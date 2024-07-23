В оккупированной Луганщине сотрудники ФСБ РФ проверяют работников на наличие родственников за пределами так называемой "ЛНР"
В так называемой "ЛНР" служащих оккупационных госорганов пытаются изолировать от информации из Украины
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.
По его словам, отдельно определяют тех, у кого есть родня в Украине.
"Проводят с ними работу, чтобы изолировать их от информации, которая может поступать из-за пределов "ЛНР"", - отметил Лысогор.
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