Окупанти впродовж дня обстріляли 12 громад Сумщини. Одна людина загинула, одна поранена
Упродовж дня неділі, 21 липня, російські загарбники 44 рази обстріляли прикордонні громади Сумщини. В області пролунало 128 вибухів. У Білопільській громаді одна людина загинула, ще одна - зазнала поранень.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:
- Білопільська громада: ворог обстрілював з мінометів, гранатометів та артилерії. Також рашисти влучили дроном у комбайн, який збирав урожай. Водій загинув, а його прмічник зазнав поранень;
- Хотінська громада: окупанти здійснили пуски некерованих авіаційних ракет з літака, обстрілювали з мінометів та атакували FPV-дроном;
- Юнаківська громада: ворог бив з артилерії та атакував дронами;
- Дружбівська громада: був обстріл з використанням двох FPV-дронів;
- Миропільська громада: загарбники вдарили з артилерії та РСЗВ, а також атакували FPV-дронами;
- На територію Великописарівської громади ворог скинув 9 мін;
- Есманьська громада: окупанти вели обстріл з мінометів та атакували дронами;
- Краснопільська громада: росіяни били з артилерії та мінометів, а також вдарили дроном;
- Новослобідська громада: здійснено обстріл з використанням FPV-дрона;
- Ворожбянська громада: був обстріл з використанням двох FPV-дронів;
- Глухівська громада: ворог вдарив з РСЗВ;
- Шалигинська громада: здійснено обстріли з використанням FPV-дронів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Анатолій Панасюк
показати весь коментар22.07.2024 08:22 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль