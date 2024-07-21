РФ дедалі частіше використовує непідготовлені нерегулярні війська, - Міноборони Британії

Росія дедаді частіше використовує нерегулярні сили в наступальних операціях.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

"Росія дедалі частіше використовує проросійські нерегулярні сили в наступальних операціях. Вони непідготовлені, ненавчені та не мають артилерійської чи повітряної підтримки, що робить їх більш вразливими, ніж їхні звичайні колеги", - йдеться в повідомленні.

Як приклад британське Міноборони наводить "Добровольчий корпус", створений у 2023 році, який складається із понад 20 тис. резервістів, найманців та колишніх засуджених.

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Зазначається, що ці сили служать у нерегулярних підрозділах під єдиним командуванням та контролем.

У Міноборони зауважують, що ці формування, ймовірно, зазнали пропорційно більших втрат протягом останніх дев'яти місяців порівняно із російськими регулярними частинами.

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