто на постах досиджувались до смерті.
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17.07.2024 11:29 Відповісти
Ну це й логічно ,, як для адекватного суспільства і яке вже сформувало свою думку .
Нормальна людина ніколи не побіжить голосувати за людину якій не симпатизує - лише тому що в неї стріляли відітє лі . !! Ну стріляли і ШО ?? Ну стрельніть ще раз , чи хоч і 10 разів , чи не пох ! Якщо ти вже однаково вважаєш того кандидата дебілом то скільки б в нього не стріляли - він тобі все так же буде - пох .
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17.07.2024 09:40 Відповісти
Постріл у склянку, уламок якої подряпав вухо Трампу
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17.07.2024 09:58 Відповісти
Камала Харріс і Нікі Хейлі можуть навести реального шороху і вставити старим бердунам .
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17.07.2024 10:23 Відповісти
Якщо не змінились, то треба повторити, може, зміняться?
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17.07.2024 11:25 Відповісти
 
 