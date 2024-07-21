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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 566 710 осіб (+1100 за добу), 8266 танків, 15 586 артсистем, 15 963 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 566 710 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 566710 (+1100) осіб,

танків - 8266 (+9) од,

бойових броньованих машин - 15963 (+46) од,

артилерійських систем - 15586 (+44) од,

РСЗВ - 1121 (+0) од,

засоби ППО - 896 (+1) од,

літаків - 362 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12402 (+52),

крилаті ракети - 2401 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 21036 (+68) од,

спеціальна техніка - 2616 (+9)

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втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17337) Генштаб ЗС (6562) ліквідація (3911) знищення (7216)


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Топ коментарі
+18
бронєтаксі на концерт прям дохєра налупили.
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21.07.2024 07:34
+15
О, так краще! А то ледь статистику не зіпсували - тисяча щурячіх жмуров на добу. Два дні по 10-20 недострілювали.
Хлопці - гіганти!!! Слава ЗСУ!!! 🇺🇦
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21.07.2024 09:23
+15
Минув 3805 день москальсько-української війни.
177!! одиниць техніки 1 та 1100 чумардосів за день.
Арта 44, броня 55!, логістика 68!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 566 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Костромська область.
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21.07.2024 10:03
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бронєтаксі на концерт прям дохєра налупили.
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21.07.2024 07:34 Відповісти
Та добре,кацапи ******* коли їх вбивають
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21.07.2024 07:38 Відповісти
По ходу десь нашкребли інкасаторських машин, або німецькі Ханомаги з музеїв позабирали.
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21.07.2024 20:26 Відповісти
Прогресс втрачено, фронт сиплеться
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21.07.2024 07:50 Відповісти
Не тринди експерд
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21.07.2024 10:47 Відповісти
https://t.me/DeepStateUA/19927
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21.07.2024 15:21 Відповісти
Дивно що кацапські прогандони про це не говорять.
Всі, крім тебе, розуміють ситуацію.
Особливо кацапи - яким стає все страшніше, чим далі від готелів Донецька в голі степи.
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21.07.2024 13:39 Відповісти
https://t.me/DeepStateUA/19927
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21.07.2024 15:20 Відповісти
Ну і що?
В мене одне питання до кацапів - ЯК вони планують форсувати річку Дніпро?
Як показують реалії Другої Світової для цього потрібно мільйонів 5-7 живої сили...
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21.07.2024 15:23 Відповісти
вони канал перед Часіком форсувати не можуть і струмок "Вовча" у Вовчанську, який там Дніпро))
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22.07.2024 10:23 Відповісти
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21.07.2024 08:11 Відповісти
Єдина приємна ранкова новина це як Наші Славні Воїни знищують ворога в живій силі і техніці не дивлячись на терор що тварить орда проти українського народу. Слава ЗСУ !
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21.07.2024 08:26 Відповісти
Не вірю зведенням Генштабу по живій силі.втрати кацапів нібито величезні але вони успішно просуваються на багатьох напрямках.імбецильський розводить главлоха.потрібен значний прорив (провал)що це зрозуміти?
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21.07.2024 10:12 Відповісти
Бо Владіміри вірять лише у зміст своїх валізок.
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22.07.2024 00:38 Відповісти
А зесрань у геніальність зелоха.
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22.07.2024 00:41 Відповісти
Якось по×уй на твої одкровення про твої уподобання, Валодя. ))
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22.07.2024 01:06 Відповісти
нехило по ббм и автотехнике отработали...
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21.07.2024 08:41 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ!!))
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21.07.2024 08:58 Відповісти
Кому потрібні ці публікації втрат якщо вони практично не впливають на обстановку.
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21.07.2024 09:15 Відповісти
Не впливають на вашу обстановку ,
а на кацапську дуже впливають ,
коли вони сотнями ідуть до пекла разом зі своїм залізяччям 🙁
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21.07.2024 09:46 Відповісти
Кому потрібні твої тупі коменти якщо вони не впливають на обстановку.
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21.07.2024 10:02 Відповісти
Так болить за кацапів, що навіть статистика серце крає?
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22.07.2024 00:40 Відповісти
О, так краще! А то ледь статистику не зіпсували - тисяча щурячіх жмуров на добу. Два дні по 10-20 недострілювали.
Хлопці - гіганти!!! Слава ЗСУ!!! 🇺🇦
показати весь коментар
21.07.2024 09:23 Відповісти
Минув 3805 день москальсько-української війни.
177!! одиниць техніки 1 та 1100 чумардосів за день.
Арта 44, броня 55!, логістика 68!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 566 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Костромська область.
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21.07.2024 10:03 Відповісти
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21.07.2024 10:06 Відповісти
Смерть маскалям.
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21.07.2024 10:54 Відповісти
Malo! Davai boljshe! Kak v sovkovskoje vremja - 'pjatjiljetku za tri fods!'.
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21.07.2024 13:30 Відповісти
як не прикро, але повзучий наступ касапів продовжується, не зупиняється. вони захопили Прогрес та просунулись у Красногорівці і Піщаному а також біля Лозуватського, Новоолекландрівки та Андріївки, - https://deepstatemap.live/#11/48.3006270/37.5362125 DeepState
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21.07.2024 15:41 Відповісти
Захопили Прогрес - станом на 2001 рік населення 390 чоловік, від сили 250 хат - захопили, чому як і все інше "білдом" не віділено, не допрацьовано, гонорару не буде. Просунулись, поле перейшли, дійшли до кінця лісосмуги і що "здайомсю"???
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21.07.2024 20:18 Відповісти
Логістика 21 тис. і 3 тис. з початку літа.
ББМ взбрикнули, не хочуть щоб арта їх випередила.
Броня "прогресує" - червень 39,3 чумардоса на одиницю броні, липень станом на зараз 39,5 на одиницю.
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21.07.2024 20:39 Відповісти
 
 