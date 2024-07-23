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Новости Оккупация Крыма
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В результате ночной атаки дронов в оккупированном Севастополе поражена военная часть россиян, - росСМИ

В окупованому Севастополі вражено військову частину 23 липня

В оккупированном Севастополе украинские беспилотники в ночь на 23 июля атаковали воинскую часть российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Телеграм-канал "ASTRA".

"По меньшей мере один из 21 БпЛА, атаковавших сегодня Севастополь, не был сбит и попал в здание в/ч 65372 на Монастырском шоссе. О пострадавших неизвестно", - говорится в сообщении.

Ранее украинский Центр журналистских расследований информировал, что в/ч 65372 - это отдельный радиоузел особого назначения ГРУ ГШ ВС РФ. Эта часть также была атакована 15 июля.

По данным СМИ, в результате атаки на порт "Кавказ" повреждено паромное судно, есть погибший и раненые среди сотрудников порта и членов экипажа.

Напомним, ранее власти оккупированного Крыма заявили о сбитии более 15 беспилотников.

Также читайте: В Севастополе заявили об отражении атаки морского дрона

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беспилотник (3541) Крым (26365) город Севастополь (1759)


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Яка "сумна" новина ...

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23.07.2024 13:51 Ответить
"Хоть камни с неба!!!!" А нахрена вам камні? Краще ракети й дрони.
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23.07.2024 14:10 Ответить
Дивина, до окупації рашистами Криму у 2014 році, такого там, НІКОЛИ не було!

Там де рашисти, з 1995 року, там табори смерті ГУЛАГ, там СМЕРТЬ КРОВ РУЇНА і оте, від сруськага міфа, толстоєвський … і балєт…
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23.07.2024 14:11 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/@yoshkinkrot Ёшкин Крот : https://www.youtube.com/watch?v=E2SH6Hiisjs «Так что? Они у нас правда строят фaшизм?» (1:52)
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23.07.2024 14:14 Ответить
Дохнуть кацапи і це радує Українців , яких вони намагаються окупувати🙁
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23.07.2024 14:22 Ответить
Sehr Gut!
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23.07.2024 14:48 Ответить
 
 