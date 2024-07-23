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Наслідки атаки дронів на аеродром Морозовськ у Ростовській області. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Супутникові знімки зафіксували наслідки атаки безпілотників 22 липня на Ростовську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в соцмережі Х пише The Military Watch із посиланням на знімки супутника Planet Labs.

Внаслідок атаки, зазначають аналітики, на аеродромі Морозовськ росіяни зазнали втрат. Зокрема, було вражено:

  • позицію дивізіону ЗРК С-300/400;
  • район стоянки літака Су-34 (знаходився на стоянці 20.07);
  • склад паливно-мастильних матеріалів;
  • злітно-посадкова смуга.

Перша пожежа виникла біля вогневих точок ЗРК С-300/400. Також під атакою опинився район стоянки винищувачів.

Морозовськ

Нагадаємо, 22 липня, окрім аеродрому в Ростовській області, дрони атакували НПЗ у Туапсе Краснодарського краю РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок нічної атаки дронів в окупованому Севастополі вражено військову частину росіян, - росЗМІ

Автор: 

безпілотник (4144) росія (65098)


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Топ коментарі
+20
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23.07.2024 14:29
+9
Ледачі рашисти… не косять траву, а випалюють, от і наслідки…
Готують територію, до здачі Українцям!!
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23.07.2024 14:19
+9
Все нормально - палять там, де ще не попало!
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23.07.2024 14:33
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Ледачі рашисти… не косять траву, а випалюють, от і наслідки…
Готують територію, до здачі Українцям!!
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23.07.2024 14:19 Відповісти
Все нормально - палять там, де ще не попало!
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23.07.2024 14:33 Відповісти
Літаки встигли злетіти
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23.07.2024 14:25 Відповісти
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23.07.2024 14:29 Відповісти
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23.07.2024 15:35 Відповісти
Царство Небесне щирому другу Украiни!🙏🙏🙏
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23.07.2024 17:06 Відповісти
Судячи з фото то майже нічого
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23.07.2024 14:43 Відповісти
таке...
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23.07.2024 19:17 Відповісти
Свитан вчера говорил «нам сто раз разрешили британцы стрелять ракетами по раше, мы вместо этого дронами по аэродромам лупим. Это не эффективно». Есть масса аэродромов, куда ракеты достают. Экономим, боимся?
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23.07.2024 20:01 Відповісти
Швець із США те саме каже. Вам вже публічно найвищі посадовці США і ЕС кажуть, використовуйте ракети на свій розсуд. Але ермаку схоже путін заборонив це робити.
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23.07.2024 20:25 Відповісти
Хорошо, но мало
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24.07.2024 06:44 Відповісти
Ну, таке. Травичку спалили, налякали трохи.
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24.07.2024 09:10 Відповісти
 
 