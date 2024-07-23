Внаслідок нічної атаки дронів в окупованому Севастополі вражено військову частину росіян, - росЗМІ

В окупованому Севастополі українські безпілотники у ніч на 23 липня атакували військову частину російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "ASTRA".

"Щонайменше один із 21 БпЛА, що атакували сьогодні Севастополь, не був збитий і потрапив в будівлю в/ч 65372 на Монастирському шосе. Про постраждалих невідомо", - йдеться у повідомленні.

Раніше український Центр журналістських розслідувань інформував, що в/ч 65372 - це окремий радіовузол особливого призначення ГРУ ГШ ЗС РФ. Ця частина також була атакована 15 липня.

За даними ЗМІ, внаслідок атаки на порт "Кавказ" пошкоджено поромне судно, є загиблий та поранені з-поміж співробітників порту та членів екіпажу.

Нагадаємо, раніше влада окупованого Криму заявила про збиття понад 15 безпілотників.

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