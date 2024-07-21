Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 566 710 осіб (+1100 за добу), 8266 танків, 15 586 артсистем, 15 963 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 566 710 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 566710 (+1100) осіб,
танків - 8266 (+9) од,
бойових броньованих машин - 15963 (+46) од,
артилерійських систем - 15586 (+44) од,
РСЗВ - 1121 (+0) од,
засоби ППО - 896 (+1) од,
літаків - 362 (+0) од,
гелікоптерів - 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12402 (+52),
крилаті ракети - 2401 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 21036 (+68) од,
спеціальна техніка - 2616 (+9)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Всі, крім тебе, розуміють ситуацію.
Особливо кацапи - яким стає все страшніше, чим далі від готелів Донецька в голі степи.
В мене одне питання до кацапів - ЯК вони планують форсувати річку Дніпро?
Як показують реалії Другої Світової для цього потрібно мільйонів 5-7 живої сили...
а на кацапську дуже впливають ,
коли вони сотнями ідуть до пекла разом зі своїм залізяччям 🙁
Хлопці - гіганти!!! Слава ЗСУ!!! 🇺🇦
177!! одиниць техніки 1 та 1100 чумардосів за день.
Арта 44, броня 55!, логістика 68!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 566 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Костромська область.
ББМ взбрикнули, не хочуть щоб арта їх випередила.
Броня "прогресує" - червень 39,3 чумардоса на одиницю броні, липень станом на зараз 39,5 на одиницю.