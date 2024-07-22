Демократична партія невдовзі розпочне "прозорий і впорядкований процес" пошуку нового кандидата, - очільник партії Гаррісон

Найближчими днями Демократична партія розпочне прозорий і впорядкований процес пошуку нового кандидата в президенти США, після того як Джо Байден прийняв рішення не продовжувати участь у виборчій кампанії.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у соцмережі Х написав голова Демократичної партії США Джеймі Гаррісон.

"Робота, яку ми повинні виконати зараз, хоч і безпрецедентна, але зрозуміла. Найближчими днями партія розпочне прозорий і впорядкований процес, щоб просунутися вперед як об’єднана Демократична партія з кандидатом, який зможе перемогти Дональда Трампа в листопаді. Цей процес регулюватиметься встановленими правилами та процедурами", - написав Гаррісон.

Він наголосив на тому, що делегати партії "готові серйозно поставитися до своєї відповідальності" за якнайшвидше представлення кандидата американському народу.

Крім того, Гаррісон анонсував найближчим часом від Демократичної партії інформацію про наступні кроки.

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Вихід Байдена з президентської гонки в США

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

Пізніше віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що балотуватиметься на пост президента Сполучених Штатів.

Дональд Трамп прокоментував вихід Джо Байдена з президентських перегонів та заявив, що чинний очільник США "не був придатний для того, щоб балотуватися" знову.

А спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон закликав американського лідера Джо Байдена піти у відставку невдовзі після того, як президент оголосив, що не буде балотуватися на переобрання.