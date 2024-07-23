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Новини Окупація Криму
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Внаслідок нічної атаки дронів в окупованому Севастополі вражено військову частину росіян, - росЗМІ

В окупованому Севастополі вражено військову частину 23 липня

В окупованому Севастополі українські безпілотники у ніч на 23 липня атакували військову частину російських окупантів. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "ASTRA". 

"Щонайменше один із 21 БпЛА, що атакували сьогодні Севастополь, не був збитий і потрапив в будівлю в/ч 65372 на Монастирському шосе. Про постраждалих невідомо", - йдеться у повідомленні. 

Раніше український Центр журналістських розслідувань інформував, що в/ч 65372 - це окремий радіовузол особливого призначення ГРУ ГШ ЗС РФ. Ця частина також була атакована 15 липня.

За даними ЗМІ, внаслідок атаки на порт "Кавказ" пошкоджено поромне судно, є загиблий та поранені з-поміж співробітників порту та членів екіпажу.

Нагадаємо, раніше влада окупованого Криму заявила про збиття понад 15 безпілотників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Севастополі заявили про відбиття атаки морського дрона. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4144) Крим (14138) Севастополь (554)


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Яка "сумна" новина ...

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23.07.2024 13:51 Відповісти
"Хоть камни с неба!!!!" А нахрена вам камні? Краще ракети й дрони.
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23.07.2024 14:10 Відповісти
Дивина, до окупації рашистами Криму у 2014 році, такого там, НІКОЛИ не було!

Там де рашисти, з 1995 року, там табори смерті ГУЛАГ, там СМЕРТЬ КРОВ РУЇНА і оте, від сруськага міфа, толстоєвський … і балєт…
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23.07.2024 14:11 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/@yoshkinkrot Ёшкин Крот : https://www.youtube.com/watch?v=E2SH6Hiisjs «Так что? Они у нас правда строят фaшизм?» (1:52)
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23.07.2024 14:14 Відповісти
Дохнуть кацапи і це радує Українців , яких вони намагаються окупувати🙁
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23.07.2024 14:22 Відповісти
Sehr Gut!
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23.07.2024 14:48 Відповісти
 
 