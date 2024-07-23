На окупованій Луганщині співробітники ФСБ РФ перевіряють працівників на наявність родичів за межами так званої "ЛНР"
У так званій "ЛНР" службовців окупаційних держорганів намагаються ізолювати від інформації з України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, окремо визначають тих, у кого є рідня в Україні.
"Проводять з ними роботу, аби ізолювати їх від інформації, яка може надходити з-за меж "ЛНР"", - зазначив Лисогор.
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