Внаслідок нічної атаки дронів в окупованому Севастополі вражено військову частину росіян, - росЗМІ
В окупованому Севастополі українські безпілотники у ніч на 23 липня атакували військову частину російських окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "ASTRA".
"Щонайменше один із 21 БпЛА, що атакували сьогодні Севастополь, не був збитий і потрапив в будівлю в/ч 65372 на Монастирському шосе. Про постраждалих невідомо", - йдеться у повідомленні.
Раніше український Центр журналістських розслідувань інформував, що в/ч 65372 - це окремий радіовузол особливого призначення ГРУ ГШ ЗС РФ. Ця частина також була атакована 15 липня.
За даними ЗМІ, внаслідок атаки на порт "Кавказ" пошкоджено поромне судно, є загиблий та поранені з-поміж співробітників порту та членів екіпажу.
Нагадаємо, раніше влада окупованого Криму заявила про збиття понад 15 безпілотників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Там де рашисти, з 1995 року, там табори смерті ГУЛАГ, там СМЕРТЬ КРОВ РУЇНА і оте, від сруськага міфа, толстоєвський … і балєт…