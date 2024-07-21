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Новини
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РФ дедалі частіше використовує непідготовлені нерегулярні війська, - Міноборони Британії

Армія РФ

Росія дедаді частіше використовує нерегулярні сили в наступальних операціях.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

"Росія дедалі частіше використовує проросійські нерегулярні сили в наступальних операціях. Вони непідготовлені, ненавчені та не мають артилерійської чи повітряної підтримки, що робить їх більш вразливими, ніж їхні звичайні колеги", - йдеться в повідомленні.

Як приклад британське Міноборони наводить "Добровольчий корпус", створений у 2023 році, який складається із понад 20 тис. резервістів, найманців та колишніх засуджених.

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Зазначається, що ці сили служать у нерегулярних підрозділах під єдиним командуванням та контролем.

У Міноборони зауважують, що ці формування, ймовірно, зазнали пропорційно більших втрат протягом останніх дев'яти місяців порівняно із російськими регулярними частинами.

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Автор: 

армія рф (17143) Велика Британія (5534)


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Топ коментарі
+9
То ось чому захоплюють все нові території рашисти..
бо непідготовлені нерегулярні війська в окупантів
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21.07.2024 19:51
+8
Чим гірше будуть в росіі справи, тим більше в нас будуть говорити про переговори.
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21.07.2024 19:41
+4
Як добре, що у нас все зовсім інакше.
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21.07.2024 19:45
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Чим гірше будуть в росіі справи, тим більше в нас будуть говорити про переговори.
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21.07.2024 19:41 Відповісти
так і є. в нас то на фронті все чудово.

а ось росія ось-ось програє (у путі краб, економіка на межі, столицю переносять до сибіру, блекаути, ракет на 2-3 рази)
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21.07.2024 20:20 Відповісти
За кого голосував...
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21.07.2024 20:54 Відповісти
...те й отримав. А треба було тобі, Вікторе, лише галочку поставити за іншого у 2019
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21.07.2024 22:09 Відповісти
Прізвища Інший не було...а ти за Іншого голосував?
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21.07.2024 22:20 Відповісти
За вас..
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21.07.2024 22:20 Відповісти
Брешеш...
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21.07.2024 22:21 Відповісти
Нє вєлі казніть!!!
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22.07.2024 00:05 Відповісти
Як добре, що у нас все зовсім інакше.
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21.07.2024 19:45 Відповісти
И это не мешает нас давить((
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21.07.2024 19:47 Відповісти
То ось чому захоплюють все нові території рашисти..
бо непідготовлені нерегулярні війська в окупантів
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21.07.2024 19:51 Відповісти
Так мясом воевать много умения не надо, а мы меняем села, где до войны жило 100 человек на несколько тысяч дохлых орков. И это имеет смысл.
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21.07.2024 20:19 Відповісти
Та хоч мавп - сунуться
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21.07.2024 19:53 Відповісти
Он у чому секрет їхнього стрімкого просування
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21.07.2024 19:57 Відповісти
Секрет в том, что биомассой забрасывают, с ней даже черви не справляются. Но даже у мордора биомасса когда-то закончится, главное - поддерживать высокий коэффициент соотношения потерь в нашу пользу.
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21.07.2024 20:21 Відповісти
Телемарафон його буде підтримувати поки чоловіки не закінчаться як в Парагваї свого часу.
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21.07.2024 20:24 Відповісти
Ну не перегинайте! "Стрімким" це просування по власним трупам не назвеш...
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22.07.2024 02:55 Відповісти
вот почему за год просунулись в селе на 1км
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21.07.2024 20:17 Відповісти
,,Нерегулярні" теж стріляють і вбивають!
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21.07.2024 20:20 Відповісти
Такого "стрімкого" що пів-року займали один жилий мікрорайон в Часовому Яру і поклали 5000 "вояк" за нього і ще купу техніки.

В першу світову війну Німеччина програла і капітулювала при тому що вони воювали на чужій окупованій території.

Але то таке.
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21.07.2024 20:20 Відповісти
От в Україні підготовлені - найбільший термін пропонує якась бригада - 60 діб - і на м'ясо. Про те шо казав залужний у 22-23 роках - мінімум рік - вже ніхто і не знадує. Саме тому і трішать фронти та кордони до Европи від українських ухилянтів-хочущих вижити за рахунок воьовничої меньшості. А дехто по два з половиної роки в окопах і нерви вже давно не витримують - https://www.youtube.com/watch?v=itYeGNOpqmY https://www.youtube.com/watch?v=itYeGNOpqmY

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21.07.2024 20:32 Відповісти
У нас те саме
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21.07.2024 20:43 Відповісти
Значить у нас теж російська влада.
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21.07.2024 20:56 Відповісти
Якесь ідіотське формулювання "зазнали пропорційно більших втрат"...

Ніби засрашинське командування от рівномірно застосовує підрозділи і саме ці "зазнали пропорційно більших втрат".

Але правда в іншому: командування саме ці підрозділи "зточує" в першу чергу, не надаючи їм підтримки артилерією чи бронетехнікою, бо ні того, ні іншого в достатній кількості вже катма з одного боку, а з іншого - не своє нє жалько. Бо штурмові підрозділи там зазвичай - "окремі" і "зведені", а штатного "важкого озброєння для посилення" в штурмовому загоні - аж 2 штучки 82мм міномета.

Осінтери доводять, що у військах в засрашинців на поточний момент залишилось не більш 1000 танків "на ходу" (у порівнянні з 2800 на початок 2022 року), танкоремонтні заводи забиті технікою і не встигають ремонтувати (на майданчиках нараховано біля 600 "коробочок"), а на базах зберігання кількість придатних танків, які можна відновити - не перевищує 700 штук.
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21.07.2024 21:52 Відповісти
Коли мобілізували знайомого обіцяли три місяці навчання. В навчальному центрі навчання миттєво скоротили до 35 днів. Чому можна навчити до рівня рефлексів за 35 днів? Дядьку за сорок. В армії не служив бо був визнаний "не придатним в мирний час". Зараз став "придатним без обмежень" і всім начхати що він після операції, важкого підіймати не може, а бігати вже дихалки нема...
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22.07.2024 03:02 Відповісти
 
 