В оккупированной Луганщине сотрудники ФСБ РФ проверяют работников на наличие родственников за пределами так называемой "ЛНР"

В так называемой "ЛНР" служащих оккупационных госорганов пытаются изолировать от информации из Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

По его словам, отдельно определяют тех, у кого есть родня в Украине.

"Проводят с ними работу, чтобы изолировать их от информации, которая может поступать из-за пределов "ЛНР"", - отметил Лысогор.

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