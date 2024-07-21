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Новини Війна
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Окупанти впродовж дня обстріляли 12 громад Сумщини. Одна людина загинула, одна поранена

Окупанти впродовж дня обстріляли 12 громад Сумщини. Одна людина загинула, одна поранена

Упродовж дня неділі, 21 липня, російські загарбники 44 рази обстріляли прикордонні громади Сумщини. В області пролунало 128 вибухів. У Білопільській громаді одна людина загинула, ще одна - зазнала поранень.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

  • Білопільська громада: ворог обстрілював з мінометів, гранатометів та артилерії. Також рашисти влучили дроном у комбайн, який збирав урожай. Водій загинув, а його прмічник зазнав поранень;
  • Хотінська громада: окупанти здійснили пуски некерованих авіаційних ракет з літака, обстрілювали з мінометів та атакували FPV-дроном;
  • Юнаківська громада: ворог бив з артилерії та атакував дронами;
  • Дружбівська громада: був обстріл з використанням двох FPV-дронів;
  • Миропільська громада: загарбники вдарили з артилерії та РСЗВ, а також атакували FPV-дронами;
  • На територію Великописарівської громади ворог скинув 9 мін;
  • Есманьська громада: окупанти вели обстріл з мінометів та атакували дронами;
  • Краснопільська громада: росіяни били з артилерії  та мінометів, а також вдарили дроном;
  • Новослобідська громада: здійснено обстріл з використанням FPV-дрона;
  • Ворожбянська громада: був обстріл з використанням двох FPV-дронів;
  • Глухівська громада: ворог вдарив з РСЗВ;
  • Шалигинська громада: здійснено обстріли з використанням FPV-дронів.

Читайте також: Війська РФ завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури на Сумщині

Автор: 

обстріл (28156) Сумська область (3526)


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На болоті відрапортують що знищили "Хаймерса" а не комбайн.
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22.07.2024 08:22 Відповісти
 
 