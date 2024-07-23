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В оккупированной Луганщине сотрудники ФСБ РФ проверяют работников на наличие родственников за пределами так называемой "ЛНР"

На окупованій Луганщині рашисти агітують випускників вступати до військових навчальних закладів

В так называемой "ЛНР" служащих оккупационных госорганов пытаются изолировать от информации из Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

По его словам, отдельно определяют тех, у кого есть родня в Украине.

"Проводят с ними работу, чтобы изолировать их от информации, которая может поступать из-за пределов "ЛНР"", - отметил Лысогор.

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Автор: 

оккупация (10119) Луганская область (6492)


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23.07.2024 11:11 Ответить
А наші роблять те ж саме? Якщо ні, то чому?
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23.07.2024 11:24 Ответить
почніть з Сирського
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23.07.2024 11:43 Ответить
У нас все ок. Подоляк з братом-грушником майже не спілкувався. Але це не точно.
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23.07.2024 12:40 Ответить
Луганчане, вам найдут родственников из Китая или Бурятии...
Думайте.....
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23.07.2024 12:57 Ответить
 
 