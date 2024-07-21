Окупанти впродовж дня обстріляли 12 громад Сумщини. Одна людина загинула, одна поранена

Упродовж дня неділі, 21 липня, російські загарбники 44 рази обстріляли прикордонні громади Сумщини. В області пролунало 128 вибухів. У Білопільській громаді одна людина загинула, ще одна - зазнала поранень.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

Білопільська громада: ворог обстрілював з мінометів, гранатометів та артилерії. Також рашисти влучили дроном у комбайн, який збирав урожай. Водій загинув, а його прмічник зазнав поранень;

Хотінська громада: окупанти здійснили пуски некерованих авіаційних ракет з літака, обстрілювали з мінометів та атакували FPV-дроном;

Юнаківська громада: ворог бив з артилерії та атакував дронами;

Дружбівська громада: був обстріл з використанням двох FPV-дронів;

Миропільська громада: загарбники вдарили з артилерії та РСЗВ, а також атакували FPV-дронами;

На територію Великописарівської громади ворог скинув 9 мін;

Есманьська громада: окупанти вели обстріл з мінометів та атакували дронами;

Краснопільська громада: росіяни били з артилерії та мінометів, а також вдарили дроном;

Новослобідська громада: здійснено обстріл з використанням FPV-дрона;

Ворожбянська громада: був обстріл з використанням двох FPV-дронів;

Глухівська громада: ворог вдарив з РСЗВ;

Шалигинська громада: здійснено обстріли з використанням FPV-дронів.

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