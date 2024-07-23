Наслідки атаки дронів на аеродром Морозовськ у Ростовській області. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Супутникові знімки зафіксували наслідки атаки безпілотників 22 липня на Ростовську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в соцмережі Х пише The Military Watch із посиланням на знімки супутника Planet Labs.

Внаслідок атаки, зазначають аналітики, на аеродромі Морозовськ росіяни зазнали втрат. Зокрема, було вражено:

позицію дивізіону ЗРК С-300/400;

район стоянки літака Су-34 (знаходився на стоянці 20.07);

склад паливно-мастильних матеріалів;

злітно-посадкова смуга.

Перша пожежа виникла біля вогневих точок ЗРК С-300/400. Також під атакою опинився район стоянки винищувачів.

Нагадаємо, 22 липня, окрім аеродрому в Ростовській області, дрони атакували НПЗ у Туапсе Краснодарського краю РФ.

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