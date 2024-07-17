Настрої виборців США не змінились після замаху на Трампа, - Reuters

Після замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа, його популярність серед американських виборців не зросла.

Про це йдеться в опитуванні Reuters/Ipsos, передає Цензор.НЕТ.

Як замах на Трампа вплинув на його популярність

Опитування Reuters показує, що Трамп має незначну перевагу серед зареєстрованих виборців: 43% проти 41% у чинного президента США від Демократичної партії Джо Байдена. Ця перевага, наголошує видання, є в межах похибки опитування у 3 відсоткові пункти, що свідчить про те, що спроба замаху на Трампа не викликала серйозних змін у настроях виборців.

Зазначається, що замах на життя Трампа домінував у заголовках ЗМІ та підживив дискусію серед деяких його консервативних християнських прихильників про те, що він захищений Богом.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, 65% республіканців вважають, що те, що Трамп вижив, є "провидінням", або "божою волею". Із цим погодилися 11% демократів.

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Побоювання американців щодо екстремізму

Водночас 80% виборців – однаково демократи і республіканці – заявили, що погоджуються з твердженням, що "країна виходить з-під контролю". Опитування, яке проводилося в Інтернеті, охопило 1202 дорослих американця по всій країні, зокрема 992 зареєстрованих виборця.

Також близько 84% виборців заявили, що вони стурбовані тим, що екстремісти чинитимуть акти насильства після виборів: це більше, ніж результати проведеного в травні опитування, яке показало, що такий страх відчувають 74% виборців.

Видання пише, що побоювання поширення політичного насильства стали більш помітними в Америці після того, як тисячі прихильників Трампа напали на Капітолій США 6 січня 2021 року, намагаючись скасувати програш Трампа на виборах Байдену. Чотири людини загинули у день нападу, а один офіцер поліції Капітолію, який протистояв бунтівникам, помер наступного дня.

Лише 5% респондентів заявили, що для когось у їхній політичній партії є прийнятним вчиняти насильство для досягнення політичної мети, порівняно з 12% у опитуванні у червні 2023 року.

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Замах на Трампа

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під час виступу Трампа на мітингу в Пенсільванії, ймовірно, пролунали постріли. Згодом стало відомо, що на Трампа було вчинено замах під час його мітингу в Пенсільванії. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що радий дізнатися, що Трамп уже в безпеці та бажає йому швидкого одужання.

Підозрюваного у замаху на колишнього президента США Дональда Трампа ідентифіковано - це 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку, штат Пенсільванія.