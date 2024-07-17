Настрої виборців США не змінились після замаху на Трампа, - Reuters
Після замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа, його популярність серед американських виборців не зросла.
Про це йдеться в опитуванні Reuters/Ipsos, передає Цензор.НЕТ.
Як замах на Трампа вплинув на його популярність
Опитування Reuters показує, що Трамп має незначну перевагу серед зареєстрованих виборців: 43% проти 41% у чинного президента США від Демократичної партії Джо Байдена. Ця перевага, наголошує видання, є в межах похибки опитування у 3 відсоткові пункти, що свідчить про те, що спроба замаху на Трампа не викликала серйозних змін у настроях виборців.
Зазначається, що замах на життя Трампа домінував у заголовках ЗМІ та підживив дискусію серед деяких його консервативних християнських прихильників про те, що він захищений Богом.
Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, 65% республіканців вважають, що те, що Трамп вижив, є "провидінням", або "божою волею". Із цим погодилися 11% демократів.
Побоювання американців щодо екстремізму
Водночас 80% виборців – однаково демократи і республіканці – заявили, що погоджуються з твердженням, що "країна виходить з-під контролю". Опитування, яке проводилося в Інтернеті, охопило 1202 дорослих американця по всій країні, зокрема 992 зареєстрованих виборця.
Також близько 84% виборців заявили, що вони стурбовані тим, що екстремісти чинитимуть акти насильства після виборів: це більше, ніж результати проведеного в травні опитування, яке показало, що такий страх відчувають 74% виборців.
Видання пише, що побоювання поширення політичного насильства стали більш помітними в Америці після того, як тисячі прихильників Трампа напали на Капітолій США 6 січня 2021 року, намагаючись скасувати програш Трампа на виборах Байдену. Чотири людини загинули у день нападу, а один офіцер поліції Капітолію, який протистояв бунтівникам, помер наступного дня.
Лише 5% респондентів заявили, що для когось у їхній політичній партії є прийнятним вчиняти насильство для досягнення політичної мети, порівняно з 12% у опитуванні у червні 2023 року.
Замах на Трампа
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під час виступу Трампа на мітингу в Пенсільванії, ймовірно, пролунали постріли. Згодом стало відомо, що на Трампа було вчинено замах під час його мітингу в Пенсільванії. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що радий дізнатися, що Трамп уже в безпеці та бажає йому швидкого одужання.
Підозрюваного у замаху на колишнього президента США Дональда Трампа ідентифіковано - це 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку, штат Пенсільванія.
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І секта Трампа теж нездатна щось інше усвідомити.
Тому все, як і було.
Доречі, Портніков саме так і прогнозував.
Кум Путіна переконує Трампа, що український президент здатен вплинути на рішення американських виборців
Колишній народний депутат від забороненої в Україні партії «ОПЗЖ» та обвинувачений у держзраді Віктор Медведчук надіслав листа Дональду Трампу у зв'язку зі «спробою вбивства головного кандидата на пост президента США». Лист державного зрадника України https://t.me/SolovievLive/269501 процитував відомий російський пропагандист Володимир Соловйов.
У своєму листі Медведчук назвав президента Володимира Зеленського «диктатором», який «у спробах утримати владу здатний на все».
Медведчук у своїй звичній манері звинуватив «нацистський режим Зеленського та його американських кураторів з адміністрації Байдена» у тому, що вони не бажають миру в Україні, бо це «означатиме для них втрату влади».
Медведчук назвав Трампа «особистим ворогом українського неонациста Зеленського» і зазначив, що «цей негідник не зупиниться ні перед чим для того, щоб завадити Трампу виграти президентські вибори».
«Думаю, що у справі замаху на Вас з'явиться український слід», - закінчив свої фантазій державний зрадник України.
рейтинг піднявся б ?
А вухо могли обробити під трибуною.
а віце-президнтом, звісно, Ніки Хейлі !
Чи можна презом дема, а віцепреза респа?
дем кандідат може запросити в ВП кого завгодно.
але це пів електорату в сраці - на практиці? - ніколи....
змінилися щє й як...
ну шо би зрівняти сітуацію? - вухо за вухо!
Грейт Америка
- зробила б хоча б 10% з того що дала Іраку чи Афганістану
- не загравала з Путіним, Китаєм і тд
- поставила Угорщину - посильного диктатур на місце спаявши їй такі санкції що вона б офігіла
ви там платили налоги?
перед тим як рота роззявляти треба знати хоча б таблицю множення.....
https://www.wsj.com/articles/rethinking-trump-and-ukraine-election-politics-3843ba11?st=ojf2bu5kc8z68rj&reflink=desktopwebshare_permalink WSJ: Rethinking Trump and the Ukraine War After Saturday's wake-up call, maybe we should drop the tropes and listen?
заспокойтеся вже....
По друге, справа не в тому хто буде наступним президентом. Справа у необхідності фільтрації потоку інформації, і тверезої оцінки без будь яких, рожевих чи чорних окулярів.
Але більш за все справа в тому що вписуватися за конкретного кандидата в президенти іншої держави це ризикована і програшна стратегія. Виграшна стратегія казати що ми будемо працювати з будь яким президентом.
band aide надіслати на тяжке поранення?
чи вжe як то самі?
в живот - не повірите там стількі кішок...
наші кращє вміють...
візьми оті маленькі залепухі - в нас у кандітата тяжке поранення ...
Другий кандидат - маразматик.
Невже так затягує влада шо Байден готовий вчипиться у кресло навіть ягодицями?
чи це теж Байден мусить зробити?
Я до чого ото написав? Вважаю шо Байдену, на мій погляд, треба знати свою кандидатуру з перегонів та уступити місце іншому від демократів.
це хоч маленький, але шанс....
як ти порушиш закони, тоді підеш і сядеш ..
ти порушив всі...
Фраза «Боже! Бережи Америку!» Вже втрачає сенс.
Нормальна людина ніколи не побіжить голосувати за людину якій не симпатизує - лише тому що в неї стріляли відітє лі . !! Ну стріляли і ШО ?? Ну стрельніть ще раз , чи хоч і 10 разів , чи не пох ! Якщо ти вже однаково вважаєш того кандидата дебілом то скільки б в нього не стріляли - він тобі все так же буде - пох .