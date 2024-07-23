В результате ночной атаки дронов в оккупированном Севастополе поражена военная часть россиян, - росСМИ

В оккупированном Севастополе украинские беспилотники в ночь на 23 июля атаковали воинскую часть российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Телеграм-канал "ASTRA".

"По меньшей мере один из 21 БпЛА, атаковавших сегодня Севастополь, не был сбит и попал в здание в/ч 65372 на Монастырском шоссе. О пострадавших неизвестно", - говорится в сообщении.

Ранее украинский Центр журналистских расследований информировал, что в/ч 65372 - это отдельный радиоузел особого назначения ГРУ ГШ ВС РФ. Эта часть также была атакована 15 июля.

По данным СМИ, в результате атаки на порт "Кавказ" повреждено паромное судно, есть погибший и раненые среди сотрудников порта и членов экипажа.

Напомним, ранее власти оккупированного Крыма заявили о сбитии более 15 беспилотников.

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