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На окупованій Луганщині співробітники ФСБ РФ перевіряють працівників на наявність родичів за межами так званої "ЛНР"

На окупованій Луганщині рашисти агітують випускників вступати до військових навчальних закладів

У так званій "ЛНР" службовців окупаційних держорганів намагаються ізолювати від інформації з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, окремо визначають тих, у кого є рідня в Україні.

"Проводять з ними роботу, аби ізолювати їх від інформації, яка може надходити з-за меж "ЛНР"", - зазначив Лисогор.

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Автор: 

окупація (6685) Луганська область (4876)


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23.07.2024 11:11 Відповісти
А наші роблять те ж саме? Якщо ні, то чому?
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23.07.2024 11:24 Відповісти
почніть з Сирського
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23.07.2024 11:43 Відповісти
У нас все ок. Подоляк з братом-грушником майже не спілкувався. Але це не точно.
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23.07.2024 12:40 Відповісти
Луганчане, вам найдут родственников из Китая или Бурятии...
Думайте.....
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23.07.2024 12:57 Відповісти
 
 