Неподалік Глибокого та Вовчанська тривають 2 боєзіткнення, - Генштаб

На даний час відбулося 77 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Харківському і Куп’янському напрямках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

Протягом доби противник завдав по території України два ракетні удари із застосуванням трьох ракет, 52 авіаційні удари (задіяв, зокрема 69 КАБ), використав для ураження 713 дронів-камікадзе. Здійснив понад 3200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку загарбники дев’ять разів атакували неподалік Глибокого та Вовчанська. Сім атак ворога успішно відбиті нашими захисниками, ще дві - тривають. За попередніми підрахунками на даний час втрати агресора за сьогодні складають 79 військових вбитими та пораненими, окрім того наші воїни знищили танк, дві артилерійські системи, бойову броньовану машину, 12 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, 11 БпЛА, також пошкоджено два танка.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня десять разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Стельмахівки Берестового та в напрямку Глушківки. Сім атак противника успішно відбито Силами оборони. Бої продовжуються.

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Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку агресор атакував шість разів в районах Макіївки та Тернів. Досі точиться одне боєзіткнення, решту - наші воїни зупинили. Втрати російських окупантів уточнюються.

На Сіверському напрямку загарбники п’ять разів в продовж дня безуспішно намагалися прорвати нашу оборону в районах Верхньокам’янського та Виїмки. Бої біля Верхньокам’янського продовжуються.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилась в п’ять бойових зіткнень. Три атаки в районах Часового Яру та Андріївки захлинулись. Два боєзіткнення триває. Загарбники зазнають втрат.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали п’ять атак противника поблизу Північного, Торецька та Залізного. Три атаки відбито, противник успіху не мав, тривають бої у двох локаціях. Ситуація контрольована.

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Найбільшу активність війська рф проявили сьогодні на Покровському напрямку. Усього, від початку доби, окупанти 27 разів намагалися вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Калинове та Уманське. Наразі, 22 атаки ворога відбито, п’ять боєзіткнень тривають. Наші оборонці вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника вглиб української території. Противник зазнає значних втрат - за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку 276 окупантів, 92 з них - безповоротно. Знищено бойову броньовану машину, артсистему та дев’ять автомобілів. Ще десять гармат, танк, 19 автомобілів та одна РСЗВ окупантів значно пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог п’ять разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Красногорівки та Парасковіївки. Усі спроби противника прорватись на цьому напрямку були бузуспішні.

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Обстановка на Півдні

Три рази окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку поблизу Роботиного та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Один невдалий штурм агресора було відбито українськими воїнами.

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 68 окремої єгерської бригада ім. Олекси Довбуша, які рішуче знищують ворога, завдають йому непоправних втрат в живій силі та техніці.

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