На окупованій Луганщині співробітники ФСБ РФ перевіряють працівників на наявність родичів за межами так званої "ЛНР"

У так званій "ЛНР" службовців окупаційних держорганів намагаються ізолювати від інформації з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, окремо визначають тих, у кого є рідня в Україні.

"Проводять з ними роботу, аби ізолювати їх від інформації, яка може надходити з-за меж "ЛНР"", - зазначив Лисогор.

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