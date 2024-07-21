Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 566 710 осіб (+1100 за добу), 8266 танків, 15 586 артсистем, 15 963 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 566 710 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 566710 (+1100) осіб,

танків - 8266 (+9) од,

бойових броньованих машин - 15963 (+46) од,

артилерійських систем - 15586 (+44) од,

РСЗВ - 1121 (+0) од,

засоби ППО - 896 (+1) од,

літаків - 362 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12402 (+52),

крилаті ракети - 2401 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 21036 (+68) од,

спеціальна техніка - 2616 (+9)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 47 ОМБр ліквідували окупанта, який переховувався у руїнах будинку на Покровському напрямку. ВIДЕО

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.