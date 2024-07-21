РФ дедалі частіше використовує непідготовлені нерегулярні війська, - Міноборони Британії
Росія дедаді частіше використовує нерегулярні сили в наступальних операціях.
Про це повідомляє Міністерство оборони Британії, передає Цензор.НЕТ.
"Росія дедалі частіше використовує проросійські нерегулярні сили в наступальних операціях. Вони непідготовлені, ненавчені та не мають артилерійської чи повітряної підтримки, що робить їх більш вразливими, ніж їхні звичайні колеги", - йдеться в повідомленні.
Як приклад британське Міноборони наводить "Добровольчий корпус", створений у 2023 році, який складається із понад 20 тис. резервістів, найманців та колишніх засуджених.
Зазначається, що ці сили служать у нерегулярних підрозділах під єдиним командуванням та контролем.
У Міноборони зауважують, що ці формування, ймовірно, зазнали пропорційно більших втрат протягом останніх дев'яти місяців порівняно із російськими регулярними частинами.
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а ось росія ось-ось програє (у путі краб, економіка на межі, столицю переносять до сибіру, блекаути, ракет на 2-3 рази)
бо непідготовлені нерегулярні війська в окупантів
В першу світову війну Німеччина програла і капітулювала при тому що вони воювали на чужій окупованій території.
Але то таке.
Ніби засрашинське командування от рівномірно застосовує підрозділи і саме ці "зазнали пропорційно більших втрат".
Але правда в іншому: командування саме ці підрозділи "зточує" в першу чергу, не надаючи їм підтримки артилерією чи бронетехнікою, бо ні того, ні іншого в достатній кількості вже катма з одного боку, а з іншого - не своє нє жалько. Бо штурмові підрозділи там зазвичай - "окремі" і "зведені", а штатного "важкого озброєння для посилення" в штурмовому загоні - аж 2 штучки 82мм міномета.
Осінтери доводять, що у військах в засрашинців на поточний момент залишилось не більш 1000 танків "на ходу" (у порівнянні з 2800 на початок 2022 року), танкоремонтні заводи забиті технікою і не встигають ремонтувати (на майданчиках нараховано біля 600 "коробочок"), а на базах зберігання кількість придатних танків, які можна відновити - не перевищує 700 штук.